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История одного обстрела в Донецке глазами военкора: "Сашку убило. Что я его матери скажу?"

08 марта 2022, 22:25  •  13 • Политика
Восемь лет продолжается эта безумная война в Донбассе. Восемь лет киевский режим уничтожает собственное население. Эта история из Донецка - одна из многих, напомним, что переживают жители Донбасса каждый день.
Специальный корреспондент Царьграда Дарья Асламова в ходе командировки в Донбасс попала под обстрел. Мы уже рассказывали об этом ранее. Ей удалось спастись. А юному парню по имени Саша не повезло, он погиб под этим же обстрелом. На личной странице в соцсети Дарья Асламова оставила фотографию Александра, чтобы его смерть не была забыта. Совсем юным парень погиб в результате обстрела украинских военных:
Это тот самый Саша, среди останков которого я лежала на земле под массированным обстрелом в районе Гладковка Донецка, - пишет Дарья Асламова. - Тот самый Саша, которого разорвало на глазах его отца - газовщика, который был ранен. И я твердила ему: "Вы ранены". А он мне: "У меня сына Сашку убило. Что я его матери скажу?"
Добавим, позже отец погибшего Александра вывозил Дарью из-под обстрела на своей машине. Донбасс живёт в таких условиях на протяжении восьми лет. Обстрелы каждый день. Погибло не менее 14 тысяч человек. Это настоящий геноцид, который не замечает всё мировое сообщество.

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