Историк Евгений Спицын: «Хрущевскую «оттепель» на самом деле впору называть слякотью»

Руководство СССР Никитой Сергеевичем Хрущевым закончилось 55 лет тому назад. В традиционной советской и постсоветской истории принято считать, что правление Хрущева было первой попыткой либерализации внутренней политики в Советском Союзе. Эдакой «оттепелью» и «предтечей» более поздней «перестройки» от Горбачева. Однако, как рассказал на радио «Комсомольская правда» историк Евгений Спицын, не все в этом вопросе так однозначно, как выглядит.

НА СВОБОДУ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ

- В эти дни 55 лет назад Никита Хрущев был отстранен от власти. Период его правления получил название «хрущевская оттепель». А Вы сейчас закончили книгу «Хрущевская слякоть», которая вскоре выйдет из печати. Откуда такая разница смыслов?

- По мере взросления, изучения хрущевского периода правления, у меня все больше и больше возникало подозрение, что этот термин не отвечает реальному содержанию этой эпохи. А когда я задался целью написать полноценное научное исследование, с опорой на документы, то у меня возникло стойкое убеждение, что это была далеко не оттепель, а та самая слякоть. Грязная жижа, которая разъедает все, в том числе металл в машинах. И у меня есть основания говорить о том, что хрущевское десятилетие отнюдь не такое радужное, светлое, благородное. Примеров тому много.

Приведу три показательных примера. В июне 1954 года была создана комиссия в составе высокопоставленных работников правоохранительных органов, возглавил эту комиссию тогдашний Генпрокурор Руденко. Он до процесса Берия был прокурором Украинской ССР. Его предшественник отказался подписать документы об аресте Берия, был быстро снят и заменен Руденко. Комиссии поручили заняться пересмотром политических уголовных дел. В апреле 1955-го, спустя десять месяцев, Хрущеву и другим членам Президиума ЦК по итогам направили докладную записку. За это время комиссия рассмотрела около 237 тысяч уголовных дел по политическим мотивам.

Принято считать, что правление Хрущева было первой попыткой либерализации внутренней политики в Советском СоюзеФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

- По 800 дел в сутки! Вот это темпы.

- Да. Но речь о другом. Из 237 тысяч дел реабилитированы были 3,75 % осужденных. Это о массовости незаконных жертв политических репрессий при Сталине. Все остальные осужденные были признаны преступниками. По отношению к многим из них была применена амнистия, а кому-то снизили меру наказания. По РСФСР было рассмотрено 76,5 тысяч уголовных дел. Реабилитировали 4,8 % осужденных. В Украинской ССР, где с января 1938 года Никита Сергеевич был первым секретарем, занимая эту должность до декабря 1949 года, было рассмотрено 93 тысячи дел, реабилитировали 0,91 %. Это к вопросу о том, насколько репрессии были незаконные, массовые и т.д. Люди, заранее заряженные на то, чтобы доказать преступность сталинского режима, сами расписывались в том, что первые 237 тысяч уголовных политических дел свидетельствуют: подавляющее большинство – 95-99% осужденных – были осуждены законно.

- А как же тогда массовое освобождение заключенных из лагерей?

- Еще один пример, связанный с политикой реабилитации. В 1956 году, уже после ХХ съезда партии, когда был провозглашен курс на десталинизацию, когда был осужден культ личности, вышло постановление ЦК, была создана еще одна комиссия. Ее возглавил Аверкий Аристов, тогдашний секретарь ЦК, член Президиума ЦК и заместитель председателя Бюро ЦК КПСС по РСФСР. Это была ключевая фигура хрущевского окружения до октября 1961 года, когда Хрущев пожертвовал им, чтобы снять с себя ответственность за «Рязанское дело» - фальсификацию руководством области данных по сдаче мяса государству. Кстати, Хрущев не раз за свои просчеты жертвовал людьми из своего окружения, перекладывая на них вину. Но до того момента Аристов фактически был хозяином РСФСР. В рамках этой комиссии было создано аж 97 местных комиссий, которым вменялось в обязанность поехать в места лишения свободы по территориальности и на свое усмотрение во внесудебном порядке решать вопрос, кого освобождать, кого нет. В инструкции членам тех комиссий было написано: «Если в ходе работы комиссии она установит, что человек действительно совершил преступление, но оно носит не особо опасный общественный характер, человек своим добросовестным трудом искупил свою вину, его тоже реабилитировать». Вот как проходила хрущевская реабилитация. И вот откуда появились сотни тысяч узников сталинских лагерей, якобы невинно осужденных и реабилитированных в годы хрущевской оттепели. И таких примеров полно.

