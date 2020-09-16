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История с Навальным оставила Украину один на один с Россией - эксперт
16 сентября 2020, 17:40 • 25 • Политика
Разочарованная в европейцах Москва больше не будет прислушиваться к киевским партнерам
Ситуация с Алексеем Навальным ясно показала, что в Европе не осталось суверенных государств, способных иметь и отстаивать собственное мнение. Это очень печально для Украины, отметил директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Если до недавнего времени Москва прислушивалась к Брюсселю, чтобы ослабить санкции, и считала дружественным партнером Берлин, то последние события показали – европейцы не способны защитить свои национальные интересы.
"Это плохо для Украины, - сожалеет Погребинский. – Эта ситуация делает абсолютно ненужным для Москвы обращать внимание на реакцию Берлина, Брюсселя"
– пояснил эксперт в эфире канала "Россия 1". Теперь Москва будет действовать исключительно в собственных интересах – ее партнерство с ЕС больше не является сдерживающим фактором.
Кроме того, признав выборы в Белоруссии нелегитимными, Киев лишился и последнего сильного сторонника на постсоветском пространстве. Если раньше Лукашенко поддерживал отношения с Порошенко, а к Зеленскому относился почти по-отечески, то теперь про поддержку Минска в противостоянии с Москвой Киев может забыть.
Накануне Верховная рада большинством голосов отказалась признать Лукашенко избранным президентом Белоруссии, назвав выборы 9 августа "непрозрачными" и "недемократическими". Тот факт, что Киев лишает права на выбор миллионы своих граждан, проживающих в Донбассе, нардепы во внимание не приняли.
В среду, 16 сентября, глава СВР РФ Сергей Нарышкин раскрыл данные, кто финансировал протесты в Белоруссии.
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