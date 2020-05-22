Историк объяснил, почему Лондон хотел войны с СССР в 1945 году • 139 • Аналитика © AP Photo Фултонская речь Уинстона Черчилля. Архивное фото Подготовка Англией операции "Немыслимое", которая фактически должна была стать войной англо-американцев против Советского Союза летом 1945 года, явилась попыткой Лондона спасти Британскую империю от надвигавшегося распада и вернуть себе роль гегемона западного мира, считает руководитель рабочей группы Института стран СНГ по противодействию искажению истории Игорь Шишкин. В пятницу исполняется 75 лет с того дня, как британские военные завершили разработку по распоряжению премьер-министра Англии Уинстона Черчилля плана операции "Немыслимое" (Operation Unthinkable). Задуманный удар в спину План подразумевал нанесение 1 июля 1945 года внезапного удара 47 английских и американских дивизий по позициям советских войск в Северо-Восточной Европе и вытеснение Красной армии из Польши. Рассматривалась возможность поддержки британских и американских войск силами 10-12 немецких дивизий, которых союзники держали нерасформированными в Шлезвиг-Гольштейне и в южной Дании. Согласно тексту плана, его целью было "навязать русским волю Соединенных Штатов и Британской империи". Ряд специалистов рассматривают этот документ как фактически план Третьей мировой войны. Однако 29 июня 1945 года, за день до планируемого начала войны, силы Красной армии неожиданно изменили свою дислокацию в районах, где по ним должен был быть нанесен удар, и подготовились к обороне. В результате приказ о наступлении западным войскам не был отдан. Британское правительство более полувека категорически отрицало существование плана операции "Немыслимое". Но в 1998 году в английской и мировой печати были опубликованы первые сообщения о тех намерениях Лондона. Сейчас эти документы хранятся в Национальном архиве Великобритании. Предсказуемые намерения Лондона "Несмотря на название ничего немыслимого в этом плане не было. Это было предсказуемо и наверняка ожидаемо руководством Советского Союза", - сказал Игорь Шишкин. По его словам, есть примеры, показывающие, что политика Англии закономерно вела к появлению плана операции "Немыслимое". "Сразу же по окончании Первой мировой войны Черчилль предложил направить побежденных немцев на покорение России. Он так и говорил, что никто, кроме немцев, не сможет покорить Россию, где как раз в это время шла гражданская война", - сказал Шишкин. "Так что идея Лондона использовать немцев, с которыми британцы только что воевали, против своего союзника по войне - России - это не ноу-хау 1945 года. Это идея господина Черчилля еще 1918 года", - отметил эксперт. "Второй пример: в самом конце Тегеранской конференции в 1943 году, и это документально зафиксировано, в разговоре со своими приближёнными Черчилль сказал, что, по видимости, как только будет разгромлена Германия, нас ожидает еще более страшная и кровавая война. Я думаю, все понимают, войну с кем прогнозировал господин Черчилль", - добавил Шишкин. Гибридная война против России Поэтому, по словам эксперта, план операции "Немыслимое" не был импровизацией. "Это было вполне естественное с точки зрения Черчилля действо, за которым стояли вечные британские интересы о мировой гегемонии, и которым он служил", - отметил собеседник агентства. "Давайте вспомним, что Англия поддержала Россию в войне против Наполеона. Франция потерпела поражение, в результате Англия стала абсолютным лидером западного мира… Весь остальной мир, казалось бы, у нее тоже в кармане - но за одним маленьким и очень серьезным исключением. Как писал Пушкин, в результате победы над Наполеоном русский царь стал "царем царей". Вот чего никто не ожидал в Лондоне - на арене появилась новая великая держава, которая на тот момент стала контролировать всю континентальную Европу", - добавил эксперт. "И что мы знаем про последующие сто лет? Это так называемая "большая игра", сто лет постоянной борьбы, как сейчас принято говорить, гибридной борьбы, Британской империи против России", - сказал Шишкин. По его словам, эта борьба частично закончилась, когда появился более опасный враг - Второй рейх. Англия пошла на вынужденный союз с Россией, потому что без этого с Германией британцы не смогли бы справиться. Но от этого Россия ничуть не перестала быть для Англии врагом, добавил эксперт. "Вспомните, когда Черчилль был Первым лордом Адмиралтейства, он же первым делом устроил Дарданелльскую операцию, смысл которой был один: захватить проливы, чтобы по итогам победы над Германией они не достались России… А кто потом стоял за Февральской революцией в России? Все та же Англия, которая нанесла удар по своему союзнику", - подчеркнул он. Шишкин сообщил, что есть интересный факт: у Сталина в столе в рабочем кабинете хранилась полученная по каналам советской разведки запись разговора Черчилля с внуком Бисмарка, имевшего место в 1930 году, еще до прихода Гитлера к власти. "Черчилль вел ту беседу грубо и выражений не выбирал. Так вот, он