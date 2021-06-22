История ничему не учит. 22 июня "третья сила" снова натравливает Германию на Россию

На примирительную статью Путина в Die Zeit по случаю 80-летия нападения Гитлера на СССР задающий тон в политике Германии блок ХДС/ХСС ответил манифестом войны с Россией. Президент России Владимир Путин, чей брат погиб в блокадном Ленинграде, а отец – защищал его, опубликовал в немецком еженедельнике Die Zeit программную статью, приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, под названием "Быть открытыми, несмотря на прошлое". Путин подчеркнул в завершении статьи: "Наша общая и бесспорная цель – обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом". И немцы ему ответили – лучше бы они этого и не делали. Похоже, их снова толкают на конфликт с Россией, причём те же самые силы, что и в последнюю войну.

Фальсификация истории на Западе достигла таких масштабов, что многие современные европейцы и американцы считают Сталина большим злодеем, чем Гитлер, убеждены, что это СССР начал Вторую мировую войну и что "демократические страны", включая Германию, воевали в ней против нёсшей порабощение миру людоедской России. Поэтому для читателей популярного немецкого еженедельника ценно всё, что написал в своей статье Путин, даже абсолютно очевидное нам, может стать откровением. Давайте кратко пробежимся по ней.

Что написал Путин

"22 июня 1941 года, ровно 80 лет назад, нацисты, покорив практически всю Европу, напали на СССР. Для советского народа началась Великая Отечественная война – самая кровопролитная в истории нашей страны. Погибли десятки миллионов людей, гигантский урон был нанесён экономическому потенциалу и культурному достоянию, – написал президент России. – Мы гордимся мужеством и стойкостью героев Красной армии и тружеников тыла, которые не только отстояли независимость и достоинство Родины, но и спасли от порабощения Европу и мир". Путин подчеркнул, что "советский солдат пришёл на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя". Президент России констатировал, что для становления послевоенной Европы "колоссальную роль сыграло историческое примирение нашего народа и немцев, живших как на востоке, так и на западе современной объединённой Германии". В России, по словам её президента, надеялись, что и "окончание холодной войны будет общей победой для Европы", и "именно в этой логике – в логике построения Большой Европы, объединённой общими ценностями и интересами, – Россия стремилась развивать свои отношения с европейцами".

Тем не менее на Западе, с сожалением констатировал Путин, "возобладал другой подход", в основе которого лежало "расширение Североатлантического альянса, который сам представлял собой реликт холодной войны". Именно движение НАТО в сторону России, отметил Путин, стало основной причиной роста недоверия в Европе. С 1999 года, подчеркнул он, последовало "пять волн расширения НАТО", куда вошли 14 новых стран, включая республики бывшего СССР, что "похоронило надежды на континент без разделительных линий". Причём многие страны были поставлены перед "искусственным выбором", фактически, "ультиматумом" – "быть либо с коллективным Западом, либо с Россией". Результатом такого подхода, указал Путин, стала "украинская трагедия 2014 года", когда США "организовали" госпереворот на Украине, а страны Европы его "безвольно поддержали", спровоцировав "раскол в самой Украине и выход Крыма из её состава". В итоге "вся система европейской безопасности сильно деградировала", "нарастает напряжённость, реальными становятся риски новой гонки вооружений". Однако русские, указал Путин, "открыты к честному созидательному взаимодействию", "Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой", развитие отношений в различных областях.

Чем немцы ответили Путину?

А готов ли Запад, прежде всего Германия, "локомотив" ЕС, к равноправному и многогранному сотрудничеству с Россией, жизни в Европе без разделительных линий? Ответ Путину был стремительным, даже синхронным. Он содержался в обнародованной 21 июня – в канун нападения Гитлера на СССР и публикации в Die Zeit путинской статьи – совместной предвыборной программе правящего в ФРГ блока "христианских" партий ХДС/ХСС. 26 сентября в Германии пройдут парламентские выборы, и эта ведущая сила правящей коалиции опубликовала свою программу. Время публикации, разумеется, было взято не с потолка, как и приём ФРГ в НАТО 9 мая 1955 года. В документе чёрным по белому говорится: "Нам необходимы, с одной стороны, более тесная политическая сплоченность и, с другой стороны, способность к убедительному сдерживанию и устойчивости, которые необходимы для ответа на вызовы" со стороны России. В нём подчеркивается необходимость для ЕС и НАТО объединиться против "бросающей вызов нашим ценностям" России с целью "восстановления европейского миропорядка, который был подорван противоправной аннексией Крыма Россией".

Таким образом, Крым – регион России – предлагается совместными усилиями у неё отобрать под видом "ответа на вызовы" со стороны Москвы и "восстановления европейского миропорядка". На фоне столь откровенного запугивания России она же обвиняется в "открытых угрозах" странам НАТО, кибератаках, дезинформации и пропаганде.

Диалог и сотрудничество с Россией предусматриваются только там, где "имеются общие интересы", то есть, если по-честному, интересы собственные, например в экономике и защите окружающей среды. Вспомнили обе "христианские сёстры" и о Белоруссии, граждане которой "выступают за свободу и демократию" и которым президент Александр Лукашенко должен "мирно передать власть, в противном случае он почувствует жёсткость наших санкций". Какая стальная решительность звучит в этих словах! А вот соседнюю Украину за возрождение при попустительстве Запада нацизма, где героями объявлены подручные гитлеровских палачей, превзошедшие их в жестокости, ХДС/ХСС, разумеется, так не критикует.

"Пророссийские" Лашет и Зёдер

А теперь внимание! Эту перечёркивающую все реверансы со стороны Путина программу дальнейшей экспансии НАТО и ЕС на восток с угрозами отобрать у России Крым выдвинули два "пророссийских" политика – председатель ХДС и будущий канцлер ФРГ Армин Лашет и его дублёр из ХСС – её лидер и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, которых в Москве предпочитают откровенно ненавидящим Россию за всё рвущимся к власти "зелёным".

Лашет, например, выступает за введение в строй "Северного потока – 2", критикует санкции в отношении России, является частым гостем форума "Петербургский диалог". В общем, казалось бы, это продолжатель традиций старой школы "Восточной политики" ФРГ. Зёдер тоже вроде бы позитивно настроен в отношении сотрудничества с Россией. Особенно в экономической сфере, где тон с немецкой стороны задают именно баварские фирмы. Премьер Баварии и лидер ХСС встречался с Путиным. И, тем не менее, оба крупнейших немецких политика обнародовали 21 июня, фактически, манифест войны с Россией, которой они лично, безусловно, не хотят. Хорошо видно, что они не свободны в принятии стратегических решений, хотя их последствия на Германии ещё как скажутся.

Что происходит?

Да то же самое, что и 80 лет назад – "третья сила" сталкивает лбом Германию с Россией, только теперь не для обретения, а для удержания мирового господства. Это США, Британия – англосаксы, подчиняющийся американцам агрессивный военный блок НАТО. Однажды у англосаксов, отдавших Гитлеру почти всю Европу, чтобы он сцепился с СССР, это настолько хорошо получилось, что им пришлось из-за непомерного роста аппетитов Германии сделать русских своими союзниками в деле ликвидации своего же эксперимента. Увы, Запад это ничему не научило, и немцев опять открыто втягивают в новую авантюру. Остаётся надеяться, что у Берлина всё-таки хватит ума хотя бы в последний момент сказать Nein.