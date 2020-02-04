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Историк: Идёт разрушение молдавской идентичности

04 февраля 2020, 13:54  •  57 • Украина
«Бухарест подогревает унионистские настроения в Молдове»
На прошедшей неделе стало известно о заявлении румынских академиков, которые вдруг озаботились тем, что в официальном пространстве Молдовы называют государственный язык молдавским. Удивительно, не правда ли?
По мнению академиков, никакого молдавского языка в природе не существует. Молдавский язык, по определению учёных мужей из Румынии, – это всего лишь «несуществующее понятие, когда-то поддерживаемое советской пропагандой и возобновлённое сегодня некоторыми политически заинтересованными кругами».
Молдавские политики начала девяностых, бредившие идеей унири (объединения с Румынией. – Ред.), перевели молдавский язык на латиницу и ввели румынское правописание, положив начало исчезновению молдавского языка.
«Бухарест аккуратно подогревает унионистские настроения в Молдове. Именно в этом ключе можно воспринимать попытки вбросить дискуссию о языке в итак уже расколотое молдавское общество. Тем самым создаётся повод вновь втащить этот вопрос в повестку дня страны и дать нужным людям поратовать за «притесняемый» румынский язык. Под это дело могут привлечь и новообразованный унионистский блок, который подхватит и в дальнейшем будет активно муссировать эту тему»,
– считает молдавский журналист Семён Албу.
По его мнению, если кто-то из молдавских политиков ещё переживает за судьбу молдавского языка, то они должны понимать – битва за молдавский язык может быть проиграна в ближайшее время. Если не начать действовать прямо сейчас, когда ещё можно заручиться поддержкой большинства населения, призывает журналист.
А историк и политолог Борис Шаповалов уверен, что процесс размывания молдавской идентичности происходит не только извне, но и изнутри – руками историков, которые работают в учебных заведениях Молдовы.
«В нашей стране историки разделены на два больших лагеря. Один, образно говоря, объективный, который говорит о настоящей истории Молдавии. Другая же часть наших профессиональных историков ставит под сомнение само существование молдавского народа, молдавского языка, молдавской государственности»,
– заявил Шаповалов во время пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.
По его словам, преподавательская деятельность таких прорумынских историков хорошо оплачивается Румынией, потому что в Бухаресте этому факту придают большое значение и не скупятся на финансирование. Процесс этот начался с момента получения Молдавией независимости.
«Я не побоюсь этого слова – идёт целенаправленное разложение молдавской государственности и менталитета, самосознания народа. И этот процесс продолжается последние 30 лет», – констатировал Борис Шаповалов.
Официальные лица государства Молдова пока никак не прокомментировали заявление румынских академиков.
Соб. корр. ФСК
На фото. Унионисты на марше в Кишинёве, источник – сайт телеканала Canal2

Фонд Стратегической Культуры

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