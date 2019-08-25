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История от Зеленского: Между крещением Руси и покорением космоса украинцы "взяли Дюнкерк"

25 августа 2019, 19:39  •  114 • В мире
Украинский гарант произнес длинную, проникновенную и немного бравурную речь. В ней он вспомнил о многих "достижениях" украинского народа. В том числе упомянул о "покорении" космоса и даже взятии казаками крепости Дюнкерк в XVII веке в виде "помощи французам".
Почти в самом начале своего выступления Зеленский решил напомнить, что история Украины не ограничивается 28-ю годами независимости, мол, было немало славных дел на украинском светлом пути. К этому он отнес и Крещение Руси, и первое издание "Апостола" во Львове руками Ивана Федорова, назвал Украину "одной из основательниц ООН", приписал Незалежной Сергея Королева и освоение космоса, а также вспомнил о давней псевдоисторической байке "о взятии крепости Дюнкерк".
Легенда, о которой вспомнил Зеленский, рассказывает о том, как в 1645 году запорожские казаки смогли на своих лодочках-чайках пересечь Балтийское море и овладели крепостью Дюнкерк, которую удерживали испанцы. Так, мол, они оказали огромную помощь французам.
Однако история эта действительно скорее байка, чем реальный факт. Ни один источник этот "славный поход Хмельницкого и Сирко" не подтверждает. Тем не менее Зеленский не постеснялся использовать этот расхожий миф в своей официальной речи.

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