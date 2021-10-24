Историк рассказал, что будет с Западной Украиной. Есть только три сценария и все - плохие

Историк рассказал, что может ожидать Западную Украину в ближайшем будущем. По его словам, есть только три сценария. И все они - плохие.

Одна из главных проблем Украины кроется в её неоднородности, считает автор канала "Исторический понедельник". Страна чётко делится на Запад и Восток, где проживают люди с разным менталитетом. Западная Украина долгое время находилась под влиянием немцев, румын, поляков, венгров и других представителей Европы, в то время как Восточная всегда была частью русского мира. Здесь говорят на русском языке, разделяют русские ценности и вообще ментально очень близки к русским людям.

Украинские же власти усугубляют этот раскол тем, что пытаются построить моногосударство и насильственно сделать из всех населяющих страну народов - "украинцев".

Историк рассказал о трёх вариантах развития дальнейших событий в Западной Украине.

Первый сценарий - Западная Украина входит в русский мир вместе с Восточной. Россия будет в этом заинтересована, так как ей совершенно не нужно иметь на границах агрессивно настроенное русофобское государство. Украинским националистам придётся или бежать на Запад (например, в Канаду), или в срочном порядке становиться русскими.

Второй сценарий - Западная Украина раскалывается и по частям достаётся западным странам - Польше, Венгрии, Румынии, Словакии и так далее. В этом случае украинским националистам снова придётся бежать, потому что западные страны сделают население присоединённых территорий людьми второго сорта.

Третий сценарий - Западная Украина выходит из состава Украины и объявляет о независимости. Это, пожалуй, худший вариант для местных жителей. Регион, лишённый природных, экономических и людских ресурсов, быстро скатится в нищету, а население сбежит в соседние страны.