Расследователь Bellingcat Христо Грозев является ключевым свидетелем обвинения по делу об убийстве чеченского боевика Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает немецкое издание COMPACT Online.

Сюжет: Компромат

В смерти Хангошвили, сотрудника грузинских спецслужб, воевавшего на стороне террористов в Чечне, власти Германии винят Россию. Основываются они, при этом, на показаниях человека, которого сложно назвать специалистом в силу объективных причин.

Редакция издания решила разобраться в ситуации и выяснить, кто же такой Христо Грозев.

Предприниматель с темным прошлым

Христо Грозев родился в 1969 году в болгарском Плодиве. Закончил Американский университет Болгарии, который финансировался посольством США и фондом «Открытое общество» Джорджа Сороса. Еще во время учебы сумел получить гран и открыть радиостанцию. В 26 лет начал работать в компании «Метромедиа», принадлежащей бывшему сотруднику военной разведки США Джону Клюге. Спустя восемь лет — в 2003 году — лично приобрел активы «Метромедиа» в России, а в 2006 году их продал.

С Россией и криминальными кругами, в частности, Тамбовской ОПГ, мог контактировать еще в 90-х годах. Одна из радиостанций располагалась на подконтрольной группировке территории в ресторане Carrols. Впоследствии был замечен с «бизнесменом» Александром Маттом, которого считали связанным с той самой ОПГ.

В начале «нулевых» переехал в Вену и осел там. Находясь в Австрии, Христо Грозев продолжил строить медиаимперию: попытки скупить пул болгарских СМИ через олигарха Пеевского и авторитета Штерева в 2012, перехват управления радо «Гала», «Радио ЕС» и «Краина ФМ» на Украине в 2014 году вместе с Карлом фон Габсбургом. И как вишенка на торте — участие в постоянных расследованиях Bellingcat.

Плоть от плоти Габсбургов

Христо Грозев давний бизнес-партнер европейского предпринимателя Карла фон Габсбурга-Лотарингена, генерального директора ОНН — Организации наций и народов, не имеющих представительства. Ключевая цель организации — «представление» сепаратистских движений со всего мира, начиная от националистов Эстонии и Латвии и заканчивая китайскими уйгурами. С 1991 по 2010 года в перечень организаций-членов входила и «Чеченская республика Ичкерия».

Грозев, с 2015 года участвующий в расследованиях Bellingcat, позиционирует себя человеком, который использует «открытые источники информации». Однако самые «ключевые» моменты расследований базируются на данных, полученных от неких анонимных «источников».

По большому счету, Христо Грозев, выступая в роли расследователя, лишь легализует через Bellingcat те сведения и данные, которые нужны фон Габсбургу и зарубежным спецслужбам.

В процессе вокруг убийства чеченского боевика Хангошвили именно все сведения о вине России поступают как раз со стороны «расследователя».

Вопрос пристрастности

Демонизация России и происходящих в ней событий давно стали общеевропейским и мировым трендом. «Невинно убиенный сепаратист» и «борец за свободу» Зелимхан Хангошвили участвовал в нападении на Ингушетию в 2004 году вместе с Басаевым — тогда погибло почти 100 человек.

Однако для Bellingcat Хангошвили — это «жертва российского режима». Куда важнее тот факт, что боевик был связан с «Чеченской республикой Ичкерия» — теми самыми сепаратистами, которых медийно поддерживает фон Габсбург.

Весь суд по делу Зелимхана Хангошлвили напоминает спектакль с заранее расписанными ролями: смерть никому не нужного беглого боевика позволяет создать мощный резонанс и обвинить Москву в организации убийства. Доказательства, при этом, предоставляются через «профессионального» расследователя, который ретранслирует желания своих заказчиков в лице олигархата и спецслужб.