История с «Нордом» стала очередным самострелом властей Украины

Умение украинских властей раз за разом стрелять себе в ногу (или наступать на одни и те же грабли) – это то немногое, что в нынешней Незалежной отлажено и доведено до совершенства. И история с захваченными крымскими моряками и угнанным сейнером «Норд» лишь еще одна иллюстрация к этой многократно испытанной технологии.

Вспомним, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал, сначала закрыв шлюз, а потом и построив дамбу. Да, Крым лишился этой воды, но вышел из положения, стали активнее разрабатываться артезианские скважины, в сельском хозяйстве перешли на более современные оросительные технологии и т.д. А вот для жителей Херсонской области Украины закрытие канала стало настоящей бедой. Примерно треть сельхозплощадей региона осталась без орошения.

А энергетическая блокада Крыма. Широко разрекламированная, со спиливанием опор ЛЭП и прочими победными фото- и видеореляциями. Россия в сжатые сроки построила энергомост, вводит новые электростанции на полуострове. Одним словом, оставить Крым без света Киев не смог. Зато смог это сделать для жителей населенных пунктов все той же Херсонской области. А потом и торговлю Херсона с Крымом блокировали, в результате чего херсонцам осталось лишь плакать над никому не нужным сгнившим урожаем.

Схема случившегося с российским судном "Норд".Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Блокада Донбасса и торговли с ним привела к тому, что Украина стала закупать больше угля антрацитовой группы (не исключено, что того же донбасского) из России, ЮАР и США, но уже по гораздо более дорогой цене, что сказалось на тарифах уже для всего населения. Короче, что они ни делают, не идут дела.

И вот – очередные вилы в бок. Естественно, себе любимым. Бандитский налет украинских пограничников на мирный сейнер «Норд», спокойно ловивший тюльку бок о бок с украинскими же рыбаками. Специфика Азовского моря, являющегося внутренним морем России и Украины, в свое время привела наши страны к заключению соглашения о совместном использовании ресурсов в этом водоеме. А потому никаких правил об Особой экономической зоне и рыболовстве в территориальных водах тут нет, да и наши рыбаки ничего не нарушали, находились за пределами даже этих условных 12 миль. И инкриминировали им, кстати, не нарушение в территориальных водах, а нарушения правил въезда-выезда на территорию Украины, подразумевая, что они вышли из Крыма и должны были возвращаться на полуостров, не испросив разрешения у украинских властей. Ситуация бредовая, но вполне укладывается в украинскую логику. Они ведь себе в Киеве завели и крымскую прокуратуру, и остальные ведомства якобы по Крыму, но в Киеве.

Как известно, суд оштрафовал моряков, и с этого момента они вроде бы обрели свободу. Все, за исключением капитана, которому грозит уголовное преследование и до 5 лет тюрьмы. Как написала в своем блоге телеведущая Ольга Скабеева, экипаж уже сказал, что без капитана они возвращаться не станут: «Экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» больше не удерживается и отпущен на свободу. Отпущены все, кроме капитана «Норда». Но!! Вся команда в полном составе целиком заявила, – без капитана никуда не уйдём. Очень крутые!».

Капитану судна Владимиру Горбенко грозит до 5 лет тюрьмы.

И для украинского суда это теперь тоже проблема. Тем более, что если моряки из Крыма стали обладателями российских паспортов после воссоединения полуострова с Россией, и их украинское правосудие (смешной термин «украинское правосудие», да?) могло для себя считать гражданами Украины, то капитан всегда был гражданином РФ, у него даже прописка в Ростове-на-Дону. А это значит, что украинские власти обязаны обеспечить ему полное консульское сопровождение сотрудниками российского МИД и т.д. Но даже если суд в Херсоне приговорит капитана к условному сроку, процесс растянется не на один месяц, да и сам сейнер «Норд», скорее всего, будет отчужден в пользу Незалежной. Это единственный вариант, иначе действия украинских пограничников надо будет признавать неправомерными, а то и должностным преступлением, чем они по факту и являются. И вот тут-то и кроется ловушка, которую уже осознали обычные украинские рыбаки и до которой не додумались украинские власти.

Чуть ли не на следующий день после инцидента с «Нордом», как только стало ясно, что россиян просто так не отпустят от причала, из Азовского моря исчезли все как один украинские рыболовецкие суда. Все это время они стоят на приколе, боясь, что если выйдут на лов или просто даже в море, то повторят судьбу «Норда», только на этот раз российские военные корабли уведут их в Крым, Таганрог или куда-нибудь на Кубанское побережье Азова. Они очень небезосновательно опасаются этого. Поскольку ЧФ получил задачу обеспечить безопасность плавания в Северо-восточном районе Черного моря и в Азовском, то любое поползновение на российское судно со стороны кого бы то ни было будет пресекаться. И весьма жестко. А для возвращения «норда» нам нужен, по самому простому варианту, размен. Чтобы было чем меняться. Или чем компенсировать ущерб хозяевам «Норда». Он ведь был в России не на госслужбе, а в частной собственности российской компании.

Сколько будут сидеть украинские рыбаки на берегу Азовского моря без улова и без денег, зависит теперь от украинских властей. Которые в очередной раз, готовя каверзу «стране-агрессору», умудрились попасть себе в ногу. Не себе, конечно, своим гражданам. Но они, видимо, разделяют эти понятия. Как, впрочем, всегда.

Ждем следующего номера этого неугомонного украинского цирка.