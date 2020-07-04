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Историк: Белоруссия была с Россией только из-за денег

04 июля 2020, 14:00  •  234 • Политика
Фото: Evgeny/ ZUMAPRESS.com/Global Look Press)/www.globallookpress.com
Минск предпочел искать других союзников, как только против Москвы ввели санкции
Белоруссия была с Россией из-за денег. Как только Москва сократила финансовые потоки в республику, Минск тут же нашел других спонсоров. На это указал историк Александр Черемин.
По его мнению, Белоруссия предала Россию в 2014 г., когда Запад ввел санкции в ответ на ситуацию с Крымом. Россия оказалась в сложной экономической ситуации, и руководство союзной республики тут же кинулось искать деньги в других местах, прежде всего, в Евросоюзе и Китае. В результате еврокомиссары зачастили в Минск. В обмен на обещание хороших отношений они указывали, какую политику Минск должен вести в отношении Москвы.
Китай тоже не захотел просто так вкладываться в экономику Белоруссии. За свои инвестиции он требовал "определенные дивиденды", отметил Черемин в ходе круглого стола на тему: "Белоруссия между Востоком и Западом: основные векторы избирательной кампании".
Участники мероприятия напомнили, что Белоруссия так и не признала Крым российской территорией. Более того, в разгар войны в Донбассе поставляла Киеву бензин и дизтопливо, необходимые для ВСУ, а также военные комплектующие, купленные в России.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал претензии российскому руководству по поводу цен на газ. По его мнению, Минск не должен платить больше чем Берлин, поскольку всегда был союзником Москвы.

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