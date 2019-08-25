|
История от Зеленского: Между крещением Руси и покорением космоса украинцы "взяли Дюнкерк"
25 августа 2019, 19:39 • 114 • В мире
Украинский гарант произнес длинную, проникновенную и немного бравурную речь. В ней он вспомнил о многих "достижениях" украинского народа. В том числе упомянул о "покорении" космоса и даже взятии казаками крепости Дюнкерк в XVII веке в виде "помощи французам".
Почти в самом начале своего выступления Зеленский решил напомнить, что история Украины не ограничивается 28-ю годами независимости, мол, было немало славных дел на украинском светлом пути. К этому он отнес и Крещение Руси, и первое издание "Апостола" во Львове руками Ивана Федорова, назвал Украину "одной из основательниц ООН", приписал Незалежной Сергея Королева и освоение космоса, а также вспомнил о давней псевдоисторической байке "о взятии крепости Дюнкерк".
Легенда, о которой вспомнил Зеленский, рассказывает о том, как в 1645 году запорожские казаки смогли на своих лодочках-чайках пересечь Балтийское море и овладели крепостью Дюнкерк, которую удерживали испанцы. Так, мол, они оказали огромную помощь французам.
Однако история эта действительно скорее байка, чем реальный факт. Ни один источник этот "славный поход Хмельницкого и Сирко" не подтверждает. Тем не менее Зеленский не постеснялся использовать этот расхожий миф в своей официальной речи.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
114
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 августа 2019, 01:39
|
21 августа 2019, 14:54
|
19 августа 2019, 04:24
|
20 августа 2019, 06:24
|
21 августа 2019, 14:54
|
18 августа 2019, 21:54
|
24 августа 2019, 01:24