История с Протасевичем не имеет отношения к "Минску" - Бородай

История с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем не имеет никакого отношения к "Минску" - переговорной площадке по Донбассу.

Об этом Царьграду рассказал глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Так он прокомментировал слухи о том, что Украина может использовать инцидент в Белоруссии для того, чтобы отказаться от проведения встреч в Минске.

По словам Бородая, тема урегулирования конфликта в Донбассе не имеет никакого отношения к задержанию Протасевича, а поэтому нет смысла пытаться подвести под этот скандал минские переговоры.

Какое отношение к ситуации с Протасевичем имеет Россия, Донбасс? Это нелепость полная. Можно любое событие, в частности, падёж рыбы в районе Папуа - Новая Гвинея тоже отнести к проискам России. Ну и что? Мели, Емеля, твоя неделя, - отметил он.

Но даже если Украина действительно откажется проводить встречи в Минске и для переговоров будет выбрано новое место, ничего принципиально не изменится, считает собеседник Царьграда. Ведь проблема кроется не в месте проведения переговоров.

Проблема в том, что Украина после 2014 года превратилась в колонию Запада и с тех пор отстаивает чужие, а не собственные интересы. А западным странам выгодно использовать Украину как оружие против России.

Поэтому проблем между Россией и нашими геополитическими противниками никакие Минские соглашения не решат, - заключил эксперт.

Напомним, что в воскресенье в Минске экстренно приземлился самолёт, летевший в Вильнюс, из-за сообщения о бомбе на борту. После этого правоохранительные органы Белоруссии задержали Романа Протасевича, летевшего данным рейсом. Он основал Telegram-канал NEXTA, который разжигал беспорядки и координировал незаконные акции протеста в Белоруссии из Польши. Данный канал признан экстремистским на территории республики.