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Историк назвал ошибку СССР в годы холодной войны

27 октября 2020, 09:05  •  140 • Политика
Ошибка СССР в годы холодной войны заключалась в несерьезном к ней отношении со стороны руководства страны, заявил кандидат исторических наук Андрей Фурсов.
По его словам, власти Советского Союза не осознавали сути холодной войны, в то время как на Западе ее считали «самой настоящей ментальной войной». Разницу в восприятии можно проследить, в частности, на письме, считает он. Если в СССР это словосочетание писали с маленькой буквы и в кавычках, то в США — с большой и без кавычек.
Также Фурсов отметил, что в СССР с середины 1970-х годов популярность приобрело выражение: «Главное, чтобы не было войны», имея в виду кровопролитные столкновения наподобие Великой Отечественной.
«Мы себя успокаивали: вот, войны нет — значит, всё хорошо. Но мы отодвигались от одной войны и придвигались к другой»,— рассказал он «Ленте.ру» во вторник, 27 октября.
При этом в США отношение к войне и миру отличалось от советского. Так, американский генерал Александр Хейг называл честь и свободу вещами «поважнее мира». По мнению Фурсова, СССР следовало придерживаться той же позиции.
В мае постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Соединенные Штаты в эпоху холодной войны с СССР провели 70 операций по смене неугодных режимов.

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