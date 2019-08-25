История создания самого мощного авианосного флота в мире • 92 • Аналитика Споры вокруг

Авианосец - класс боевых кораблей, приспособленный для обслуживания и базирования авиационных групп в качестве мобильной авиабазы, действующей в открытом море. Основной ударной силой авианосца является базируемая на корабле палубная авиация (самолеты, вертолеты и БПЛА), которая имеет на вооружении средства авиационного поражения (ракеты и авиабомбы различного назначения, в т.ч. ядерное оружие). Авианосцы располагают полётной палубой и другими средствами обеспечения взлёта, посадки и базирования самолётов и/или вертолётов (в частности ангарами, техническими средствами обслуживания и заправки летательных машин), средствами управления и обеспечения полётов.

Возглавляя авианосные ударные группы, в которые помимо авианосцев входят корабли охранения (противолодочной и противовоздушной обороны), подводные лодки и суда обеспечения и снабжения. Авианосцы - оперативно-тактические высокомобильные боевые единицы, позволяющие быстро концентрировать значительные силы в любой области Мирового океана. В задачи авианосцев зачастую входит:





• противовоздушная и противолодочная защита морских соединений на марше и на театре военных действий (ТВД);

• воздушная поддержка сухопутных войск в прибрежной зоне;

• разрушение противовоздушной обороны противника и завоевание локального превосходства в воздухе, уничтожение кораблей противника.



Авианосец является наиболее технически сложным и дорогим надводным кораблем, сочетающим в себе множество технологий. Не все страны мира, входящие в двадцатку ведущих (G-20), могут позволить себе авианосец, еще меньше стран могут самостоятельно простроить и оснастить его всем необходимым.



Периодические появления в российских СМИ информации о планах строительства для нашего ВМФ авианосцев будоражат общественность. От официальных лиц периодически также звучат заявления о планах строительства авианосцев. В итоге по этому вопросу сразу разворачивается активная дискуссия сторонников двух непримиримых лагерей.



Первые считают, что строительство авианосцев необходимо и обсуждают количество - 2-4-6, а лучше еще больше таких кораблей. При этом основная дискуссия идет вокруг того, сколько и каких авианосцев необходимо – атомных или неатомных, тяжелых или легких. Вторые выражают сомнение в том, что нам в принципе нужны авианосцы – лучше отдать «такие» огромные деньги на другие благие цели. Есть и те, кто считает, что наш ВМФ морально и технически устарел и ни на что не способен. Они не верят в способность российского судостроения строить крупные надводные корабли и авианосцы собственными силами. А появление на Военно-морском салоне 2019 года в Санкт-Петербурге сразу нескольких проектов авианосцев лишь подливает масла в огонь этих жарких споров. Кто же прав?



Попробуем разобраться и проанализировать наше место в рейтинге ведущих морских держав мира и наши текущие возможности, а также планы руководства нашей страны по развитию судостроения и строительства российского военно-морского флота на ближайшую и среднесрочную перспективу.



Для этого необходимо оглянуться вокруг и понять, кто и что из себя представляет, и где наше место в этом ряду. Также интересно выяснить, какие планы и какие возможности имеют страны первой пятерки ведущих военно-морских стран.



Взгляд на лидера

Военно-морской флот США является бесспорным лидером среди крупнейших военно-морских держав мира. Он уверено держит первенство по количеству кораблей океанской морской зоны всех типов, включая авианосцы и авианесущие десантные корабли. Его отрыв от ближайших преследователей ВМФ Китая и России огромен. Однако, так было не всегда, еще каких 130 лет назад крупнейшей военно-морской державой мира была Великобритания. Что же произошло и как это случилось? Попробуем разобраться, и поучиться, причем желательно избежать ошибок, сделанных США и Великобританией на пути к военно-морскому лидерству.







История развития авианосного флота США

История строительства авианесущих кораблей для ВМС США насчитывает почти 110 лет. Начало было положено в 1922 году строительством авианосца CV-1 «Langley» (Ленгли) единственного корабля данного типа, который был переоборудован из угольщика «Юпитер». Полное водоизмещение первого американского авианосца составляло 15 150 тонн, на его борту размещалось 55 самолетов.



Мощный толчок развитию авианосных флотов дала конференция по морским вооружениям, состоявшаяся после завершения Первой мировой войны в Вашингтоне - Вашингтонское морское соглашение от 1922 года. Проигравшими сторонами оказались 3 из 5 империй (Российская, Австро-Венгерская и Османская империи), все они по итогам войны распались или сильно ослабли. Послевоенные противоречия между ведущими на тот момент морскими державами - США, Великобританией, Францией, Италией и Японией вызвали новый виток гонки морских вооружений. Планировались и закладывались корабли водоизмещением более 40 000 т, калибр орудий вырос до 16 дюймов (406 мм; на японских кораблях - 410 мм), проектировались корабли с орудиями 18 дюймов (457 мм; на японских кораблях - 460 мм) и более. Это был прямой путь к новой войне в скором будущем.





