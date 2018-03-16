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Историк - о деле Скрипаля: Англия всегда была ручным пуделем США
16 марта 2018, 06:09 • 116 • Политика
Великобритания, Франция, ФРГ и США винят Россию в отравлении Скрипаля.
Главы Франции, Великобритании, США и Германии заочно возложили вину за так и не расследованное толком отравление шпиона и экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля на Россию. Ситуацию для "Царьграда" прокомментировал кандидат исторических наук Петр Мультатули.
Он напомнил, что Великобритания со времен царя Иоанна Грозного постоянно строила козни против России. При этом довольно часто исторические события складывались так, что Лондон был вынужден искать союза с Москвой.
Кроме того, по мнению эксперта, Великобритания всегда была "верным пуделем" США и Лондон всегда озвучивал то, что в Вашингтоне по каким-либо причинам сказать не могли. Сейчас Туманный Альбион почувствовал, что напряжение между США и Россией накалилось, и решил выслужиться перед заокеанским хозяином.
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