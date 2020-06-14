Историк Пархалина раскрыла суть полученного Украиной статуса партнера НАТО

Москва, 14 июня. Замдиректора ИНИОН РАН, кандидат исторических наук Татьяна Пархалина заявила, что полученный Украиной статус партнера НАТО можно рассматривать как популистский политический жест.

Накануне стало известно, что Североатлантический альянс официально предоставил Украине статус партнера расширенных возможностей. В Киеве ожидают, что НАТО будет помогать в реформировании армии, усилении безопасности, гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией. Пархалина рассказала, что этот статус носит неофициальный характер.

«На самом деле официального понятия института «расширенного партнерства» не существует», — подчеркнула она.

Историк заявила, что полученный статус не гарантирует Украине оказания поддержки в случае военных действий.

«Каждая страна Альянса самостоятельно принимает решение о том, в какой степени оказывать поддержку «товарищу по оружию», — отметила Пархалина.

Эксперт добавила, что прямая военная помощь актуальна лишь в случае полноправного членства государства в НАТО. По ее мнению, о такой поддержке стране с «расширенным партнерством» не может идти речи.

Ранее «Известия» сообщили, что российский сенатор Олег Морозов назвал предоставление Украине статуса партнера НАТО «красивым жестом без каких-либо обязательств». По его словам, надежды Киева на помощь Альянса «совершенно пустые».