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Историк рассказал, что будет с Западной Украиной. Есть только три сценария и все - плохие

24 октября 2021, 00:50  •  102 • Политика
Историк рассказал, что может ожидать Западную Украину в ближайшем будущем. По его словам, есть только три сценария. И все они - плохие.
Одна из главных проблем Украины кроется в её неоднородности, считает автор канала "Исторический понедельник". Страна чётко делится на Запад и Восток, где проживают люди с разным менталитетом. Западная Украина долгое время находилась под влиянием немцев, румын, поляков, венгров и других представителей Европы, в то время как Восточная всегда была частью русского мира. Здесь говорят на русском языке, разделяют русские ценности и вообще ментально очень близки к русским людям.
Украинские же власти усугубляют этот раскол тем, что пытаются построить моногосударство и насильственно сделать из всех населяющих страну народов - "украинцев".
Историк рассказал о трёх вариантах развития дальнейших событий в Западной Украине.
Первый сценарий - Западная Украина входит в русский мир вместе с Восточной. Россия будет в этом заинтересована, так как ей совершенно не нужно иметь на границах агрессивно настроенное русофобское государство. Украинским националистам придётся или бежать на Запад (например, в Канаду), или в срочном порядке становиться русскими.
Второй сценарий - Западная Украина раскалывается и по частям достаётся западным странам - Польше, Венгрии, Румынии, Словакии и так далее. В этом случае украинским националистам снова придётся бежать, потому что западные страны сделают население присоединённых территорий людьми второго сорта.
Третий сценарий - Западная Украина выходит из состава Украины и объявляет о независимости. Это, пожалуй, худший вариант для местных жителей. Регион, лишённый природных, экономических и людских ресурсов, быстро скатится в нищету, а население сбежит в соседние страны.

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