История одного польского военного марша

На фоне призывов переименовать стадион во Львове в честь Бандеры обострились националистические настроения и в Польше. В среде польских радикалов снова заговорили про «Львовнаш».В соцсетях Польши стали активно постить видео пятилетней давности, на котором десантники 25-й бригады воздушной кавалерии маршируют в Лодзи с песней времен Первой мировой войны «Пришли уланы». На данный момент видео набрало почти 3 млн просмотров.В куплетах марша говорится о походе на Вильно (литовский Вильнюс) и на Львов:«Едем из Варшавы и хотим сильноПосмотреть любимый наш Вильно,А из Вильно дорога готоваПрямо до Львова».В некоторых вариантах песни говорится о других городах центральной части Европы, даже о Киеве.По мнению польских аналитиков, в их стране сейчас популярны националистические и реваншисткие настроения, а популярность и перепосты этой песни могут быть их отражением.Про «Львов наш» тем чаще будут говорить, чем чаще в Украине будут прославлять Бандеру и его соратников. Многие польские правые не смирились с потерей Польшей в 1939 г. восточных областей, отошедших к Украине.В целом, в обеих странах радикальный национализм набирает обороты, и правительству выгодно подливать масла в огонь таким настроениям, чтобы отвлечь людей от реальных проблем.В этом контексте становится более понятным решение польского военного руководства об усилении своей военной группировки в приукраинских воеводствах.Николай Астровский