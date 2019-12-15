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История с вазелином для чиновников дошла до Госдумы: Комиссия по этике пообещала разобраться
15 декабря 2019, 22:09 • 96 • Политика
Комиссия ГД может рассмотреть историю с подаренным депутатом вазелином. "Если это демонстративный жест на уровне китча и если это не является предметом административного наказания, то мы ему свою позицию выскажем", - отметили в думской комиссии по этике.
В Госдуме заинтересовались вазелином, который был подарен чиновникам Нижегородской области в преддверии визита губернатора региона. Ситуация может стать предметом рассмотрения думской комиссии по этике.
Подарок со смыслом был вручён депутатом Госдумы Вадимом Булавиновым главе поселковой администрации и подрядчику, которые долго не могли построить здание школы. Парламентарий напомнил, что на строительство учебного заведения ушёл не один десяток лет, и это с учётом обращений в прокуратуру. Депутат также добавил, что вскоре ожидается визит в посёлок главы Нижегородской области.
"Практичным" подарком депутата нижегородским чиновникам заинтересовались в комиссии Госдумы по этике. Там пообещали проверить, не выходит ли данный поступок за рамки допустимого для депутата поведения.
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