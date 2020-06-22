ИсторииПобеды: RT запустил сайт с семейными рассказами о войне

Накануне 75-летия победы в Великой Отечественной войне главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала в Instagram своих читателей присылать семейные истории про войну. Ей пришло несколько сотен писем от людей, чьи деды и прадеды, бабушки и прабабушки пережили те годы. В День памяти и скорби мы запустили отдельный сайт с этими историями, чтобы память жила дальше.

На сайте #Истории Победы можно найти более 260 рассказов о тех, кто служил на фронте или был тружеником тыла во время Великой Отечественной войны, написанные их родственниками или ими самими. В этих историях — всё: и трудный боевой путь фронтовиков, и отчаяние узников концлагерей, и лишения семей на оккупированных гитлеровскими войсками землях, а также мужество, надежда, любовь.

«Дедушка был контужен и отправлен в госпиталь (на территории нынешней России). Бабушка, увидев его, влюбилась с первого взгляда! Потом она рассказывала, что никогда в жизни не видела такого красивого мужчину. Она выходила его. И они случайным образом расстались, не передав друг другу ни адреса, ни каких-либо данных, — пишет Ангелина Маргарян про своих бабушку и дедушку Григория и Феодосию Маргарян. — Спустя несколько месяцев дедушка попадает на военно-санитарный поезд уже в городе Рига. И так как у него была перевязана голова, бабушка узнала его по голосу. И они вновь встретились и больше не расставались».

«В конце войны случилась потрясающая история, — рассказывает Людмила Крайнева в письме про своего дядю Фёдора Тюленева. — 30 апреля 1945 года под Берлином его самолёт был сбит и упал на нейтральной полосе. Командир Тюленев без сознания. Стрелок вытащил его и тащит, сам не знает куда. Оказалось, что тащит в сторону немцев. Те молчат, не стреляют, думают, что лётчики сами сейчас к ним в окоп свалятся. А в это время в тылу у немцев в рощице стояли в засаде три наших танка для поддержки намечающейся нашей атаки. Командир танкистов, видя такое дело, выскакивает на танке из засады, подбирает лётчиков, но уйти не успевает. Немцы подбивают танк. Горит... Выскакивает второй танк, подбирает лётчиков и танкистов, но тоже не успевает уйти, подбивают и его. И только на третьем танке удалось спастись и лётчикам, и танкистам. Победу встретили все вместе в госпитале. Сокрушались, что не довоевали до Победы».

«Только став старше, я поняла, какие же они с дедушкой храбрые, мужественные и смелые», — пишет Ольга Воронова в письме с рассказом про свою бабушку, Любовь Чайковскую, которая была старшей медсестрой во время войны.

Среди историй были рассказы о случаях удивительного везения и трагической гибели. Также были и истории долгих поисков, в которых семьи пытались понять, что случилось с близкими, где они похоронены, чтобы можно было почтить их память.

Большая часть писем заканчивается призывом помнить о том, какие ужасы несёт война, помнить про подвиги народа и сохранять мир.

Вместе с воспоминаниями и личными архивами мы публикуем уникальную серию эскизов художника Петра Банкова, которые он создал, работая над «Бесконечным письмом» в рамках проекта #СтраницыПобеды. Также на сайте #ИсторииПобеды был использован уникальный шрифт «Май», разработанный командой #СтраницыПобеды вместе со студией Contrast Foundry. Прообраз каждой буквы в шрифте «Май» — реальные символы, начертанные руками советских солдат 75 лет назад на стенах полуразрушенного Рейхстага.

Созданный молодыми и для молодых проект #СтраницыПобеды рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства. Проект развернулся с января по май 2020 года на пяти платформах в социальных сетях: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube.

В этом году RT также запустил проект #ПочтаПобеды, в котором собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, укрывал бежавших из концлагерей советских солдат. С помощью проекта #ПочтаПобеды любой мог написать письма ветеранам, а редакция передавала им эти письма. Мы получили несколько сотен посланий из России, Белоруссии, Германии, США, Китая и других стран.