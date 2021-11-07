История, "какой нам Бог ее дал". Колонка Владимира Мединского

Седьмое ноября было когда-то в нашей стране главным праздником.

Большевики вырвали власть из рук Временного правительства, много чего пообещав народам России. Время показало — это посеяло многократно больший хаос. Государство было разрушено, страна разорвана на десятки квазигосударств-территорий и погрузилась в Смуту братоубийственной Гражданской войны.

Лишь поразительным сочетанием идейной упертости с тактической гибкостью, беспрецедентной жесткости с внешней привлекательностью идей, сочетанием собственной пассионарности и самоотверженности с невероятным цинизмом и бездушием к людям — большевики смогли и удержать власть, и за несколько лет на 90% "собрать в обратную" Империю.

В 1996 году 7 ноября было объявлено Днем согласия и примирения. Предполагалось, что любое празднование в этот день нелепо, празднование подразумевает радость победы одних над другими. Но в Гражданской войне нет и не может быть победивших. Ибо проиграли все.

При этом параллельно в качестве "объединительной даты" подобрали удачно стоящий в календаре день 4 ноября — День, исторически связанный с изгнанием поляков из Москвы в 1612 году и, шире, с всенародным преодолением Смуты в Московском государстве начала XVII века.

Проблема была лишь в том, что деяния народного ополчения, Минина и Пожарского — настолько давняя историческая эпоха, что сложно ожидать живых эмоциональных сопереживаний вокруг этих интереснейших, но довольно отдаленных в исторической памяти событий и смыслов.

Четвертого ноября президент России, выступая в Севастополе у подножия первого на постсоветском пространстве "общего" мемориала жертвам Гражданской войны, связал воедино два символических пласта нашей истории, две Смуты. И преодоленную в начале XVII века, и Смуту постреволюционную, которую нравственно мы сопереживаем и преодолеваем вплоть до сего времени: "Но были периоды, когда это единство — единство нашего народа — подтачивалось тяжелейшими историческими событиями и испытаниями, такими как революция 1917 года и запылавшая в результате нее новая, страшная "смута" — Гражданская война".

Сам мемориальный комплекс президент назвал "знаком того, что Россия помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились, что наша страна вновь обрела историческое единство".

1 из 7 Президент России Владимир Путин в День народного единства 4 ноября посетил Севастополь и оттуда поздравил россиян с праздником. CC BY 4.0 / Администрация Президента России / 2 из 7 Глава государства возложил цветы к открытому в апреле мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в России (1917-1922). © POOL 3 из 7 Гражданскую войну после революции 1917 года Путин назвал "новой страшной смутой" в истории страны. © РИА Новости / POOL 4 из 7 Он напомнил, что в 1920 году от российского берега отправлялись пароходы, отвозившие тех, кто уходил в эмиграцию. © РИА Новости / POOL 5 из 7 "Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили ее, так же как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну и, как они думали, лучшую жизнь", — добавил президент. © РИА Новости / POOL 6 из 7 По его словам, памятник в Севастополе служит знаком того, что Россия "помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились". © РИА Новости / POOL 7 из 7 Путин отметил, что страна вновь обрела историческое единство и особенно сильно это ощущается именно в Севастополе, в Крыму. © РИА Новости / Михаил Климентьев 1 из 7 Президент России Владимир Путин в День народного единства 4 ноября посетил Севастополь и оттуда поздравил россиян с праздником. CC BY 4.0 / Администрация Президента России / 2 из 7 Глава государства возложил цветы к открытому в апреле мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в России (1917-1922). Нидерланды спрашивают у России, зачем она их травит © POOL 3 из 7 Гражданскую войну после революции 1917 года Путин назвал "новой страшной смутой" в истории страны. © РИА Новости / POOL 4 из 7 Он напомнил, что в 1920 году от российского берега отправлялись пароходы, отвозившие тех, кто уходил в эмиграцию. © РИА Новости / POOL 5 из 7 "Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили ее, так же как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну и, как они думали, лучшую жизнь", — добавил президент. © РИА Новости / POOL 6 из 7 По его словам, памятник в Севастополе служит знаком того, что Россия "помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились". © РИА Новости / POOL 7 из 7 Путин отметил, что страна вновь обрела историческое единство и особенно сильно это ощущается именно в Севастополе, в Крыму. © РИА Новости / Михаил Климентьев Путин посетил Севастополь в День народного единства

Выступление Владимира Путина, равно как и сам символический жест — отметить 4 ноября здесь, в Севастополе, месте, где произошла трагедия "Русского исхода" и, по сути, завершилась организованная фаза Гражданской войны в России, — придает совершенно новые, глубинные смыслы самому Дню народного единства.

Смыслы близкие, понятные каждому.

И речь вовсе не о примитивно понимаемом "примирении" противоборствовавших когда-то сторон. Ни красных, ни белых давно уже нет, и ни в нашем примирении, ни оправдании они не нуждаются.

Речь о нашем — внутреннем примирении со своей историей.

Речь о единстве и непрерывности всего тысячелетнего исторического пути России. России, сохранившейся лишь благодаря удивительной способности нашего народа в самые тяжелые моменты преодолеть раскол и объединиться.

Речь о нашей способности извлекать из истории нужный опыт и правильные уроки.

Ибо, как сказал еще Пушкин, споря с Чаадаевым, — это наша история, "какой нам Бог ее дал", и другой истории у нас нет и не будет.

Мечтать "переменить ее", "иметь другую" — означало бы "переменить Отечество".

Владимир Мединский,