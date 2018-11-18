«История нас ничему не учит»: Азаров сравнил современный Киев с Перемышлем под властью нацистов

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сравнил современную жизнь в родной для него стране с годами владычества фашистов в Восточной Европе. «На первой фотографии — украинская школа в г. Перемышль (оккупированном нацистами) в 1942 г. На второй — Киев, 2018 г. Казалось бы, наша история должна была нас научить избегать трагических событий и делать выводы. Однако она нас ничему не учит», - отметил политик в своем микроблоге в Twitter.

Поясним, что на приведенных Азаровым фото ситуация в современном Киеве и в занятом фашистскими войсками Перемышле выглядит очень похоже.

И там и там дети выстроили своими телами гигантский трезубец, являющийся одним из гербовых символов Украины. В случае 1942 года можно предположить, что данная практика была усвоена ими у представителей нацистской партии Германии, чьи вооруженные формирования также периодически выстраивались на парадах знаком свастики.

Второй случай, полагает Азаров, показывает, что с тех пор Украина так ничему и не научилась.