сказал, что немцы были полными дураками в Первую мировую войну - если бы те дали гарантии Лондону, что они собираются только уничтожить Россию, то Лондон не допустил бы вступления в войну Франции и обеспечил бы Германии надежный тыл на западе. А бестолковые немцы напали на Францию. То есть это было прямое предложение: исправьте прошлую ошибку и идите на Россию", - сказал собеседник агентства. Крах британских расчетов Но почему Британскую империю надо было спасать от развала? Дело в том, что по итогам Первой мировой войны она оказалась "проигравшим триумфатором", пояснил эксперт. "Если все предыдущие войны вели к обогащению Англии, то Первая мировая война ее разорила. Англия лишилась четверти своего богатства, ее государственный долг вырос в 12 раз, в итоге это была страна-должник США на грани банкротства", - сказал Шишкин. "Вдобавок после Октябрьской революции и гражданской войны в России на карте мира возник Советский Союз, симпатии к которому в мире росли, так же росли и национально-освободительные настроения в британских колониях. Так что СССР и США стали смертельными врагами Англии", - добавил эксперт. По словам Шишкина, поэтому Лондону была выгодна большая война в Европе - и для этого при закулисной поддержке Англии был "выращен" гитлеровский режим в Германии. "Английский план войны был понятен: Германия развязывает войну на востоке против СССР, они "перемалывают" друг друга, а потом победителя Англия добила бы с помощью Франции. Тем самым ликвидировались бы как бесчеловечный нацистский режим, так и большевизм, и Лондон получал бы неоспоримое право считаться гегемоном Запада", - пояснил Шишкин. И если "Мюнхенский сговор" Англии, Германии, Франции и Италии можно было считать триумфом британской стратегии, то очень скоро наступил ее крах. Гитлер начал самостоятельную политику, на которую Лондон не смог влиять. Ключевым же событием, обрушившим планы Англии, стал подписанный в августе 1939 года в Москве советско-германский договор о ненападении, отметил Шишкин. Цифровая революция стучится в дверь. Россия, открой! "Для Лондона это был крах надежд. Договор не мог остановить маховик будущей войны, раскрученный с помощью Англии. Но стало ясно, что меняется очередность событий: Германия до уничтожения СССР планирует сначала разделаться с Францией - британской "шпагой" на континенте. И Третий рейх в итоге мог стать таким же могущественным, как Британская империя", - добавил эксперт. Тщетная попытка спастись В результате у Англии было два варианта: или вместе с Германией пойти против СССР, а затем быть разгромленной Третьим рейхом, или воевать против Германии вместе с СССР и США, которые потом доминировали бы в мире, отметил Шишкин. В любом случае дело шло к окончательному концу гегемонии Британской империи и ее развалу, добавил эксперт. Поэтому в Москве прекрасно понимали, что Англия для СССР на время Второй мировой войны вновь стала лишь ситуативным союзником, и что после победы над Германией Лондон попробует изменить положение дел, добавил Шишкин. "Таким образом, план операции "Немыслимое" можно рассматривать как попытку сохранить Британскую империю, и, используя излюбленную, доведенную до совершенства тактику Лондона, столкнуть Советский Союз и Соединенные Штаты", - пояснил Шишкин. "Это была попытка англичан выскочить из сложившихся условий. Новая война позволяла изменить расстановку сил. А то, что при этом погибнут миллионы человек - ну когда это интересовало британскую элиту?" - добавил он. "О появлении плана операции "Немыслимое" Москве сообщили британские агенты нашей разведки, входившие в "Кембриджскую пятерку". Но руководство Советского Союза, я полагаю, к тому времени давно просчитало такой ход Лондона и было готово к нему. Именно поэтому тот план не воплотился в жизнь", - отметил эксперт. Позже новой попыткой Лондона спасти Британскую империю и вновь стать гегемоном западного мира стала знаменитая Фултонская речь Черчилля, произнесенная им в марте 1946 года, добавил Шишкин. "Есть обоснованная версия, что в основе того выступления Черчилля тоже был расчет столкнуть в войне СССР и США. Об этом в 1960-х годах в своей книге о Черчилле писал один из наших ведущих специалистов по Британии академик Владимир Трухановский", - отметил собеседник агентства. "Трухановский так и написал: "План Черчилля, рассчитанный на восстановление ведущей роли Англии в мировой политике, предусматривал, как это ни кажется странным, оттеснение США на второе место. Добиться этого Черчилль рассчитывал в результате американо-советского столкновения… Но история в итоге распорядилась по-своему", - добавил эксперт. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





139 Источник Похожие новости "Измена — это правильно!" Почему Порошенко не боится скандала с записями Украина сумела спасти свои банки от экономики В МИД оценили архив о Второй мировой войне Ничего нового: изоляция лишь подстегнула процесс переосмысления городов Абсолютное превосходство: американцы против биполярного мира Боевые лазеры авиационного базирования: в перспективы верят не все Новости партнеров