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«История нас ничему не учит»: Азаров сравнил современный Киев с Перемышлем под властью нацистов

18 ноября 2018, 10:09  •  29 • Политика
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сравнил современную жизнь в родной для него стране с годами владычества фашистов в Восточной Европе. «На первой фотографии — украинская школа в г. Перемышль (оккупированном нацистами) в 1942 г. На второй — Киев, 2018 г. Казалось бы, наша история должна была нас научить избегать трагических событий и делать выводы. Однако она нас ничему не учит», - отметил политик в своем микроблоге в Twitter.
Поясним, что на приведенных Азаровым фото ситуация в современном Киеве и в занятом фашистскими войсками Перемышле выглядит очень похоже.
И там и там дети выстроили своими телами гигантский трезубец, являющийся одним из гербовых символов Украины. В случае 1942 года можно предположить, что данная практика была усвоена ими у представителей нацистской партии Германии, чьи вооруженные формирования также периодически выстраивались на парадах знаком свастики.
Второй случай, полагает Азаров, показывает, что с тех пор Украина так ничему и не научилась.
Посмотрите внимательно на эти фотографии.
На первой фотографии – украинская школа в г. Перемышль в 1942 г. На второй – Киев, 2018 г.
Казалось бы, наша история должна была нас научить избегать трагических событий и делать выводы. Однако она нас ничему не учит. pic.twitter.com/xpb524nVq7
— Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) 16 ноября 2018 г.

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