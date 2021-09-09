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Историк обвинил русских в уничтожении украинцев

09 сентября 2021, 09:55  •  198 • Политика
Фото: Dmytro Smolyenko / Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
В Незалежной продолжают отрабатывать антироссийскую повестку
Особо просвещенные представители украинского сообщества на регулярной основе брызжут ядом в сторону нашего государства. По мнению некоторых незалежных, Россия виновна во всех смертных грехах и тем более трагедиях самих украинцев. Местный историк Ростислав Мартинюк заявил, что именно наша страна должна нести ответственность за то, что в Незалежной разразился демографический кризис.
Украинец решил припомнить тяжелые времена первой половины прошлого века. Тогда в ряде регионов Советского Союза разразился страшный голод. Трагедия унесла жизни нескольких миллионов советских граждан. Однако, привыкшие спекулировать на исторических фактах незалежные решили обозвать этот тяжелый для всего СССР период "голодомором" и объявили, что центральные власти Союза якобы намеренно с какими-то неведомыми целями морили голодом именно украинцев.
Теперь Мартинюк, основываясь на том, что те события привели к большим потерям среди жителей Украины, утверждает, что русские якобы специально истребили предков нынешних незалежных, и именно поэтому население Украины так малочисленно. Свои измышления эксперт опубликовал в издании Gazeta.ua.
Каким-то образом украинский спец подсчитал, что к текущему году в государстве должно было проживать не менее ста миллионов человек, а живет всего около 45 миллионов. И виноваты в этом мы.
"У нас серьезные вопросы к русским", – передает слова историка телеканал "360".
Просвещенный эксперт считает, что молодые украинцы должны регулярно подавать в суд на Россию из-за событий прошлого века.
К слову, недавно в Италии произошел любопытный инцидент. В одном из местных учебников Украину включили в состав России.

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