- Реабилитировать во внесудебном порядке?

- Именно. Особо хочу обратить внимание, что речь даже не об амнистии. Амнистия – это когда человек остается уголовником, преступившим закон. По отношению к нему государство проявляет акт милосердия. Его освобождают от дальнейшего отбытия наказания, но вина его доказана. А реабилитация – это когда с человека снимают все обвинения в совершении уголовного преступления, он считается невиновным.

БРАТ. «ЛЕСНОЙ БРАТ»

- Так вот почему члены националистического подполья в республиках, все эти «лесные братья»…

- Это уже другая история. Указ от 17 сентября 1955 года, за подписью председателя Президиума Верховного Совета СССР Климента Ефремовича Ворошилова и секретаря президиума Николая Михайловича Пегова. «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941-45 годов». Зачитываю дословно. Пункт 3: «Освободить из мест заключения независимо от срока наказания лиц, осужденных за службу в немецкой армии, полиции и специальных немецких формированиях. Освободить от дальнейшего отбывания наказания лиц, направленных за такие преступления в ссылку и высылку». Пункт 6: «Снять судимость и поражение в правах с граждан, освобожденных от наказания на основании настоящего указа. Снять судимость и поражение в правах лиц, ранее судимых и отбывавших наказание за преступления, перечисленные в статье 1 данного указа».

Пункт 7: «Освободить от ответственности советских граждан, находящихся за границей, которые в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. сдались в плен врагу или служили в немецкой армии, полиции и специальных немецких формированиях. Освободить от ответственности находящихся за границей советских граждан, которые во время войны сдались в плен врагу или служили в немецкой армии, полиции и специальных немецких формированиях. Освободить от ответственности граждан, ныне находящихся за границей, которые занимали во время войны руководящие должности в созданных оккупантами органах полиции, жандармерии и пропаганды, в том числе и вовлеченных в антисоветские организации в послевоенный период, если они искупили свою вину последующей патриотической деятельностью в пользу Родины или явились с повинной»

По этому указу были освобождены все бандеровцы, власовцы, лесные братья и так далее. И, заметьте, хоть Указ поименован, как об амнистии, но – снять судимости и все поражения в правах. Справка о «чистой совести».

- Но ведь «лесные братья» и бандеровцы не входили в состав полиции или того же вермахта.

- Многие, в том числе, формирования того же Романа Шухевича были частями немецкой армии, как, например, батальон «Нахтигаль». Многие другие подчинялись немецкому командованию. Но, подчеркну, все подпали под этот указ. По нему в первый же год вернулись на территорию Украины порядка 70 тысяч активных бандеровцев и оуновцев. Из них 20 тысяч вернулись из лагерей, из ссылки, а 50 тысяч – из-за границы. И осели они не только в Галиции. Да, во Львове осели более 7 тысяч человек. Но и в Харьковской, в Херсонской, в Днепропетровской областях. Мы сейчас удивляемся, почему такие яркие представители бандеровского отребья появились в Центральной и Восточной Украине. Откуда появились Ярош, Билецкий, другие современные бандеровцы родом из Харькова, из Днепропетровска, других городов центральной и восточной Украины. А вот оттуда.

- Прямо, как анекдот про двух братьев, бандеровца и Героя Советского Союза. Когда бандеровец вернулся в село из лагеря, поработал год конюхом, потом его сделали бригадиром, еще через год – директором колхоза, потом карьера вверх пошла, райком партии, обком партии. А при встрече брат-герой недоумевает, как же так, я фашистов громил на фронте, а все годы на своем тракторе грязь по деревне размешиваю, а ты, братка, в лесу бандитствовал, а теперь крупным начальником стал. А тот и отвечает: «А ты в анкетах что пишешь? Что у тебя брат – бандеровец? Вот. А я, что мой брат – Герой Советского Союза».

