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История одного польского военного марша
22 марта 2021, 15:55 • 239 • Украина
В соцсетях Польши стали активно постить видео пятилетней давности, на котором десантники 25-й бригады воздушной кавалерии маршируют в Лодзи с песней времен Первой мировой войны «Пришли уланы». На данный момент видео набрало почти 3 млн просмотров.
В куплетах марша говорится о походе на Вильно (литовский Вильнюс) и на Львов:
«Едем из Варшавы и хотим сильно
Посмотреть любимый наш Вильно,
А из Вильно дорога готова
Прямо до Львова».
В некоторых вариантах песни говорится о других городах центральной части Европы, даже о Киеве.
По мнению польских аналитиков, в их стране сейчас популярны националистические и реваншисткие настроения, а популярность и перепосты этой песни могут быть их отражением.
Про «Львов наш» тем чаще будут говорить, чем чаще в Украине будут прославлять Бандеру и его соратников. Многие польские правые не смирились с потерей Польшей в 1939 г. восточных областей, отошедших к Украине.
В целом, в обеих странах радикальный национализм набирает обороты, и правительству выгодно подливать масла в огонь таким настроениям, чтобы отвлечь людей от реальных проблем.
В этом контексте становится более понятным решение польского военного руководства об усилении своей военной группировки в приукраинских воеводствах.
Николай Астровский
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