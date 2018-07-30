Историк прокомментировал заявление депутата Рады об учебнике географии

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Булдаков в беседе с RT прокомментировал слова депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о «бреде», написанном в новом украинском учебнике по географии для восьмого класса.

«Это уже не первый случай, когда какие-то фантастические явления приплетаются к истории Украины. В известном смысле это вполне естественно, молодая государственность ищет определённые исторические точки опоры. Отсюда и всевозможные преувеличения, попытки показать устойчивость, преувеличение значимости языка. Ничего удивительного в этом нет» — считает Булдаков.

По его словам, ещё некоторое время будут продолжаться «подобные достаточно нелепые, даже с точки зрения самих украинцев, ещё не потерявших голову, заявления».

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире украинского канала рассказал о шоке от нового учебника по географии. Он с иронией воспринял утверждения про «достижения Украины в космосе» и «пшеницу, которую украинцы завезли в различные страны и которой кормится весь мир».