БАНДЕРОВЦЫ - В ПОЧЕТЕ

- Не такой уж это в нашей истории и анекдот. На основании этого указа был освобожден Василь Кук – преемник Романа Шухевича на посту командующего УПА (Украинской повстанческой армии, запрещенной в РФ организации). Он отбыл 6 лет в заключении, как будто ларек ограбил всего-навсего. Но вернулся он в Киев, и его устроили на прекрасную работу в Центральном государственном историческом архиве УССР и Институте истории Академии наук УССР. Вся партийно-государственная элита тогдашняя украинская тайком посещала Василя Кука и считала за доблесть и честь лично с ним поручкаться и сказать ему пару приятных слов за то, что он боролся за незалежную Украину.

Во времена Хрущева на территории УССР стал воплощаться в жизнь пассаж одного из лидеров украинского национального подполья, возглавлявшего Львовский «провод», Василя Заставного: «Период борьбы с пистолетом и автоматом закончился. Настал другой — период борьбы за молодежь, период врастания в советскую власть с целью ее перерождения под большевистскими лозунгами... Наша цель — проникать на всевозможные посты, как можно больше быть в руководстве промышленностью, транспортом, образованием, в руководстве молодежью, прививать молодежи все национальное...»

- Прямо как Мюллер наставлял Штирлица в «Семнадцати мгновеньях весны»…

- И оно так и стало воплощаться. Активным проводником этих идей стал первый секретарь ЦК Компартии Украины Шелест Петр Ефимович, не скрывавший своего антисемитизма и проукраинского национализма. Он занимал пост первого секретаря почти десять лет. При нем в 1970 году завсектором Идеологического отдела ЦК Компартии Украины стал будущий первый президент Украины господин Кравчук. Националисты при Хрущеве на Украине стали делать карьеры при поддержке республиканского Центра.

- Откуда это поддержка Хрущевым бандеровцев? Он ведь родом из Курской области, вроде бы сам не украинец. Хотя, если Климкина Павло взять, он тоже родом из Курска.

- Курская область наполовину всегда была украинизированной. Значительная ее часть в свое время входила в состав Речи Посполитой. А южное пограничье Московской Руси и Речи Посполитой – отдельный разговор.

Кстати, интересный факт. Матушка Никиты Сергеевича Ксения Ивановна, как ее называли Аксинья, она по-русски говорила не очень хорошо. Предпочитала изъясняться на суржике. И чрезвычайно любила, как он пишет, «кричать», то есть петь малороссийские песни. Отсюда его особая любовь к вышиванке, к украинской песне, к этим рушникам и так далее. От матери. И, конечно же, от супруги тоже.

«Перенесла не одну операцию»: число погибших при взрыве и стрельбе в колледже Керчи возросло до 21 Монумент на могиле Никиты Хрущева создан по эскизам художника Эрнста Неизвестного, который вынужден был покинуть СССР из-за гонений на авангардное искусство.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

МУЖ И ЖЕНА…

- В книге сына Хрущева, Сергея Никитовича я прочитал, где он приводит записки своей матери, последней супруги Никиты Сергеевича Нины Петровны Кухарчук, про насильственную русификацию. Дескать, учителя русифицировали ее насильно в школе, епископ Евлогий, по протекции которого она поступила в Холмское училище в эвакуации, тоже старался ее и остальных русифицировать. Я бы сказал, что весьма неприязненно написано, хотя тот же епископ принял участие в ее судьбе.

- Она уроженка Холмской губернии, чуть повыше район Волыни. Это сейчас территория Польши. Тогда губерния входила в состав Российской империи. Считают, что она необразованная крестьянка, по официальным данным, из крестьянской семьи. Но, вероятнее всего, она была не очень «подлого» происхождения. Она при царе поступила на учебу в Люблинскую гимназию, а в гимназии тогда крестьянки не учились. Затем - в Холмское женское училище, где учились, как правило, дети чиновников и священников. Она должна была стать учительницей. И в училище она выучила не только русский и польский, но и очень прилично французский. А потом, во время учебы в Москве в Комакадемии им. Крупской еще и английский, на котором свободно общалась.

Вообще, очень активная была женщина. Не жена при муже, а боец партии: находилась подполье в Одессе, после освобождения в армии Тухачевского распропагандировала польских военнопленных. Потом ее отправили в Галицию, где она стала одним из основателей Западно-Украинской коммунистической партии (Партии Восточной Галиции). Она там принимала самое активное участие в работе местного ЦК, возглавляла там два отдела: по образованию и женский отдел. И при этом активно сотрудничала с «сичевиками», теми, кто составлял костяк петлюровской армии.

