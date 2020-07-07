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«История успеха» стран Балтии не выдержала проверки эпидемией

07 июля 2020, 14:00  •  114 • В мире
Безработица в Прибалтике бьёт рекорды
В Литве, Латвии и Эстонии очень любят поговорить на тему «истории успеха» «балтийских тигров», которые вырвались вперёд, скинув «оковы оккупантов» и скоро уже доберутся до самого настоящего европейского уровня. Но грянул очередной мировой кризис, который вмиг расставил всё по своим местам.
Eurostat – Статистическая служба Евросоюза – опубликовала статистику по безработице в ЕС за май 2020 года. Согласно отчёту, безработица во время третьего месяца пандемии продолжала расти, в то время как экономика продолжала падать.
Однако больше всего, судя по статистическому отчёту, пострадали страны Балтии – Литва и Латвия, которые оказались среди лидеров по росту безработицы. Это выглядит достаточно странно, если учесть, что масштабы пандемии в Прибалтике были во много раз меньше, чем в Западной Европе, а последствия пандемии оказались намного больше.
Больше всего безработных в Латвии – 9,8%, почти каждый десятый латыш сидит без работы. В Литве схожие показатели, разница в десятых долях. Выше показатели только в Испании (14,5%) и на Кипре (10,2%), но эти страны считаются проблемными на протяжении уже многих лет, тогда как страны Балтии считались успешными.
По мнению интернет-издания Rubaltic, секрет такого парадокса прост: советская система здравоохранения, которая досталась в наследство от «оккупантов», спасла прибалтов от коронавируса. Зато евроинтеграция почти полностью разрушила экономику этих стран.
«Европейская интеграция изначально подорвала нормальную, работающую экономику Прибалтийских республик. Там почти нет производств, работа которых необходима всегда, при любых обстоятельствах. Почти не осталось предприятий непрерывного цикла. Основная экономика Прибалтики – это примитивная обслуга. Банки, рестораны, страховые агентства. Весной всё это закрылось на карантин, а теперь не может нормально заработать из-за кризиса и падения спроса. Поэтому очередной мировой кризис в очередной раз больнее всех в Европе бьёт по Прибалтике»,
– пишет издание.
Это значит, что «успешные балтийские тигры» вернутся на позиции предыдущего кризиса – 2008 года: безработные поедут по всему миру искать работу, демографическая «яма» будет становиться всё глубже, поэтому придётся увеличить налоги и поднять пенсионный возраст, чтобы было чем платить старикам пенсии. В результате желающих покинуть Прибалтику в поисках лучшей доли станет ещё больше и вся ситуация катастрофы выйдет на уровень выше.
«В нынешнем виде Прибалтика нежизнеспособна. Обеспечить её жизнедеятельность может только внешняя подпитка. Но вот готовы ли США или Германия вкладываться в Литву или Латвию – большой вопрос. У них самих кризис. Энтузиазма помогать Прибалтике они не обнаруживают»,
– констатирует Rubaltic.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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