Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия ответила на угрозу шуткой: В Швеции очень обиделись
После слов Симоньян американец Майкл Бом обещал не возвращаться в США
Украинская бронетехника осталась без белорусской солярки
"Западу напомнили старый должок": новые данные по "Курску" оцени...
Главная / В мире

«Истории перетягивают на себя много внимания»: зачем Пентагон создаёт новую группу для наблюдения за НЛО

25 ноября 2021, 01:45  •  70 • В мире
В Минобороны США реорганизуют структуру по отслеживанию НЛО. Теперь обнаружением неопознанных явлений в небе будет заниматься Группа опознавания и координации мер в отношении воздушных объектов (AOIMSG), призванная синхронизировать усилия Пентагона и правительства страны в целом для выявления и установления «природы представляющих интерес объектов в воздушном пространстве особого назначения». Речь идёт также об анализе и нивелировании любых угроз, связанных с НЛО, с точки зрения нацбезопасности. Раньше этим занималась Спецгруппа американских ВМС. По мнению экспертов, создание новой структуры — бюрократическая мера. Тема НЛО нужна Вашингтону, чтобы отвлечь внимание людей от внутренних проблем Соединённых Штатов, считают аналитики.
 
Пентагон / неопознанный летающий объект, запечатлённый военными США AFP
 

Пентагон реорганизует свою спецгруппу по отслеживанию НЛО. Об этом говорится в заявлении ведомства. Новое подразделение, которое придёт на смену существовавшей ранее Спецгруппе ВМС США по неопознанным воздушным явлениям, получило название AOIMSG (Airborne Object Identification and Management Synchronization Group — Группа опознавания и координации мер в отношении воздушных объектов).

«Сегодня заместитель министра обороны Кэтлин Хикс, действуя в тесном сотрудничестве с директором национальной разведки, поручила заместителю министра обороны по вопросам разведки и безопасности учредить в составе его управления Группу опознавания и координации мер в отношении воздушных объектов (AOIMSG), которая придёт на смену Спецгруппе ВМС США по неопознанным воздушным явлениям», — говорится в сообщении Пентагона.

Отмечается также, что AOIMSG будет координировать усилия Министерства обороны и правительства США в целом «для выявления, опознавания и установления природы представляющих интерес объектов в воздушном пространстве особого назначения», а также для анализа и нивелирования любых связанных с ними угроз с точки зрения безопасности полётов и национальной безопасности.

«Для обеспечения надзора за работой AOIMSG, она (Кэтлин Хикс. — RT) также поручила ему (заместителю министра обороны по вопросам разведки и безопасности. — RT) возглавить исполнительный совет по опознаванию и мерам в отношении воздушных объектов (AOIMEXEC), в состав которого войдут люди из Министерства обороны и разведывательного сообщества. Данный совет предоставит площадку для представительства различных ведомств США», — заявили в Минобороны США.

Как подчеркнули в ведомстве, к сообщениям о проникновениях любых воздушных объектов — как опознанных, так и неопознанных — Пентагон «относится очень серьёзно» и по каждому из них проводит проверку.

Напомним, оперативную группу по неопознанным воздушным явлениям Пентагон создал ещё в августе 2020 года. Как поясняли тогда в ведомстве, это было сделано, чтобы «лучше понимать и получить представление о природе и происхождении неопознанных воздушных явлений».

«Миссия оперативной группы состоит в том, чтобы обнаруживать, анализировать и каталогизировать неопознанные воздушные явления, которые могут представлять угрозу национальной безопасности США», — сообщали в американском Минобороны.

  • Пилоты ВВС США
  • Reuters
  • © Jonathan Drake

Уточнялось также, что оперативная группа по НЛО будет работать под эгидой Военно‑морского министерства США и офиса замминистра обороны по разведке и безопасности.

НЛО как традиция

Стоит отметить, что тема неопознанных летающих объектов достаточно часто становится предметом обсуждения в США. Над изучением НЛО Пентагон работает долгие годы.

Так, в начале 1950-х Военно-воздушные силы Соединённых Штатов занялись проектом «Синяя книга», в рамках которого должны были изучаться сообщения о неопознанных летающих объектах, исследоваться этот феномен. Во время реализации программы, в 1952 году, два американских истребителя пытались догнать светящиеся объекты в небе над Вашингтоном. Закрыли «Синюю книгу» в 1969 году. В итоговом докладе говорилось, что появление НЛО объясняется оптическими иллюзиями или атмосферными явлениями, которые не представляли опасности для Соединённых Штатов.

После этого периодически информация о неопознанных воздушных объектах появлялась в американских СМИ.

Очередная волна такого рода сообщений возникла в 2017 году, как и данные о программе Пентагона, одной из задач которой было изучение НЛО. Позже в Минобороны США подтвердили, что Расширенная программа идентификации угроз авиации (The Advanced Aviation Threat Identification Program — AATIP) существовала с 2007 по 2012 год.

В 2019 году Центр по разработке наземных транспортных систем командования по развитию боевого потенциала Сухопутных войск США подтвердил своё участие в совместном исследовательском проекте с компанией To The Stars Academy (TTSA), изучающей НЛО и неустановленные атмосферные явления. Американские власти заинтересовало исследование этой организации, именуемое ADAM, целью которого был сбор и анализ информации о метаматериалах, полученных в том числе во время исследования НЛО.

Помимо Пентагона изучением неопознанных летающих объектов занимается и разведсообщество США. Так, 25 июня 2021 года офис директора Национальной разведки США (ODNI) представил конгрессу отчёт о неопознанных воздушных явлениях. В документе говорится, что американские разведывательные службы пока не могут дать точное объяснение природы происхождения НЛО, увиденных ранее военными США. В отчёте было проанализировано 144 инцидента, произошедших с 2004 по 2021 год.