- Такой, казалось бы, боец партии…

- А украинство не выветрилось. Оно осталось.

- И, судя по всему, Никита Сергеевич с ней очень считался. Если говорить, что «оттепель» или «слякоть» были некими предтечами перестройки, то Нина Кухарчук была предтечей Раисы Максимовны Горбачевой?

- В какой-то степени да. Никто из руководителей Советского государства, кроме Хрущева и Горбачева, не брал с собой жен в зарубежные поездки. Брежнев брал свою супругу всего два раза. И то она нигде не красовалась. И в официальных мероприятиях не участвовала. А вот Кухарчук и Горбачева светились везде. Вообще, в жизни Хрущева два фактора играли решающую роль – женщины и случай. Нина Кухарчук ехала в 21-м году в Москву на учебу, но заболела тифом и попала под опеку видной большевички Серафимы Гопнер, которая возглавляла идеологическую работу в Приднепровье и на Донбассе. Среди подопечных Гопнер был и молодой Никита Хрущев. Так они познакомились и потом поехали в Москву уже вместе.

В Промышленной академии сам Хрущев учился спустя рукава и стал активным сторонником Троцкого. Трудно сказать, как бы сложилась его судьба дальше, если бы одна однокурсница не замолвила о нем в разговоре слово своему супругу, что, мол, есть у нас такой замечательный парень, который умеет выступать, зажечь и так далее. Однокурсницей была Надежда Аллилуева, а супругом – Иосиф Виссарионович.

Кстати, случай, сыграл и роковую роль в его крушении.

ЗАГОВОР БЫЛ, ПЕРЕВОРОТА НЕ БЫЛО

- Ну, там же ведь был заговор, переворот, по сути.

- Не было переворота. У нас со времен Горбачева утвердилось устойчивое представление о том, что был некий номенклатурный дворцовый переворот. Известнейший наш историк Юрий Николаевич Жуков и на Урале выдающийся историк Андрей Владимирович Сушков доказали, что отставка Хрущева произошла в рамках существующих тогда конституционных норм. И в рамках партийной легальности в соответствии с партийным уставом. Никакие нормы нарушены не были.

Я, когда писал книгу, понял, что подвел Хрущева его величество случай. Ведь мог он спокойно и в зените славы и почестей закончить свою жизнь. И собирался это сделать. С 1960-го Хрущев стал себе готовить преемника. Официально. В отличие от многих наших правителей. И об этом все знали. Об этом писала пресса. Кандидатом был Фрол Романович Козлов. В мае 60-го года его назначили первым зампредседателя Совета Министров, а фактически главой советского правительства. А через два года Хрущев его сделал вторым секретарем ЦК.

- Притом, что первым являлся он сам.

- Да. И все пишут о том, что Козлов, обладая невероятной работоспособностью, силой воли, железной хваткой, фактически стал полноправным хозяином положения в стране. И все понимали, что после отставки Хрущева именно этот человек будет новым лидером страны. Но случилось непредвиденное. Но во второй половине апреля 1963 года у Фрола Романовича произошел тяжелейший инсульт. И тогда Хрущев вынужден был Брежнева переместить, как он надеялся, временно на должность второго секретаря. Но в декабре состоялся пленум ЦК и на этом пленуме сам Хрущев зачитал заключение врачей о том, что Козлов больше не поправится. И когда в окружении Хрущева поняли, что кронпринца нет, что его можно валить, тогда и начался реальный «заговор» против Хрущева. Хотя до сих пор историки спорят, кто же стоял за организацией этого «заговора». Называют в основном пять человек. Кто-то говорит, что это Суслов. Он играл главную роль. Кто, что Шелепин, Полянский, Миронов и остальные комсомольцы. Третьи - что это Брежнев и Подгорный. Я склоняюсь к тому, что за организацией стояли Шелепин, Полянский и Ко. Без Семичастного, председателя КГБ, этот замысел нельзя было бы реализовать. Но это молодые ребята сделали фальстарт. Их более старшие товарищи просто сожрали. А итог их подковерной борьбы за власть, к сожалению, привел к развалу советского государства.

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