По решению конференции был ограничен тоннаж линейных флотов и пущены на слом некоторые находившиеся в строю и строившиеся линейные корабли. Однако соглашение разрешало странам-участникам переоборудовать в авианосцы по два недостроенных линейных корабля. США, Великобритания, Япония и Франция воспользовались этой возможностью. В результате в военно-морских флотах ведущих держав появились семь новых авианосцев, включая американские «Лексингтон» и «Саратога», переоборудованные из одноимённых линейных крейсеров. Кроме двух американских крейсеров в авианосцы были переоборудованы 2 английских, 2 японских и один французский корабль.

До вступления США в Первую мировую войну американская морская авиация не получила сколько-нибудь серьёзного развития. Американские специалисты лишь изучали английский опыт строительства авианосцев, но флот не предпринимал никаких шагов в этом направлении. Даже несмотря на то, что вступление США в Первую мировую войну вызвало быстрый рост численности морской авиации (с 54 самолётов в апреле 1917 года до 2107 ед. в марте 1919 года), к концу войны США не имели ни одного авианосца.



Первыми полноценными боевыми авианосцами ВМС США после экспериментального авианосца «Лэнгли» (1922-1942 годы) были авианосцы типа «Легсингтон» полным водоизмещением 47 700 тонн с 72 самолетами на борту. В 1920-е - начале 1930-х годов авианосцы этого типа считались одними из сильнейших в мире и составляли в то время основу авианосного флота США, сыграв значительную роль в отработке концепции кораблей данного класса. К началу Второй мировой войны США имели на вооружении уже 7 авианосцев и оказались первыми среди ведущих военно-морских держав.



За 110 лет в США собственными силами было спроектировано, построено и введено в эксплуатацию 78 авианосцев 17-ти типов. И это, не считая 127 эскортных авианосцев водоизмещением 8000-24 000 тонн с авиакрылом от 19 до 33 самолетов, построенных с 1939 по 1945 годы для насыщения собственного ВМС и для передачи ВМФ Великобритании по ленд-лизу. Эскортные авианосцы типа «Касабланка», спроектированные на основе танкера, были построены рекордной серией в 45 кораблей.





