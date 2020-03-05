История о голландском десанте на Донбасс подогрела интерес к суду по делу MH17 • 209 • Аналитика

Появился вопрос, на который попросили ответить наши читатели. Был ли план высадки десанта армии Нидерландов на территории Украины? Точнее, на территории падения сбитого гражданского «Боинга». Планировали ли голландцы установить контроль над местом падения самолета для полноценного сбора всех обломков и свидетельских показаний?



Отвечу сразу. Да, такой план существовал. Подробностей данного плана я не знаю. Да это и не важно. Будем считать, что соблюдение режима секретности в армии Нидерландов находится на высочайшем уровне.







Почему я уверен, что такой план существовал? Да просто потому, что в неопределенных политических ситуациях штабы готовят сразу несколько сценариев боевых действий, в зависимости от изменении ситуации на конкретном ТВД. И второе, военные Нидерландов — точно такие же граждане ЕС, как и почти все европейцы, и подвергаются пропагандистскому «обстрелу» точно так же, как и все остальные.



Не стоит забывать, что дело происходило в июле 2014 года. Именно тогда был сбит малайзийский «Боинг». Помните, что тогда происходило на Донбассе? Помните состояние ВСУ и республиканской армии? Ситуация глазами европейцев выглядела как живое подтверждение всего того, что им рассказывали СМИ о российской армии, о украинской армии, об ополченцах. Только за плечами российской армии уже был «вытрезвитель» операции в Осетии, а за плечами противостоящих сторон на Донбассе такого «вытрезвителя» не было.



Уверенность в том, что техническое превосходство и более современное вооружение являются залогом победы в бою, у европейцев была. Но были и активные боевые действия на Донбассе, о которых разведка НАТО, следовательно, и Нидерландов, знала не только по картам о боях в этом регионе, но и по многочисленным подвигам бойцов с обеих сторон. Ведь тогда было всё. И с обеих сторон. Под танки бросались с гранатами, подрывали себя, чтобы не попасть в плен, ходили в рукопашную…



Не следует забывать и того, что и по сей день действует на граждан стран — членов НАТО, да и на украинцев. Уверенность в том, что за их спиной стоит вся военная мощь США и Европы. И нет страны, которая бы рискнула противостоят этой мощи. Страны-микробы действовали как шакал Табаки из «Маугли». Наглость была обусловлена тигром Шерханом за спиной.



Конечно, рассказ о том, что план не был реализован только потому, что бригада находилась на учениях в Португалии, сегодня выглядит номером из КВН. Как действует нормальная армия даже после учений, доказали русские солдаты в Осетии. Ну, струхнули малость великие голландские воины.



Пришло понимание того, что в случае реализации данного плана перетирать их в порошок будут обе стороны. И жизнь десантников будет измеряться не днями, часами или минутами, а расторопностью артиллерийских расчетов и расчетов РСЗО. А знаменитые американские самолеты будут сбивать ПВО обеих сторон. Без всякого уважения к стране-производителю.



Остается самый простой вопрос. Почему утечка из штаба ВС Нидерландов произошла именно сейчас? Ответ на поверхности. Интерес к сбитому «Боингу» угас. Расследование, которое велось более пяти лет, сыграло роль того самого «времени», которое «лечит». А 9 марта начнется судебный процесс как раз по этому делу.



Так что относиться серьезно к плану высадки десанта на Донбассе не стоит. Да, такой план существовал как один из множества вариантов развития событий. Да, голландцы могли планировать, в том числе десант на Донбасс. Ну и что? Планов громадьё — это и есть работа больших штабов. Сколько этих планов было, сколько есть и сколько будет… А вот интерес к суду уже сейчас подогрели. Появился вопрос, на который попросили ответить наши читатели. Был ли план высадки десанта армии Нидерландов на территории Украины? Точнее, на территории падения сбитого гражданского «Боинга». Планировали ли голландцы установить контроль над местом падения самолета для полноценного сбора всех обломков и свидетельских показаний?Отвечу сразу. Да, такой план существовал. Подробностей данного плана я не знаю. Да это и не важно. Будем считать, что соблюдение режима секретности в армии Нидерландов находится на высочайшем уровне.Почему я уверен, что такой план существовал? Да просто потому, что в неопределенных политических ситуациях штабы готовят сразу несколько сценариев боевых действий, в зависимости от изменении ситуации на конкретном ТВД. И второе, военные Нидерландов — точно такие же граждане ЕС, как и почти все европейцы, и подвергаются пропагандистскому «обстрелу» точно так же, как и все остальные.Не стоит забывать, что дело происходило в июле 2014 года. Именно тогда был сбит малайзийский «Боинг». Помните, что тогда происходило на Донбассе? Помните состояние ВСУ и республиканской армии? Ситуация глазами европейцев выглядела как живое подтверждение всего того, что им рассказывали СМИ о российской армии, о украинской армии, об ополченцах. Только за плечами российской армии уже был «вытрезвитель» операции в Осетии, а за плечами противостоящих сторон на Донбассе такого «вытрезвителя» не было.Уверенность в том, что техническое превосходство и более современное вооружение являются залогом победы в бою, у европейцев была. Но были и активные боевые действия на Донбассе, о которых разведка НАТО, следовательно, и Нидерландов, знала не только по картам о боях в этом регионе, но и по многочисленным подвигам бойцов с обеих сторон. Ведь тогда было всё. И с обеих сторон. Под танки бросались с гранатами, подрывали себя, чтобы не попасть в плен, ходили в рукопашную…Не следует забывать и того, что и по сей день действует на граждан стран — членов НАТО, да и на украинцев. Уверенность в том, что за их спиной стоит вся военная мощь США и Европы. И нет страны, которая бы рискнула противостоят этой мощи. Страны-микробы действовали как шакал Табаки из «Маугли». Наглость была обусловлена тигром Шерханом за спиной.Конечно, рассказ о том, что план не был реализован только потому, что бригада находилась на учениях в Португалии, сегодня выглядит номером из КВН. Как действует нормальная армия даже после учений, доказали русские солдаты в Осетии. Ну, струхнули малость великие голландские воины.Пришло понимание того, что в случае реализации данного плана перетирать их в порошок будут обе стороны. И жизнь десантников будет измеряться не днями, часами или минутами, а расторопностью артиллерийских расчетов и расчетов РСЗО. А знаменитые американские самолеты будут сбивать ПВО обеих сторон. Без всякого уважения к стране-производителю.Остается самый простой вопрос. Почему утечка из штаба ВС Нидерландов произошла именно сейчас? Ответ на поверхности. Интерес к сбитому «Боингу» угас. Расследование, которое велось более пяти лет, сыграло роль того самого «времени», которое «лечит». А 9 марта начнется судебный процесс как раз по этому делу.Так что относиться серьезно к плану высадки десанта на Донбассе не стоит. Да, такой план существовал как один из множества вариантов развития событий. Да, голландцы могли планировать, в том числе десант на Донбасс. Ну и что? Планов громадьё — это и есть работа больших штабов. Сколько этих планов было, сколько есть и сколько будет… А вот интерес к суду уже сейчас подогрели. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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