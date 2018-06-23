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Историк считает неграмотным предложение украинской писательницы называть Россию «Московией»

23 июня 2018, 19:09  •  49 • Украина
Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев в беседе с RT прокомментировал заявление украинской писательницы Ларисы Ницой, по мнению которой, жители Украины должны называть Россию «Московией», поскольку название «Русь» было у них якобы «украдено».
 
Сергей Перевезенцев © МГУ им. М.В. Ломаносова
 

«К сожалению, историческая и нравственная неграмотность многих современных украинских деятелей просто поражает. Эта писательница говорит откровенную чушь, взятую из каких-то замшелых пропагандистских сюжетов, направленных на то, чтобы, с одной стороны, оскорбить Россию и русских людей, а с другой стороны, обмануть собственный, украинский народ», — сказал он.

Перевезенцев добавил, что Ницой известна на родине своей агрессивной антироссийской риторикой, поэтому сложно воспринимать всерьёз её заявления.

«Подобного рода «исторические» открытия не имеют никакого отношения к действительности, потому что официально термин «Россия» появляется уже на рубеже XV-XVI веков как самоназвание нашей страны. До этого государство с центром в Москве называлось и Московским княжеством, и Русью, и вообще вся территория северо-востока, которая стала основой будущего российского и нынешнего нашего государства, тоже называлась Русью. Видимо, она этого не знает, но об этом говорится во многих источниках. И кстати, государь Иван IV, известный нам под именем Ивана Грозного, именовался царём всея Руси, как и его дед, Иван III, именовался государем всея Руси», — подчеркнул эксперт.

Ранее украинская писательница предложила новое название для России.

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