Фото: USS Essex (CV-9) – самый массовый американский авианосец времён Второй мировой войны, головной корабль своего типа, эксплуатировавшийся в период с 1942 года по 1969 год. Авианосец - класс боевых кораблей, приспособленный для обслуживания и базирования авиационных групп в качестве мобильной авиабазы, действующей в открытом море. Основной ударной силой авианосца является базируемая на корабле палубная авиация (самолеты, вертолеты и БПЛА), которая имеет на вооружении средства авиационного поражения (ракеты и авиабомбы различного назначения, в т.ч. ядерное оружие). Авианосцы располагают полётной палубой и другими средствами обеспечения взлёта, посадки и базирования самолётов и/или вертолётов (в частности ангарами, техническими средствами обслуживания и заправки летательных машин), средствами управления и обеспечения полётов.Возглавляя авианосные ударные группы, в которые помимо авианосцев входят корабли охранения (противолодочной и противовоздушной обороны), подводные лодки и суда обеспечения и снабжения. Авианосцы - оперативно-тактические высокомобильные боевые единицы, позволяющие быстро концентрировать значительные силы в любой области Мирового океана. В задачи авианосцев зачастую входит:• противовоздушная и противолодочная защита морских соединений на марше и на театре военных действий (ТВД);• воздушная поддержка сухопутных войск в прибрежной зоне;• разрушение противовоздушной обороны противника и завоевание локального превосходства в воздухе, уничтожение кораблей противника.Авианосец является наиболее технически сложным и дорогим надводным кораблем, сочетающим в себе множество технологий. Не все страны мира, входящие в двадцатку ведущих (G-20), могут позволить себе авианосец, еще меньше стран могут самостоятельно простроить и оснастить его всем необходимым.Периодические появления в российских СМИ информации о планах строительства для нашего ВМФ авианосцев будоражат общественность. От официальных лиц периодически также звучат заявления о планах строительства авианосцев. В итоге по этому вопросу сразу разворачивается активная дискуссия сторонников двух непримиримых лагерей.Первые считают, что строительство авианосцев необходимо и обсуждают количество - 2-4-6, а лучше еще больше таких кораблей. При этом основная дискуссия идет вокруг того, сколько и каких авианосцев необходимо – атомных или неатомных, тяжелых или легких. Вторые выражают сомнение в том, что нам в принципе нужны авианосцы – лучше отдать «такие» огромные деньги на другие благие цели. Есть и те, кто считает, что наш ВМФ морально и технически устарел и ни на что не способен. Они не верят в способность российского судостроения строить крупные надводные корабли и авианосцы собственными силами. А появление на Военно-морском салоне 2019 года в Санкт-Петербурге сразу нескольких проектов авианосцев лишь подливает масла в огонь этих жарких споров. Кто же прав?Попробуем разобраться и проанализировать наше место в рейтинге ведущих морских держав мира и наши текущие возможности, а также планы руководства нашей страны по развитию судостроения и строительства российского военно-морского флота на ближайшую и среднесрочную перспективу.Для этого необходимо оглянуться вокруг и понять, кто и что из себя представляет, и где наше место в этом ряду. Также интересно выяснить, какие планы и какие возможности имеют страны первой пятерки ведущих военно-морских стран.Военно-морской флот США является бесспорным лидером среди крупнейших военно-морских держав мира. Он уверено держит первенство по количеству кораблей океанской морской зоны всех типов, включая авианосцы и авианесущие десантные корабли. Его отрыв от ближайших преследователей ВМФ Китая и России огромен. Однако, так было не всегда, еще каких 130 лет назад крупнейшей военно-морской державой мира была Великобритания. Что же произошло и как это случилось? Попробуем разобраться, и поучиться, причем желательно избежать ошибок, сделанных США и Великобританией на пути к военно-морскому лидерству.История строительства авианесущих кораблей для ВМС США насчитывает почти 110 лет. Начало было положено в 1922 году строительством авианосца CV-1 «Langley» (Ленгли) единственного корабля данного типа, который был переоборудован из угольщика «Юпитер». Полное водоизмещение первого американского авианосца составляло 15 150 тонн, на его борту размещалось 55 самолетов.Мощный толчок развитию авианосных флотов дала конференция по морским вооружениям, состоявшаяся после завершения Первой мировой войны в Вашингтоне - Вашингтонское морское соглашение от 1922 года. Проигравшими сторонами оказались 3 из 5 империй (Российская, Австро-Венгерская и Османская империи), все они по итогам войны распались или сильно ослабли. Послевоенные противоречия между ведущими на тот момент морскими державами - США, Великобританией, Францией, Италией и Японией вызвали новый виток гонки морских вооружений. Планировались и закладывались корабли водоизмещением более 40 000 т, калибр орудий вырос до 16 дюймов (406 мм; на японских кораблях - 410 мм), проектировались корабли с орудиями 18 дюймов (457 мм; на японских кораблях - 460 мм) и более. Это был прямой путь к новой войне в скором будущем.По решению конференции был ограничен тоннаж линейных флотов и пущены на слом некоторые находившиеся в строю и строившиеся линейные корабли. Однако соглашение разрешало странам-участникам переоборудовать в авианосцы по два недостроенных линейных корабля. США, Великобритания, Япония и Франция воспользовались этой возможностью. В результате в военно-морских флотах ведущих держав появились семь новых авианосцев, включая американские «Лексингтон» и «Саратога», переоборудованные из одноимённых линейных крейсеров. Кроме двух американских крейсеров в авианосцы были переоборудованы 2 английских, 2 японских и один французский корабль.До вступления США в Первую мировую войну американская морская авиация не получила сколько-нибудь серьёзного развития. Американские специалисты лишь изучали английский опыт строительства авианосцев, но флот не предпринимал никаких шагов в этом направлении. Даже несмотря на то, что вступление США в Первую мировую войну вызвало быстрый рост численности морской авиации (с 54 самолётов в апреле 1917 года до 2107 ед. в марте 1919 года), к концу войны США не имели ни одного авианосца.Первыми полноценными боевыми авианосцами ВМС США после экспериментального авианосца «Лэнгли» (1922-1942 годы) были авианосцы типа «Легсингтон» полным водоизмещением 47 700 тонн с 72 самолетами на борту. В 1920-е - начале 1930-х годов авианосцы этого типа считались одними из сильнейших в мире и составляли в то время основу авианосного флота США, сыграв значительную роль в отработке концепции кораблей данного класса. К началу Второй мировой войны США имели на вооружении уже 7 авианосцев и оказались первыми среди ведущих военно-морских держав.За 110 лет в США собственными силами было спроектировано, построено и введено в эксплуатацию 78 авианосцев 17-ти типов. И это, не считая 127 эскортных авианосцев водоизмещением 8000-24 000 тонн с авиакрылом от 19 до 33 самолетов, построенных с 1939 по 1945 годы для насыщения собственного ВМС и для передачи ВМФ Великобритании по ленд-лизу. Эскортные авианосцы типа «Касабланка», спроектированные на основе танкера, были построены рекордной серией в 45 кораблей. Бекасов Артем Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





92 Источник Похожие новости К вопросу о «семерке» Пятилетка санкций – ни эффективности, ни качества Деньги есть, но держаться все труднее... Свободу Пуэрто-Рико! Гренландия: "зеленая" мечта президента Трампа Сколько надо ракет и торпед чтоб потопить авианосец? Новости партнеров