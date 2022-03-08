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История одного обстрела в Донецке глазами военкора: "Сашку убило. Что я его матери скажу?"
08 марта 2022, 22:25 • 13 • Политика
Восемь лет продолжается эта безумная война в Донбассе. Восемь лет киевский режим уничтожает собственное население. Эта история из Донецка - одна из многих, напомним, что переживают жители Донбасса каждый день.
Специальный корреспондент Царьграда Дарья Асламова в ходе командировки в Донбасс попала под обстрел. Мы уже рассказывали об этом ранее. Ей удалось спастись. А юному парню по имени Саша не повезло, он погиб под этим же обстрелом. На личной странице в соцсети Дарья Асламова оставила фотографию Александра, чтобы его смерть не была забыта. Совсем юным парень погиб в результате обстрела украинских военных:
Добавим, позже отец погибшего Александра вывозил Дарью из-под обстрела на своей машине. Донбасс живёт в таких условиях на протяжении восьми лет. Обстрелы каждый день. Погибло не менее 14 тысяч человек. Это настоящий геноцид, который не замечает всё мировое сообщество.
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