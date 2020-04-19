Историк объяснил значение восстания в Варшавском гетто • 113 • Аналитика © РИА Новости Жителей Варшавского гетто отправляют в лагерь смерти Треблинка. 1942 год. Архивное фото Восстание в Варшавском гетто является одним из ключевых событий в истории Холокоста, которое символизирует еврейское сопротивление, заявил РИА Новости в воскресенье эксперт научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Константин Пахалюк. Восстание в Варшавском гетто, которое продолжалось с 19 апреля по 16 мая 1943 года было самым крупным восстанием еврейского населения на оккупированной нацистами территории. Сопротивление подавлено войсками СС. Было убито около 13 000 защитников гетто, из них около 6000 сгорели заживо в результате массовых поджогов зданий со стороны немецких войск. Оставшиеся в живых жители гетто были отправлены в концлагеря или лагеря смерти. "Восстание в Варшавском гетто во время Второй Мировой войны является одним из ключевых событий истории Холокоста, которое символизирует еврейское сопротивление. Оно стало первым еврейским восстанием в 1943 году на территории оккупированной Польши. Вслед за ним 2 августа произошло восстание в лагере смерти Треблинке, в середине августа - в Белостокском гетто, а 14 октября - в Собиборе. С точки зрения исторической памяти эти события важны тем, что ярко демонстрируют: евреи не были безвольными жертвами, они оказывали сопротивление. Именно поэтому в Израиле восстанию в Варшаве придается так много значения", - заявил Пахалюк. Историк напомнил, что нацисты ставили себе цель тотального уничтожения еврейского народа. Начиная с прихода Гитлера с 1933 года власти перешли от давления на евреев к изгнанию их из социальной и общественно-политической жизни, а потом - к полному физическому уничтожению. Рубежным событием стали Нюрнбергские расовые законы, которые на юридическом уровне лишали евреев гражданских и политических прав. "После захвата немцами Польши, где традиционно проживало большое число евреев, было решено создать систему гетто - жилых зон, куда насильственно перемещали евреев для изоляции их от нееврейского населения. Варшавское гетто, которое было создано осенью 1940 года, являлось одним из самых крупных, там проживало порядка 350-400 тысяч евреев", - рассказывает эксперт РВИО. Историк отметил, что переселение евреев сопровождалось отъемом собственности, а сами обитатели гетто должны были работать на пользу немецкой экономики. Худшее решение Гитлера "Нацистская антиеврейская политика постоянно колебалась между стремлением тотально истребить всех евреев и желанием использовать их как рабскую рабочую силу", - отметил историк. Он напомнил, что о тяжелых, невыносимых условиях жизни в Варшавском гетто свидетельствует то, что до лета 1942 года там погибли от голода и болезней около 100 000 человек. "Тотальный процесс уничтожения еврейского населения начинается с 1941 года с оккупированных территорий Советского Союза, где жестоким истреблением людей (занимались - ред.) специальные айнзацгруппы. Летом-осенью 1941 года Гитлер принял решение об "окончательном решении еврейского вопроса" в Европе, то есть тотальном убийстве целого народа" - заявил Пахалюк. Он напомнил, что на территории оккупированной Польши появились специальные центры уничтожения евреев, лагеря смерти Собибор, Треблинка, Белжец, Хелмно, Аушвиц-2 Биркенау, с осени 1942 года в этом качестве начал действовать и концлагерь Майданек. Туда свозили евреев со всей Европы и умерщвляли. Дезинформация и смерть "Ликвидация Варшавского гетто началась 23 июля 1942 года, тогда прошли первые массовые депортации. Начали циркулировать слухи о массовом уничтожении, но, чтобы дезинформировать и успокоить жителей, нацисты стали говорить, что всех отправляют на восток в специальные поселения. К сентябрю была ликвидирована большая часть гетто – не менее 265 тысяч человек были депортированы преимущественно в Треблинку и уничтожены, еще несколько десятков тысяч были отправлены в трудовые лагеря", - рассказал эксперт. Историк рассказал, что эти события послужили толчком для объединения подполья Варшавского гетто в две организации, сионистской и социалистической направленностей, в октябре 1942 года удалось установить контакты с отдельными польскими партизанами Армии Крайова, они помогли с оружием и обучением членов подполья его использовать. Но эта помощь была минимальной. "Никто не строил иллюзий, что они одержат победу, среди подполья большинство были невоенными, многие никогда не держали в руках оружие, тем не менее было принято решение поднять восстание, чтобы умереть достойно", - рассказал Пахалюк. Люди, сохранившие достоинство Он напомнил, что иконической стала фраза лидера восстания Мордехая Анелевича: "Единственный выбор, который сейчас стоит перед евреями, каким образом погибнуть: умереть как овцы, ведомые на бойню, или погибнуть, как люди сохранившие достоинство". Но не все жители гетто разделяли эти настроения. Он напомнил, что в январе 1943 года, когда началась очередная ликвидация части гетто, в ходе которой планировалось депортировать восемь тысяч человек, было поднято восстание, для немцев это стало неожиданностью и они отступили. "Январские события придали уверенность подпольщикам. 19 апреля 1943 года немецкое командование начало операцию по окончательной ликвидации гетто. Некоторые считают, что начало было приурочено ко дню рождения Гитлера. Возглавлял операцию группенфюрер СС Юрген Штроп, который сменил оберфюрера Фердинанда фон Заммерн-Франкенегга на посту руководителя СС и полиции в Варшаве. В уничтожении гетто участвовали части СС, вермахта, разномастные коллаборационисты", - рассказал историк. Он напомнил, что сопротивление дало жесткий отпор, были и успехи, в первый день удалось взять нацистов под перекрёстный огонь, все говорило о том, что восстание было хорошо подготовлено. "Это был месяц ожесточённой отчаянной героической борьбы. Руководил восстанием совсем молодой парень Анелевич Мордехай, именно с его именем связана организационная подготовка восстания. Отдельные попытки польских партизан оказать помощь, к сожалению, не были успешными. Подпольщики Армии Крайова неоднократно пытались подорвать стену гетто, а также нападали на части немцев и коллаборационистов, участвовавших в ликвидации гетто. Некоторые это называют первым реальным проявлением солидарности польских подпольщиков-националистов с евреями", - рассказывает Пахалюк. Историк напомнил, что потери немцев составили более 100 человек убитыми и ранеными и около 200 было убито во вспомогательных формированиях. На третий день боев немцы, поняв, что так просто гетто не возьмёшь, приняли решение уничтожать квартал за кварталом. После ликвидации гетто на его места был создан Варшавский концлагерь. "По злой иронии судьбы, 19 апреля началась Бермудская конференция США и Великобритании, посвященная проблеме еврейских беженцев, которая фактически закончилась бесплодно. О восстании в Варшавском гетто было широко известно, однако никакой помощи союзники не оказали. В знак протеста против равнодушия с собою покончил известный политик, член национального совета при польском правительстве в изгнании Шмуль Зигельбойм. Некоторые ошибочно в качестве такой помощи называют бомбардировку Варшавы советской авиацией в середине мая, но это не так. Тот налет был частью совместной с союзниками атаки с воздуха объектов военной промышленности по всей территории, подконтрольной нацистам, но собственно к восстанию, которое уже было почти полностью подавлено, это отношения не имеет", - заявил эксперт РВИО. 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