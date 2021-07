«История года»: что известно о скандале вокруг слежки за журналистами и политиками в мире с помощью шпионской программы

Шпионское программное обеспечение Pegasus израильской компании NSO Group использовалось для слежки за политиками и журналистами во многих странах. Об этом сообщается в совместном расследовании НПО Forbidden Stories и нескольких крупных СМИ. Только в одном из списков скомпрометированных телефонов, который удалось изучить журналистам, содержится 50 тыс. номеров, принадлежащих бизнесменам, политикам и активистам. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден назвал этот скандал «историей года» и призвал привлечь NSO Group к уголовной ответственности.

Шпионское программное обеспечение Pegasus («Пегас») израильской компании NSO Group в течение нескольких лет широко использовалось для слежки за политиками и журналистами по всему миру. Об этом говорится в расследовании базирующейся во Франции НПО Forbidden Stories и ряда СМИ, в том числе The Washington Post, The Guardian, Le Monde и Süddeutsche Zeitung.

Согласно заявлению компании NSO Group, которое приводит Daily Mail, шпионская программа Pegasus предназначена для слежки за преступниками и террористами, причём право пользоваться ею предоставляется исключительно «проверенным» государствам и государственным агентствам по специальному разрешению израильского правительства.

Как утверждают авторы расследования, слежка носила «массовый характер». Forbidden Stories удалось получить один из списков скомпрометированных телефонов — 50 тыс. номеров, на владельцев которых с 2016 года были нацелены клиенты NSO Group.

Сообщается, что представленные в списке номера телефонов принадлежали бизнесменам, активистам, дипломатам и политикам, включая нескольких глав государств и премьер-министров, а также членам королевских семей арабских стран. Помимо этого, в списке оказались номера журналистов из AFP, CNN, Associated Press, France24, Reuters, The New York Times, The Wall Street Journal, Bloomberg, Le Monde, Financial Times, El País и Al Jazeera.

В перечне были номера двух женщин, близких к убитому в 2018 году саудовскому журналисту Джамалю Хашукджи, — в том числе его жены Ханан Элатр. По данным СМИ, их телефоны могли взломать незадолго до гибели Хашукджи.

Сообщается, что слежка велась не за всеми, чьи номера телефонов попали в указанный список. Более подробная информация должна быть вскоре обнародована. Согласно расследованию, многие скомпрометированные номера принадлежат абонентам в Азербайджане, Бахрейне, Венгрии, Индии, Казахстане, Марокко, Мексике, Руанде, Саудовской Аравии и ОАЭ.

В публикации Daily Mail отмечается, что NSO Group ранее обещала пресекать злоупотребления программой Pegasus. В компании назвали все обвинения преувеличенными и необоснованными, а также отказались подтвердить личности своих клиентов. В частности, там опровергли связь с убийством Хашукджи.

В свою очередь, издание The Guardian сообщило, что правительство Венгрии якобы применяло программу Pegasus для слежки за рядом журналистов. Представитель кабмина отверг эти обвинения: «Нам неизвестно о каких-либо предполагаемых сборах данных, о которых говорится в запросе».

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя опубликованные данные, отметила, что эту информацию ещё предстоит проверить, однако подчеркнула, что подобные вещи недопустимы.

«Из того, что мы прочли, а это мы ещё проверяем, могу сказать, что если это происходило, то это абсолютно недопустимо. Это противоречит всем правилам в Евросоюзе. У нас свобода печати, свобода высказываний. Если это происходило, то это совершенно недопустимо», — приводит её слова ТАСС.

Урсула фон дер Ляйен

Reuters

© Gonzalo Fuentes/File

В организации «Репортёры без границ» заявили о намерении подать в суд на ответственных за слежку за журналистами. В организации заявили, что «шокированы сообщением консорциума СМИ» о том, что по меньшей мере 180 журналистов в 20 странах стали объектами слежки со стороны клиентов NSO Group.

«Репортёры без границ» объявляют о своём намерении подать в суд на ответственных за эту массовую слежку», — говорится в сообщении.

По словам главы организации Кристофа Делуара, НПО принимает решение относительно юридических действий, которые можно предпринять в одной или нескольких странах против NSO Group. Он также призвал журналистов и СМИ поддержать организацию в этом процессе.

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден назвал публикацию данных о шпионаже «историей года». Он также заявил, что израильская компания — разработчик шпионского софта должна понести непосредственную уголовную ответственность за гибель и задержания людей, данные которых оказались взломаны с помощью соответствующей программы.