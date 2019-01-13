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История первой «цветной революции» в СССР

13 января 2019, 21:54  •  94 • Политика
Трагические события, произошедшие в Вильнюсе в ночь на 13 января 1991 года, не только стали началом конца Советского Союза, но и предопределили целую череду «цветных переворотов» на постсоветском пространстве
Автор:
Павленко Дмитрий
В последний год своего существования Советский Союз вступил в состоянии полного государственного, политического, социально-экономического и идеологического кризиса. Затеянная президентом СССР Михаилом Горбачёвым и его единомышленниками в государственных и партийных верхах «перестройка», которая изначально многими воспринималась с энтузиазмом - как необходимый шаг, способствующий дальнейшему подъёму и развитию, зашла в тупик и поставила на грань катастрофы не только сложившуюся политическую систему, но и существование советского государства как такового.
Провозглашённая политика «гласности» не только задала новый тон общественно-политическим дискуссиям по вопросам прошлого, настоящего и будущего страны, но и способствовала росту сепаратистских настроений во всех 15 советских республиках. И флагманом в этом отношении были республики Прибалтики, которые после революционных потрясений 1917 года, повлёкших за собой крушение Российской империи, создали свою государственность и подверглись советизации с последующим включением в состав СССР только в 1940 году.
«Первая ласточка» сепаратизма
Ещё 11 марта 1990 года новое «демократическое» руководство Литвы, возглавляемое одним из лидеров «Саюдиса» (возникшего в 1988 году на волне перестройки либерально-националистического движения, провозгласившего своей главной целью выход Литвы из СССР) Витаутасом Ландсбергисом, объявило в одностороннем порядке о независимости Литвы и восстановлении действия на территории республики литовской конституции 1938 года. Сепаратистские действия были поддержаны значительной частью представителей литовской Компартии во главе с бывшим первым секретарём Альгирдасом Бразаускасом. Стоит отметить, что в конце 1989 года Компартия Литвы фактически раскололась на две части – большая (около 2/3) во главе с Бразаускасом отделилась от КПСС и стала активно сотрудничать с национал-сепаратистами, а меньшая (около 1/3) во главе с Миколасом Бурокявичюсом и Юозасом Ермалавичюсом выступала за сохранение советской Литвы.
Фактически с весны 1990 года в Литве установилось двоевластие: с одной стороны, новое руководство во главе с председателем Верховного Совета Ландсбергисом, опиравшееся на местных националистов, с другой – сохранявшие верность Советскому Союзу сторонники Бурокявичюса и подконтрольные центру силовые структуры – подразделения вооружённых сил, МВД и КГБ СССР.

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