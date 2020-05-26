Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Стамбул спровоцировал невиданный с 90-х уровень агрессии на Украине
Как Порошенко мародерствовал в Донбассе Савченко рассказала НТВ
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
"Один против 5 вооружённых головорезов": Журналист - о бойне с атошник...
Главная / Украина

История о том, как отдел пропаганды ВСУ мешает INFORESIST информационную войну вести

26 мая 2020, 18:55  •  17 • Украина
Хакерская группировка «Берегини» продолжила выкладывать информацию начальника отдела пропаганды управления информационно-пропагандистского обеспечения Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ полковника Беляева Евгения Александровича, к компьютеру которого получила доступ.

"Мы продолжаем рассказ о начальнике отдела пропаганды полковнике Беляеве.

Отметим, что наш герой отметился не только своими любовными похождениями на стороне и порнорассказами.

Просиживая уютное кресло в штабе, он умудрился ввязаться в склоку с проектом ИПсО-шников украинских ССО.

Суть вопроса состоит в том, что 26 сентября 2019 года INFORESIST опубликовал статью «Генштаб хочет запретить военным общаться с журналистами». В данном материале ИПсОшники прошлись по пресс-службе Генштаба, выставив в негативном ключе начальника управления по связям с общественностью ВСУ Богдана Сеника и его заместителя Юзефа Венсковича.


Однако эта выходка INFORESISTа по освещению положения дел в ВСУ не понравилась главным военным пропагандистам. И сразу же последовало внушение – впредь так не поступать. Вот полный текст письма шеф-редактору информационного агентства INFORESIST Роману Божко.

«Уважаемый Роман!

В главном управлении морально-психологического обеспечения ВСУ по указанию был рассмотрен ваш информационный запрос по оценке деятельности отдельных офицеров ВСУ по вопросам взаимодействия с общественностью.

В ВСУ уделяется значительное внимание доведению объективной информации до общества о деятельности оборонного ведомства. Особенно это актуально в условиях отражения вооруженной российской агрессии против нашего государства, когда противоположная сторона максимально пытается подорвать высокий уровень доверия общества к ВСУ.

В рамках указанного, в МОУ постоянно принимаются меры по минимизации последствий утечек в средствах массовой информации, которые носят субъективный характер и не санкционированы руководством ВСУ или военным командованием по подчиненности.

Учитывая вышесказанное, просим Вас в дальнейшем при освещении деятельности ВСУ использовать официальные источники, которые представляют позицию МОУ по этим или другим вопросам».

Видать, сильно зацепили замполитов умничающие «волонтеры». Вот и получили ответку."

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



17
Источник
Похожие новости
26 мая 2020, 09:55
Украина обречена на обнищание: развитие уже невозможно – киевский эксперт
26 мая 2020, 15:55
Украинские власти вынуждают Виктора Медведчука сделать так, чтобы Украин стало две
25 мая 2020, 20:55
Бесплатные чартеры: Польша начала завозить рабов из Украины
26 мая 2020, 13:55
Хранилища заполнены лишь на 3 процента, – сообщил бывший глава ведомства Ярослав Погорелый
26 мая 2020, 11:55
Зеленский или сидит на транквилизаторах, или ненормальный – Соскин
26 мая 2020, 11:55
Это "героям", "атакировавшим" какие-то тыловые склады, - слава?
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 мая 2020, 05:55
Хотели победить русских и вмёрзли в лёд: корабли НАТО превратились в эскимо – Sohu
26 мая 2020, 05:55
Могут ли новые санкции остановить "Северный поток - 2"? В Дании оценили сит...
26 мая 2020, 09:55
Украина обречена на обнищание: развитие уже невозможно – киевский эксперт
26 мая 2020, 15:55
Украинские власти вынуждают Виктора Медведчука сделать так, чтобы Украин стало две
26 мая 2020, 07:55
"Нужно всего 30-40 млн": На Украине придумали, как "выбить" Росси...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 мая 2020, 14:55
Леонид Кучма созывает экстренное заседание трёхсторонней контактной группы из-за заявлений Пушилина и Пасечника
23 мая 2020, 08:55
"Зоркий глаз" сбит, огонь подавлен: В Донбассе жёстко ответили ВСУ на провокацию
21 мая 2020, 05:55
"Хорошая попытка, офицер": Российского журналиста пыталась спровоцировать экс-агент ЦРУ
24 мая 2020, 19:55
Как Порошенко мародерствовал в Донбассе Савченко рассказала НТВ
22 мая 2020, 06:55
Из-за фатальной ошибки Украина превратится в непроходимое болото
22 мая 2020, 02:55
"Евросоюз хочет нарушить собственные принципы!": "Радио Свобода" устроило истерику из-за Крыма
24 мая 2020, 21:55
Ницой И Фарион
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.