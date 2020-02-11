История от либералов: очередное «разоблачение» планов сталинского «блицкрига» • 110 • Аналитика

Чем ближе 75-я годовщина Великой Победы, тем больше выползает отовсюду тех, кто стремится хоть так, хоть эдак, но бросить тень на это судьбоносное для всего мира историческое событие. Да еще норовит облить грязью и его, и его творцов. Вполне ожидаемо особо усердствует на данном сомнительном поприще либеральная «тусовка», рождающая инсинуации.



В очередной раз отметилась в этом деле специализирующиеся на «десакрализации» Великой Отечественной войны "специалисты". Данные опубликованы на радиостанции «Эхо Москвы». В блоге одного из тамошних постоянных авторов, Андрея Илларионова (экс-советник президента России, почувствовавший себя непримиримой оппозицией), появилось новое «откровение»: он, видите ли, раскрыл «советский план нападения на Германию»! Вот именно так: не более, но и не менее. Не дают покоя этому «талантливому экономисту», как именуют Илларионова некоторые его соратники и сподвижники, лавры беглого разведчика Резуна. Еще один разоблачитель планов сталинского "блицкрига"…







Перейдем, впрочем, к конкретному разбору того, что сей упорно лезущий в вопросы истории господин, судя по всему, считает едва ли не сенсацией века. Оперирует он «важнейшим документом» — «Соображениями к плану стратегического развёртывания сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками». Оговоримся сразу: бумага эта никогда и никем не была подписана либо завизирована (в чем, правда, Илларионов честно признается, надо полагать, исключительно в силу того, что на такой подтасовке был бы пойман моментально), датирована «предположительно 15 мая 1941 года». Но, может, и не мая... А, может и не 15-м... Авторство принадлежит вроде бы тогдашнему наркому обороны маршалу Семену Тимошенко и главе Генштаба РККА Георгию Жукову. Но опять-таки в силу отсутствия их подписей на документе утверждать что-либо проблематично.



Однако разве ж это может остановить такого, как Илларионов? В своем блоге он выкладывает фотографию уголка непонятно какой карты с надписью от руки: «Исполнитель генерал-майор Василевский. 15.5.41». Все – «доказательство» готово. После этого наш «историк» со всей серьезностью принимается утверждать, что те или иные места «соображений» правил либо черкал лично Жуков. Ну, он же рядом стоял!



Собственно говоря, весь фурор господин Илларионов намерен произвести, отсылая своих читателей к тому пункту документа, в котором говорится о необходимости «ни в коем случае не давать инициативы действий германскому командованию, упредить противника в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развертывания и не успеет еще организовать фронт и взаимодействие родов войск...» Все! Сталин, его генералы и маршалы взяты с поличным! Можно сказать, пойманы за руку. Видите: не готовились они к обороне, а намеревались сами напасть на "бедных" гитлеровцев, к тому моменту стянувших колоссальные силы к нашим границам "с исключительно мирными целями".



Вот это самое место наш «герой» и именует «советским планом нападения на Германию» Илларионов на полном серьезе утверждает, что армия в стадии развертывания – это «армия, готовящаяся к нападению, но еще не начавшая его». Следовательно, атаковать ее – чистейшей воды агрессия! Честное слово, так оно и есть... Дело отчетливо попахивает либо, простите, клиникой, либо совершенно фантастическим дилетантизмом. Даже если предположить, что планы превентивных действий против нацистов и составлялись, то остается лишь пожалеть о том, что их не успели претворить в жизнь. В мае 1941 года война с Третьим рейхом была уже абсолютно предопределена и неизбежна. Если бы Наркомат обороны и Генштаб не занимались разработкой ее планов, то грош им была бы цена. Более того, в условиях сложившейся в Европе в 30-е годы ХХ века геополитической обстановки планы военных действий практически против всех своих соседей имелись буквально у каждой страны! Такова уж была тогдашняя реальность. Зачастую этим планам не хватало нескольких недель или даже дней для того, чтобы воплотиться в жизнь: как, к примеру, намерениям Британии и Франции напасть на СССР во время «зимней войны» 1940 года. Ничего, потом союзниками нашими были. Вроде как…



