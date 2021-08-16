Историк не исключил применения Японией биооружия против России

Историк Борис Юлин не исключил применения Японией биооружия против России. Комментируя данные ФСБ о планах Токио по применению бактериологической бомбы в 1944 году, он вспомнил о некоторых послевоенных событиях на территории нашей страны.

Историк, военный эксперт Борис Юлин оценил рассекреченные ФСБ документы, из которых следует, что власти Японии в 1944 году рассматривали возможность использования бактериологической бомбы.

С материалами ознакомилось информагентство РИА Новости. В них, в частности, шла речь об изобретённом в стране снаряде, который был начинён заражёнными чумой блохами. Взрыв мог происходить в воздухе в 50-100 метрах от поверхности, что создавало бы масштабное инфицирование вражеской территории.

Юлин в беседе с корреспондентом канала Царьград в связи с этим вспомнил о событиях, которые имели место в России в послевоенное время:

Например, неизвестно, откуда у нас взялся и стал распространяться после войны с Дальнего Востока энцефалит. То, что японцы проводили с ним эксперименты, было вполне известно. В конце войны они действительно рассматривали возможность запугать противника, и США, и Советский Союз, и Китай, именно применением бактериологического оружия.

Эксперт, впрочем, добавил, что опыты использования такого вооружения в Китае показали его низкую эффективность в краткосрочной перспективе: