Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них ост...
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
Секретный объект - в щепки: ВКС России нанесли мощный удар по иностранным спецсл...
Главная / Украина

История одного польского военного марша

22 марта 2021, 15:55  •  239 • Украина
На фоне призывов переименовать стадион во Львове в честь Бандеры обострились националистические настроения и в Польше. В среде польских радикалов снова заговорили про «Львовнаш».

В соцсетях Польши стали активно постить видео пятилетней давности, на котором десантники 25-й бригады воздушной кавалерии маршируют в Лодзи с песней времен Первой мировой войны «Пришли уланы». На данный момент видео набрало почти 3 млн просмотров.

В куплетах марша говорится о походе на Вильно (литовский Вильнюс) и на Львов:
«Едем из Варшавы и хотим сильно
Посмотреть любимый наш Вильно,
А из Вильно дорога готова
Прямо до Львова».

В некоторых вариантах песни говорится о других городах центральной части Европы, даже о Киеве.

По мнению польских аналитиков, в их стране сейчас популярны националистические и реваншисткие настроения, а популярность и перепосты этой песни могут быть их отражением.

Про «Львов наш» тем чаще будут говорить, чем чаще в Украине будут прославлять Бандеру и его соратников. Многие польские правые не смирились с потерей Польшей в 1939 г. восточных областей, отошедших к Украине.

В целом, в обеих странах радикальный национализм набирает обороты, и правительству выгодно подливать масла в огонь таким настроениям, чтобы отвлечь людей от реальных проблем.

В этом контексте становится более понятным решение польского военного руководства об усилении своей военной группировки в приукраинских воеводствах.

Николай Астровский

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



239
Источник
Похожие новости
21 марта 2021, 01:25
Меджлисовцы: Мы были готовы начать резню в Крыму, да Киев не решился
22 марта 2021, 07:40
Украину парализует
22 марта 2021, 11:20
В чём соль запрета иностранцам владеть землёй в Крыму
22 марта 2021, 07:40
Зеленскому никто не пишет
22 марта 2021, 07:40
Агония украинской экономики
21 марта 2021, 01:25
В Молдове требуют ратифицировать Стамбульскую конвенцию
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бун...
22 марта 2021, 04:00
Военкор спрогнозировал будущее Донбасса после испуга Киева: "Здесь все верят&quo...
22 марта 2021, 07:40
Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров
22 марта 2021, 13:10
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
22 марта 2021, 05:50
Когда вспыхнет Донбасс: Инсайдер заявил о единственном сдерживающем факторе
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 марта 2021, 01:00
"Всё сказано предельно ясно": Захарова прояснила ситуацию с отзывом посла из США
17 марта 2021, 02:05
Что стоит за дерзостью Зеленского: Эксперт раскрыл, почему президент Украины заговорил о Крыме
16 марта 2021, 09:35
"Группа людей подготавливает ситуацию": Михеев указал на признаки назревающего мятежа во власти
21 марта 2021, 16:05
Секретный объект - в щепки: ВКС России нанесли мощный удар по иностранным спецслужбам
21 марта 2021, 01:25
Дмитрий Певцов показал реальные преступления чиновников: "Хороши масштабы?!"
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бунтарями
17 марта 2021, 21:20
Байден думает, что поймал Путина. Но Россия ответит не словами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.