«Ограниченное количество высококачественных свидетельств неопознанных воздушных явлений затрудняет получение однозначных выводов о характере этих явлений или соотносимых с ними намерений», — говорится в отчёте.

Сообщается также о нескольких типах неопознанных воздушных явлений (НВЯ), которые требуют разных объяснений, исходя из того, как в имеющихся свидетельствах описывается «процесс их возникновения и протекания».

  • Gettyimages.ru
  • © Aaron Foster

«Наш анализ данных говорит в пользу версии о том, что после выяснения обстоятельств отдельно взятых инцидентов с НВЯ они будут отнесены к одной из пяти категорий возможных объяснений: наличие помех в воздухе, природные атмосферные явления, американские государственные и отраслевые программы развития, системы зарубежных противников, а также всеобъемлющий пункт «прочее», — отмечается в отчёте.

Американская разведка также считает, что как минимум некоторые из случаев наблюдения НЛО могут быть связаны с испытаниями экспериментальных разработок России и Китая.

Отвлекающий манёвр

Как отметил политолог Александр Асафов, тема НЛО, так часто поднимаемая в американском обществе Пентагоном, разведкой и СМИ, нужна Вашингтону, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем США.

«Истории про неопознанные летающие объекты, их идентификацию и изучение всегда перетягивают на себя много внимания из-за своей некоторой сенсационности. И Пентагон, а также другие ведомства Соединённых Штатов этим привыкли пользоваться», — сказал эксперт в беседе с RT.

Руины домов, личные вещи и кузова машин: В Испании появилась деревня-призрак

Асафов также констатировал, что Пентагон, в распоряжении которого колоссальный военный бюджет, нередко тратит деньги достаточно необдуманно на крайне парадоксальные проекты, эффективность которых неочевидна.

«Это же касается и программ, различных отчётов и даже оперативных спецгрупп Пентагона, направленных на каталогизацию НЛО», — заявил аналитик.

Как пояснил военный обозреватель ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин, создание Группы опознавания и координации мер в отношении воздушных объектов (AOIMSG) для обнаружения и изучения НЛО — «бюрократическая мера».

«Эта структура призвана реорганизовать сферу, связанную с обнаружением и изучением неопознанных летающих объектов. Речь идёт о том, чтобы координировать действия по этому направлению сразу нескольких ведомств, включая Пентагон. Если раньше разные структуры работали над этим по большей части параллельно, не всегда согласованно, то теперь задача — сконцентрироваться на объединении усилий», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Как считает политолог-американист Малек Дудаков, Пентагон за счёт создания AOIMSG хочет показать миру, что тема НЛО вполне может быть в военно-политическом дискурсе, причём далеко не на последнем месте.

«Мы видим, как Минобороны США в течение нескольких лет более активно продвигает вопрос важности идентификации и изучения неопознанных летающих объектов. Ещё около десяти лет назад разговоры на эту тему считались конспирологическими. Имелось в виду, что люди, которые всерьёз говорят об НЛО, немного сумасшедшие. Сейчас же мы видим, как Пентагон, разведка и другие ведомства акцентируют на этом внимание и делают конкретные шаги», — сказал аналитик в комментарии RT.

Дудаков напомнил, что в американских медиа всё чаще публикуются материалы, в которых действующие офицеры США, лётчики Пентагона признают, что они нередко встречают неопознанные объекты, которые двигаются очень быстро и могут носить внеземной характер.

  • Здание Пентагона
  • Reuters
  • © Al Drago

При этом аналитики сходятся во мнении, что Группа опознавания и координации мер в отношении воздушных объектов (AOIMSG) будет заниматься обнаружением не только НЛО, но и слежкой за разработками и новейшими образцами военной техники других стран, включая Россию и Китай.

«Безусловно, новая структура займётся и этой задачей, одно другому не мешает», — считает Литовкин.

Аналогичной позиции придерживается и Дудаков. По его словам, необходимость таких действий может оправдываться «какими-то байками» про тайные разработки России, Китая и других стран.

«Всё это будет использоваться как повод, чтобы отслеживать действия иных государств по разработке вооружений», — заключил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





70
Источник
Похожие новости
24 ноября 2021, 18:50
"С сильными воевать боятся": Русский полковник о том, как для США всё сорвётся в один миг
24 ноября 2021, 01:20
Битва за Францию – проект «Земмур»
24 ноября 2021, 01:20
Байден выдал гневную речь из-за цен на бензин: "Неприемлемо"
24 ноября 2021, 12:20
«Бегите, девочки, домой»: как испанская судебная система отнимает детей у россиянок
24 ноября 2021, 07:40
Генератор конфликтов: как в Польше и Прибалтике призвали немедленно ввести санкции против Белоруссии
24 ноября 2021, 18:50
Минск обвинил польских должностных лиц в пропаганде войны
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 ноября 2021, 08:45
"Всё, да?!" Чему удивился Сергей Лавров на пресс-конференции
20 ноября 2021, 04:30
Почему расследование крушения МН-17 никогда не прекратится: Кедми раскрыл план Запада
19 ноября 2021, 07:30
Конгрессмены США отказались признать Путина президентом России
24 ноября 2021, 05:25
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдавии: "Рассчитывают на газ из США"
22 ноября 2021, 13:45
Русские, сдавайтесь и дайте денег: Заявления Киева в коротком изложении "Голоса Мордора"
21 ноября 2021, 09:10
Новый скандал на Украине: Cпецоперацию по похищению 33 граждан России сорвал Зеленский
19 ноября 2021, 04:00
Зачем на самом деле глава Минобороны Британии ездил в Киев: Политолог раскрыл план Лондона
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.