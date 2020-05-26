История о том, как отдел пропаганды ВСУ мешает INFORESIST информационную войну вести

Хакерская группировка «Берегини» продолжила выкладывать информацию начальника отдела пропаганды управления информационно-пропагандистского обеспечения Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ полковника Беляева Евгения Александровича, к компьютеру которого получила доступ."Мы продолжаем рассказ о начальнике отдела пропаганды полковнике Беляеве.Отметим, что наш герой отметился не только своими любовными похождениями на стороне и порнорассказами.Просиживая уютное кресло в штабе, он умудрился ввязаться в склоку с проектом ИПсО-шников украинских ССО.Суть вопроса состоит в том, что 26 сентября 2019 года INFORESIST опубликовал статью «Генштаб хочет запретить военным общаться с журналистами». В данном материале ИПсОшники прошлись по пресс-службе Генштаба, выставив в негативном ключе начальника управления по связям с общественностью ВСУ Богдана Сеника и его заместителя Юзефа Венсковича.Однако эта выходка INFORESISTа по освещению положения дел в ВСУ не понравилась главным военным пропагандистам. И сразу же последовало внушение – впредь так не поступать. Вот полный текст письма шеф-редактору информационного агентства INFORESIST Роману Божко.«Уважаемый Роман!В главном управлении морально-психологического обеспечения ВСУ по указанию был рассмотрен ваш информационный запрос по оценке деятельности отдельных офицеров ВСУ по вопросам взаимодействия с общественностью.В ВСУ уделяется значительное внимание доведению объективной информации до общества о деятельности оборонного ведомства. Особенно это актуально в условиях отражения вооруженной российской агрессии против нашего государства, когда противоположная сторона максимально пытается подорвать высокий уровень доверия общества к ВСУ.В рамках указанного, в МОУ постоянно принимаются меры по минимизации последствий утечек в средствах массовой информации, которые носят субъективный характер и не санкционированы руководством ВСУ или военным командованием по подчиненности.Учитывая вышесказанное, просим Вас в дальнейшем при освещении деятельности ВСУ использовать официальные источники, которые представляют позицию МОУ по этим или другим вопросам».Видать, сильно зацепили замполитов умничающие «волонтеры». Вот и получили ответку."