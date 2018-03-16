Историк - о деле Скрипаля: Англия всегда была ручным пуделем США

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Великобритания, Франция, ФРГ и США винят Россию в отравлении Скрипаля.

Главы Франции, Великобритании, США и Германии заочно возложили вину за так и не расследованное толком отравление шпиона и экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля на Россию. Ситуацию для "Царьграда" прокомментировал кандидат исторических наук Петр Мультатули.

Он напомнил, что Великобритания со времен царя Иоанна Грозного постоянно строила козни против России. При этом довольно часто исторические события складывались так, что Лондон был вынужден искать союза с Москвой.

"Так было во времена Наполеона, во времена Первой мировой войны, так было во времена Второй мировой войны. Англия все время хотела, чтобы наша страна исчезла, но в результате то Наполеон ее дубасил, то Гитлер, то кайзер - и сейчас положение в принципе ничем не отличается", - отмечает Петр Мультатули в интервью "Царьграду".

Кроме того, по мнению эксперта, Великобритания всегда была "верным пуделем" США и Лондон всегда озвучивал то, что в Вашингтоне по каким-либо причинам сказать не могли. Сейчас Туманный Альбион почувствовал, что напряжение между США и Россией накалилось, и решил выслужиться перед заокеанским хозяином.

"Англия почувствовала, точнее, американский хозяин Англии решил вести с Россией серьезную конфронтацию, и первый, кто набросился на Россию так активно, - это пудель США - Великобритания", - пояснил кандидат исторических наук.