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История с Протасевичем не имеет отношения к "Минску" - Бородай
25 мая 2021, 23:45 • 63 • Политика
История с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем не имеет никакого отношения к "Минску" - переговорной площадке по Донбассу.
Об этом Царьграду рассказал глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Так он прокомментировал слухи о том, что Украина может использовать инцидент в Белоруссии для того, чтобы отказаться от проведения встреч в Минске.
По словам Бородая, тема урегулирования конфликта в Донбассе не имеет никакого отношения к задержанию Протасевича, а поэтому нет смысла пытаться подвести под этот скандал минские переговоры.
Но даже если Украина действительно откажется проводить встречи в Минске и для переговоров будет выбрано новое место, ничего принципиально не изменится, считает собеседник Царьграда. Ведь проблема кроется не в месте проведения переговоров.
Проблема в том, что Украина после 2014 года превратилась в колонию Запада и с тех пор отстаивает чужие, а не собственные интересы. А западным странам выгодно использовать Украину как оружие против России.
Напомним, что в воскресенье в Минске экстренно приземлился самолёт, летевший в Вильнюс, из-за сообщения о бомбе на борту. После этого правоохранительные органы Белоруссии задержали Романа Протасевича, летевшего данным рейсом. Он основал Telegram-канал NEXTA, который разжигал беспорядки и координировал незаконные акции протеста в Белоруссии из Польши. Данный канал признан экстремистским на территории республики.
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