Ну и, наконец, главное: в тех же самых «соображениях» идет речь о строительстве новых укрепрайонов, в том числе и в 1942 году. В принципе, после одних этих слов вопрос об «агрессивности» планов Москвы весной 1941 года никакому обсуждению не подлежит. Если бы пытающийся играть в войнушку с историей горе-экономист был хоть на полграмма сведущ в истинных азах военного дела, он бы знал: стремление упредить противника, захватить стратегическую инициативу является основой полководческого успеха, а вовсе не показателем «агрессивности». Ни о каком «плане нападения» применительно к выдаваемым им за таковой «соображениям» и речи быть не может. Хотя бы потому, что расписанные в них гипотетические наступательные операции, которые РККА должна была проводить в 1941 году на территории Европы, так и остались планами. Чем ближе 75-я годовщина Великой Победы, тем больше выползает отовсюду тех, кто стремится хоть так, хоть эдак, но бросить тень на это судьбоносное для всего мира историческое событие. Да еще норовит облить грязью и его, и его творцов. Вполне ожидаемо особо усердствует на данном сомнительном поприще либеральная «тусовка», рождающая инсинуации.В очередной раз отметилась в этом деле специализирующиеся на «десакрализации» Великой Отечественной войны "специалисты". Данные опубликованы на радиостанции «Эхо Москвы». В блоге одного из тамошних постоянных авторов, Андрея Илларионова (экс-советник президента России, почувствовавший себя непримиримой оппозицией), появилось новое «откровение»: он, видите ли, раскрыл «советский план нападения на Германию»! Вот именно так: не более, но и не менее. Не дают покоя этому «талантливому экономисту», как именуют Илларионова некоторые его соратники и сподвижники, лавры беглого разведчика Резуна. Еще один разоблачитель планов сталинского "блицкрига"…Перейдем, впрочем, к конкретному разбору того, что сей упорно лезущий в вопросы истории господин, судя по всему, считает едва ли не сенсацией века. Оперирует он «важнейшим документом» — «Соображениями к плану стратегического развёртывания сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками». Оговоримся сразу: бумага эта никогда и никем не была подписана либо завизирована (в чем, правда, Илларионов честно признается, надо полагать, исключительно в силу того, что на такой подтасовке был бы пойман моментально), датирована «предположительно 15 мая 1941 года». Но, может, и не мая... А, может и не 15-м... Авторство принадлежит вроде бы тогдашнему наркому обороны маршалу Семену Тимошенко и главе Генштаба РККА Георгию Жукову. Но опять-таки в силу отсутствия их подписей на документе утверждать что-либо проблематично.Однако разве ж это может остановить такого, как Илларионов? В своем блоге он выкладывает фотографию уголка непонятно какой карты с надписью от руки: «Исполнитель генерал-майор Василевский. 15.5.41». Все – «доказательство» готово. После этого наш «историк» со всей серьезностью принимается утверждать, что те или иные места «соображений» правил либо черкал лично Жуков. Ну, он же рядом стоял!Собственно говоря, весь фурор господин Илларионов намерен произвести, отсылая своих читателей к тому пункту документа, в котором говорится о необходимости «ни в коем случае не давать инициативы действий германскому командованию, упредить противника в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развертывания и не успеет еще организовать фронт и взаимодействие родов войск...» Все! Сталин, его генералы и маршалы взяты с поличным! Можно сказать, пойманы за руку. Видите: не готовились они к обороне, а намеревались сами напасть на "бедных" гитлеровцев, к тому моменту стянувших колоссальные силы к нашим границам "с исключительно мирными целями".Вот это самое место наш «герой» и именует «советским планом нападения на Германию» Илларионов на полном серьезе утверждает, что армия в стадии развертывания – это «армия, готовящаяся к нападению, но еще не начавшая его». Следовательно, атаковать ее – чистейшей воды агрессия! Честное слово, так оно и есть... Дело отчетливо попахивает либо, простите, клиникой, либо совершенно фантастическим дилетантизмом. Даже если предположить, что планы превентивных действий против нацистов и составлялись, то остается лишь пожалеть о том, что их не успели претворить в жизнь. В мае 1941 года война с Третьим рейхом была уже абсолютно предопределена и неизбежна. Если бы Наркомат обороны и Генштаб не занимались разработкой ее планов, то грош им была бы цена. Более того, в условиях сложившейся в Европе в 30-е годы ХХ века геополитической обстановки планы военных действий практически против всех своих соседей имелись буквально у каждой страны! Такова уж была тогдашняя реальность. Зачастую этим планам не хватало нескольких недель или даже дней для того, чтобы воплотиться в жизнь: как, к примеру, намерениям Британии и Франции напасть на СССР во время «зимней войны» 1940 года. Ничего, потом союзниками нашими были. Вроде как…Ну и, наконец, главное: в тех же самых «соображениях» идет речь о строительстве новых укрепрайонов, в том числе и в 1942 году. В принципе, после одних этих слов вопрос об «агрессивности» планов Москвы весной 1941 года никакому обсуждению не подлежит. Если бы пытающийся играть в войнушку с историей горе-экономист был хоть на полграмма сведущ в истинных азах военного дела, он бы знал: стремление упредить противника, захватить стратегическую инициативу является основой полководческого успеха, а вовсе не показателем «агрессивности». Ни о каком «плане нападения» применительно к выдаваемым им за таковой «соображениям» и речи быть не может. Хотя бы потому, что расписанные в них гипотетические наступательные операции, которые РККА должна была проводить в 1941 году на территории Европы, так и остались планами. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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