История с вазелином для чиновников дошла до Госдумы: Комиссия по этике пообещала разобраться

В Госдуме заинтересовались вазелином, который был подарен чиновникам Нижегородской области в преддверии визита губернатора региона. Ситуация может стать предметом рассмотрения думской комиссии по этике.

Подарок со смыслом был вручён депутатом Госдумы Вадимом Булавиновым главе поселковой администрации и подрядчику, которые долго не могли построить здание школы. Парламентарий напомнил, что на строительство учебного заведения ушёл не один десяток лет, и это с учётом обращений в прокуратуру. Депутат также добавил, что вскоре ожидается визит в посёлок главы Нижегородской области.

"Понимая, что скоро сюда приедет губернатор Нижегородской области, чтобы лично посмотреть, хочется подарить и главе администрации, который обязан контролировать и сроки, и качество, и подрядчику вот эту баночку вазелина. Она им пригодится", - сказал Булавинов.

"Практичным" подарком депутата нижегородским чиновникам заинтересовались в комиссии Госдумы по этике. Там пообещали проверить, не выходит ли данный поступок за рамки допустимого для депутата поведения.