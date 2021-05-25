Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Батька исполнил красиво": Маргарита Симоньян - о спецоперации Лукашен...
Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."
Блогер объединил цитаты Путина и Лаврова. Русские рыдали: "Вы хоть понимает...
На Украине "поджали хвост" после решения Вашингтона: "Тревожно&qu...
Главная / Политика

История с Протасевичем не имеет отношения к "Минску" - Бородай

25 мая 2021, 23:45  •  63 • Политика
История с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем не имеет никакого отношения к "Минску" - переговорной площадке по Донбассу.
Об этом Царьграду рассказал глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Так он прокомментировал слухи о том, что Украина может использовать инцидент в Белоруссии для того, чтобы отказаться от проведения встреч в Минске.
По словам Бородая, тема урегулирования конфликта в Донбассе не имеет никакого отношения к задержанию Протасевича, а поэтому нет смысла пытаться подвести под этот скандал минские переговоры.
Какое отношение к ситуации с Протасевичем имеет Россия, Донбасс? Это нелепость полная. Можно любое событие, в частности, падёж рыбы в районе Папуа - Новая Гвинея тоже отнести к проискам России. Ну и что? Мели, Емеля, твоя неделя, - отметил он.
Но даже если Украина действительно откажется проводить встречи в Минске и для переговоров будет выбрано новое место, ничего принципиально не изменится, считает собеседник Царьграда. Ведь проблема кроется не в месте проведения переговоров.
Проблема в том, что Украина после 2014 года превратилась в колонию Запада и с тех пор отстаивает чужие, а не собственные интересы. А западным странам выгодно использовать Украину как оружие против России.
Поэтому проблем между Россией и нашими геополитическими противниками никакие Минские соглашения не решат, - заключил эксперт.
Напомним, что в воскресенье в Минске экстренно приземлился самолёт, летевший в Вильнюс, из-за сообщения о бомбе на борту. После этого правоохранительные органы Белоруссии задержали Романа Протасевича, летевшего данным рейсом. Он основал Telegram-канал NEXTA, который разжигал беспорядки и координировал незаконные акции протеста в Белоруссии из Польши. Данный канал признан экстремистским на территории республики.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



63
Источник
Похожие новости
25 мая 2021, 21:55
Военный эксперт рассказал, как С-500 изменит ПВО России
25 мая 2021, 21:55
США испортили британский план с санкциями против "Северного потока - 2"
25 мая 2021, 21:55
В Сеть выложили запись "переговоров" Медведчука с Москвой по Крыму
25 мая 2021, 21:55
"Жалоб нет": В посольстве России рассказали о ситуации с задержанной Сапегой
25 мая 2021, 21:55
Вашингтон готовится к сложному разговору Байдена с Путиным - Белый дом
25 мая 2021, 21:55
По "десятке" каждому: В Госдуме перед выборами напомнили про базовый доход
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 мая 2021, 09:25
Не рано ли мы смеёмся над Зеленским?
22 мая 2021, 14:10
Русский пилот оригинально проучил американских моряков за дерзкую выходку на границе
22 мая 2021, 17:50
Где-то хихикают Петров и Боширов. Солдат НАТО бьют в Прибалтике
23 мая 2021, 20:25
Русский пилот наказал американцев, показавших ему средний палец с палубы корабля - Sohu
21 мая 2021, 02:25
"Риск - очень сильная эмоция": Сергей Шойгу говорит с позиции силы
24 мая 2021, 00:05
Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."
23 мая 2021, 18:35
Китайцы об ошибке Зеленского: "Киев потерпел ужасное поражение"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.