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В Незалежной продолжают отрабатывать антироссийскую повестку

Особо просвещенные представители украинского сообщества на регулярной основе брызжут ядом в сторону нашего государства. По мнению некоторых незалежных, Россия виновна во всех смертных грехах и тем более трагедиях самих украинцев. Местный историк Ростислав Мартинюк заявил, что именно наша страна должна нести ответственность за то, что в Незалежной разразился демографический кризис.



Украинец решил припомнить тяжелые времена первой половины прошлого века. Тогда в ряде регионов Советского Союза разразился страшный голод. Трагедия унесла жизни нескольких миллионов советских граждан. Однако, привыкшие спекулировать на исторических фактах незалежные решили обозвать этот тяжелый для всего СССР период "голодомором" и объявили, что центральные власти Союза якобы намеренно с какими-то неведомыми целями морили голодом именно украинцев.

Теперь Мартинюк, основываясь на том, что те события привели к большим потерям среди жителей Украины, утверждает, что русские якобы специально истребили предков нынешних незалежных, и именно поэтому население Украины так малочисленно. Свои измышления эксперт опубликовал в издании Gazeta.ua.

Каким-то образом украинский спец подсчитал, что к текущему году в государстве должно было проживать не менее ста миллионов человек, а живет всего около 45 миллионов. И виноваты в этом мы.

"У нас серьезные вопросы к русским", – передает слова историка телеканал "360".

Просвещенный эксперт считает, что молодые украинцы должны регулярно подавать в суд на Россию из-за событий прошлого века.

К слову, недавно в Италии произошел любопытный инцидент. В одном из местных учебников Украину включили в состав России.