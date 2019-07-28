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Историк оценил обращение Зеленского к предстоятелям церквей Украины

28 июля 2019, 18:39  •  13 • Украина
Доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев в беседе с RT прокомментировал призыв украинского лидера Владимира Зеленского к диалогу между предстоятелями церквей на Украине.
 
© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

«Зеленский пока не в состоянии наладить диалог даже по Донбассу, рано говорить о другом. Это благое пожелание, не более того. Конструктивные взаимоотношения между представителями власти и церкви на Украине возможны, были периоды, когда такой диалог осуществился. Но сейчас не лучшее для него время», — заявил эксперт.

Он отметил, что украинский президент должен выработать новую политическую линию в отношении неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).

«Чтобы сейчас наладить какое-то общение, Зеленскому необходимо прекратить политику вмешательства в церковные дела и не повторять ошибки Петра Порошенко», — добавил Силантьев.

Ранее Зеленский поздравил всех с Днём Крещения Руси и призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу.

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