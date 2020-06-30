История о том, как Олег Лобановский запутался в личных и государственных интересах

«Наша Версия» продолжает расследовать схемы с землёй в Конаковском районе Тверской области. Участки в живописных местах на берегу Волги могли бы стать настоящей золотой жилой для небогатого региона. Но, по всей видимости, сейчас эти природные богатства обслуживают интересы одного конкретного чиновника, превратившего район в личную вотчину. Неужели он думает, что так будет продолжаться вечно?

Начало этой истории можно прочитать здесь. Если коротко, то в 2016 году глава Городенского сельского поселения Екатерина Корнева предоставила участок земли площадью 380,5 тыс. кв. м. садоводческому кооперативу (СПК) «Городенские дачи». Речь идёт о так называемом «материнском» участке, который затем разделили между пайщиками. Из-за изменений в законодательстве договора аренды с ними подписывало не сельское поселение, а районная администрация.

Через пару лет выяснилось, что неразмежёванный участок якобы был предоставлен кооперативу незаконно. В отношении Екатерины Корневой было заведено уголовное дело, потерпевшим по которому стала администрация Конаковского района, возглавляемая Олегом Лобановским. Именно этот человек выглядел главным бенефициаром конфликта вокруг «Городенских дач». Впрочем, теперь события развиваются по другому сценарию.

Все пайщики равны, но некоторые равнее

Администрация Конаковского района оспаривает решение суда, который обязал её расторгнуть договор аренды земельного участка с неким Маратом Хайруллиным. Речь идёт об одном из пайщиков садоводческого кооператива «Городенские дачи», расположенного в деревне Отроковичи. Хайруллина обязали вернуть участок в распоряжение администрации, а саму администрацию – вернуть бывшему арендатору плату за землю в размере около 1 тыс. рублей.

Ситуацию нельзя назвать исключительной. Прокуратура настаивает на возврате всех участков в пользу администрации. Суд уже вынес несколько положительных решений, которые пайщики, как правило, не оспаривают. Логика прокуроров железная: если материнский участок был предоставлен кооперативу незаконно, то и все образованные от него участки необходимо вернуть государству. Администрация Конаковского района как будто того и добивалась, но в случае с Маратом Хайруллиным Олег Лобановский внезапно выступил против. Почему?

В апелляционной жалобе, поданной в Тверской областной суд (копия есть в распоряжении редакции), чиновники заявляют, что Марата Хайруллина, дескать, следует считать добросовестным приобретателем. «Арендатор не знал и не мог знать о том, что через год после приобретения права аренды на земельный участок, выяснится, что земельный участок предоставлен СПК с нарушениями законодательства», – сказано в документе. По сути, администрация района признаёт нарушение, но предлагает оставить в силе его последствия. Кому-то это может напомнить тактику «чёрных риелторов»: отобрав жильё у пьющего пенсионера, они пытаются поскорее перепродать его третьим лицам. Ведь они тоже будут добросовестными приобретателями вопреки любым претензиям наследников прежнего владельца квартиры. Но в случае с «Городенскими дачами» ситуация, по всей видимости иная.

Администрация Конаковского района известна своим прохладным отношением к местным жителям. В кооперативе больше сотни пайщиков, но Лобановский чуть ли не зубами вцепился в защиту только одного из них. Чем он может быть обязан Хайруллину? Мы не знаем ответа на этот вопрос, но кое-какие предположения имеются.

Миллиард мимо кассы

Что, если участок в СПК «Городенские дачи» получил человек, перед которым у Олега Лобановского могут быть некие обязательства? Глава Конаковского района настаивает, что не имел отношения к распределению этих земель. Однако, как мы выяснили ранее, участки в кооперативе каким-то чудесным образом получили жена и сын Лобановского, а также дочь его заместителя Татьяны Веряскиной. Позднее, не без внимания прокуратуры, указавшей на явный конфликт интересов, администрация расторгла с ними договора аренды.

При всём при этом, среди пайщиков СПК и сейчас можно найти несколько граждан, прописанных в Норильске (родном городе Олега Лобановского), которых трудно назвать жителями Тверской области, имеющими преимущества при распределении казённой земли. На фоне этого уголовное дело против Екатерины Корневой выглядит, как попытка отвлечь внимание от фигуры главы района и уничтожить его возможного конкурента на выборах.

Если Лобановский и правда рассчитался участками в СПК со своими возможными кредиторами, то его судебный энтузиазм легко понять. Что, если Тверской областной суд отклонит жалобу районной администрации и участок придётся вернуть в собственность государства? Как будет выглядеть Лобановский перед своими друзьями и покровителями? Как бы до расправы не дошло...

На процессе в Конаковском городском суде представители администрации заявили, что возвращать участки в собственность государства нельзя в том числе потому, что 2019 году арендаторы заплатили за них в бюджет района 485,3 тыс. рублей. «Для бюджета Конаковского района указанный размер планируемых к поступлению доходов является существенным», – заявили они. Вместе с тем, рыночная стоимость используемой СПК земли может составлять порядка 1 млрд рублей. Если эти участки вернуться в собственность государства и будут проданы посредством аукциона, администрация получит огромную сумму на решение своих социальных задач. Вот только задачи эти Олега Лобановского, по-видимому, не интересуют. С учётом вмешательства областной прокуратуры ситуация выглядит так, что теперь глава района может стать жертвой собственной «комбинации».

Кстати

Скандал вокруг участков СПК «Городенские дачи» может быть не единственной подобной историей в Конаковском районе Тверской области. Если довериться словам местных жителей, то нечто похожее происходило и происходит в таких местах, как Вахонино, Юрьево-Девичье, Новозавидовское, Редкинское и других поселениях, имеющих участки с выходом к воде. Ситуация, когда чиновники выделяют участок леса на берегу Волги из общего массива земель, а затем переводят его в земли поселений и отдают под застройку коттеджами, требует проверки на криминальную составляющую. Земли Конаковского района при сомнительных обстоятельствах уходят под строительство торговых центров, рыбацких баз и просто в частное владение, что регулярно становится предметом жалоб местных жителей и судебных споров, инициированных областной прокуратурой.