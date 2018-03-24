История Надежды Савченко, или Люстра над Украиной

О Наде, Юле, «Азове» и Порошенко

Свежий анекдот с Украины:

– Почему Рада круглая?

– Потому что цирк квадратным не бывает.

Директор цирка – Порошенко. Люди потешаются, вспоминая его слова двухлетней давности: «Как мы вернули Надежду [Савченко. – Ред.], так мы вернём Донбасс, так мы вернём Крым». Теперь – иное: дрессированные и перепуганные депутаты в день весеннего равноденствия дружно дали согласие на задержание Надежды. А на следующий день, 23 марта, Шевченковский районный суд Киева арестовал её, их коллегу, народного депутата и Героя Украины, сроком на 59 дней, до 20 мая. Это как бы за попытку организации государственного переворота и физической ликвидации высших руководителей Украины. Ну не цирк ли?

История с Надеждой – звено в цепочке, скажем так, не очень обычных действий украинских властей: разгон Михомайдана, арест Владимира Рубана, теперь вот Савченко… Кто-то подумал, что Порошенко подбирается к грозящим уничтожить «режим барыг» радикалам – «Правому сектору», «Свободе», С14 [организации, запрещённые в РФ], «Национальным дружинам» («азовскому движению» Билецкого).

На рассвете 23 марта в Киеве спецподразделения МВД захватили базу Национального корпуса (штаб «азовского движения»). К слову, в 2014 году птенцы Билецкого (Белого Вождя) под предлогом борьбы с российским бизнесом захватывали территорию киевского завода АТЭК (бывшего гиганта советского машиностроения «Красный экскаватор»). Теперь Билецкий жалуется: «Были сломаны все двери, украдены вещи, украли ордена людей, которые воевали…» Не исключает, что подбросят азовцам «какие-то очередные гранаты Савченко». В течение 30 минут к базе Нацкорпуса по тревоге стянулись до полутысячи боевиков-радикалов. Они забаррикадировали снаружи ворота базы, захваченной спецназом Авакова, но спецназ к тому времени свою работу выполнил: изъяв документы и компьютеры, покинул базу. Кстати, Билецкий не ошибся: две гранаты действительно были найдены. Так что продолжение следует.

Ещё год назад и представить было невозможно, чтобы к «Азову» кто-то посмел прийти с обыском. Теперь что-то переменилось, но выкидывать белый флаг азовцы не собираются. Председатель Центрального штаба Национального корпуса Родион Кудряшов, наблюдая, как спецназ покидает базу, пригрозил властям: «Они пришли к нам домой, и сейчас они покидают наш дом. Они бросили нам вызов. Сейчас мы видим линию фронта и противника. Спасибо ребятам из «Свободы», «Правого сектора», «Айдара», «Днепра» и С14. Нужно объединяться».

До этого объединить их было некому. Объединит ли Билецкий?

О Савченко лидер «Азова» отозвался пренебрежительно: «Это – политический цирк». Назвал её «грязным человеком» из-за того, что она вела переговоры с Донецком. Правда, «руку ФСБ» в материалах, представленных Раде генпрокурором, Билецкий не увидел. Увидел цирк. Вообще, прокурор собирается насильно подвергнуть Надежду экспертизе – на предмет её психического здоровья. Психическая болезнь устроил бы многих. Однако народом Савченко воспринимается как человек честный, которая личной выгоды не ищет, ни под кого не подлаживается. По-простецки рубит, что думает. Говорит грубо, но очень понятно. За словом в карман не лезет. Так что, сажая её в тюрьму, украинские власти делают ей биографию, какой на Украине ещё не было. «Пленница Путина», о судьбе которой рыдали вместе с Западом все российские либералы и все украинские циники и простаки, теперь встала в первый ряд украинских политиков. О своих президентских амбициях она уже заявляла… Конспирологи даже придумали версию, согласно которой Савченко раскручивает администрация президента Порошенко, чтобы на президентских выборах-2019 (или досрочных?) она оттянула бы на себя голоса Юли Тимошенко. Юля и Надя собирают цветы успеха на одном электоральном поле.

А Петру Порошенко есть о чём беспокоиться. Политолог Руслан Бортник говорит, что негласно был проведён соцопрос на предмет выявления политических симпатий и Порошенко даже не прошел во второй тур. Первое место у Тимошенко, второе у Олега Ляшко или Евгения Мураева (партия «За житя»). Если верить опубликованным данным Киевского международного института социологии (КМИС), в первом туре (случись выборы в конце февраля 2018 г.) 24,6% набрала бы Тимошенко. Вторым стал бы Ляшко с 15,5%, третьим – Анатолий Гриценко (12,5%). Порошенко бы оказался на четвёртом месте с результатом 9,8%.

Поэтому шоколадный король действует. 23 марта он трижды выступал перед различными коллективами. Рассказал о своих успехах детям (открыл садик), аварийно-спасательному отряду (передав несколько автомобилей и пообещав французские вертолёты), авиаторам и пассажирам (пообещал полёты в Европу за 10 евро). А политтехнологи Порошенко тем временем убеждают народ, что запроса на переворот нет… О том, что есть запрос на установление мира, на обуздание тарифов, на восстановление традиционных экономических связей, они не говорят.

Приверженцы Тимошенко, которые почему-то уверены, что выборы пройдут в срок и без проблем, считают, что Юля «должна победить», защитив, так сказать, интересы домайданных олигархов и «новой элиты» в лице Авакова, Турчинова и прочих. Похоже, на Юлю готов сделать ставку и Коломойский (основатель «Азова»). По некоторым данным, 21 марта Тимошенко и Коломойский встречались в Израиле. Издание, сообщившее об этом, предполагает, что «затевается нечто очень серьезное». Серьёзность в том, что Порошенко и все, кто претендует на место в «элите», хотят зацементировать свой режим. Но кроме них на Украине этого никто не хочет. Поэтому такое оживление вызвала весть от Луценко о том, что Надежда Савченко собиралась разрушить цирковой купол Верховной рады миной. Обрушить люстру…

Кстати, гигантская хрустальная люстра в зале Рады очень стара. Её крепёжные конструкции ослаблены и, как писали, «кое-где подгнили». Говорят, раз в год её опускают, осматривают, моют и поднимают на место. Депутат Шуфрич ещё до переворота рассказывал, что однажды ему на голову свалилась стекляшка. Теперь (после казуса Савченко) депутаты, входя в зал, поглядывают вверх. Прислушиваются, не летит ли мина, не дрожит ли люстра. Прикидывают, где самое безопасное место. А люстра явно подрагивает, тихо позвякивают её хрустальные кристаллы…