«Истории перетягивают на себя много внимания»: зачем Пентагон создаёт новую группу для наблюдения за НЛО

В Минобороны США реорганизуют структуру по отслеживанию НЛО. Теперь обнаружением неопознанных явлений в небе будет заниматься Группа опознавания и координации мер в отношении воздушных объектов (AOIMSG), призванная синхронизировать усилия Пентагона и правительства страны в целом для выявления и установления «природы представляющих интерес объектов в воздушном пространстве особого назначения». Речь идёт также об анализе и нивелировании любых угроз, связанных с НЛО, с точки зрения нацбезопасности. Раньше этим занималась Спецгруппа американских ВМС. По мнению экспертов, создание новой структуры — бюрократическая мера. Тема НЛО нужна Вашингтону, чтобы отвлечь внимание людей от внутренних проблем Соединённых Штатов, считают аналитики.

Пентагон реорганизует свою спецгруппу по отслеживанию НЛО. Об этом говорится в заявлении ведомства. Новое подразделение, которое придёт на смену существовавшей ранее Спецгруппе ВМС США по неопознанным воздушным явлениям, получило название AOIMSG (Airborne Object Identification and Management Synchronization Group — Группа опознавания и координации мер в отношении воздушных объектов).

«Сегодня заместитель министра обороны Кэтлин Хикс, действуя в тесном сотрудничестве с директором национальной разведки, поручила заместителю министра обороны по вопросам разведки и безопасности учредить в составе его управления Группу опознавания и координации мер в отношении воздушных объектов (AOIMSG), которая придёт на смену Спецгруппе ВМС США по неопознанным воздушным явлениям», — говорится в сообщении Пентагона.

Отмечается также, что AOIMSG будет координировать усилия Министерства обороны и правительства США в целом «для выявления, опознавания и установления природы представляющих интерес объектов в воздушном пространстве особого назначения», а также для анализа и нивелирования любых связанных с ними угроз с точки зрения безопасности полётов и национальной безопасности.

«Для обеспечения надзора за работой AOIMSG, она (Кэтлин Хикс. — RT) также поручила ему (заместителю министра обороны по вопросам разведки и безопасности. — RT) возглавить исполнительный совет по опознаванию и мерам в отношении воздушных объектов (AOIMEXEC), в состав которого войдут люди из Министерства обороны и разведывательного сообщества. Данный совет предоставит площадку для представительства различных ведомств США», — заявили в Минобороны США.

Как подчеркнули в ведомстве, к сообщениям о проникновениях любых воздушных объектов — как опознанных, так и неопознанных — Пентагон «относится очень серьёзно» и по каждому из них проводит проверку.

Напомним, оперативную группу по неопознанным воздушным явлениям Пентагон создал ещё в августе 2020 года. Как поясняли тогда в ведомстве, это было сделано, чтобы «лучше понимать и получить представление о природе и происхождении неопознанных воздушных явлений».

«Миссия оперативной группы состоит в том, чтобы обнаруживать, анализировать и каталогизировать неопознанные воздушные явления, которые могут представлять угрозу национальной безопасности США», — сообщали в американском Минобороны.

Пилоты ВВС США

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Уточнялось также, что оперативная группа по НЛО будет работать под эгидой Военно‑морского министерства США и офиса замминистра обороны по разведке и безопасности.

НЛО как традиция

Стоит отметить, что тема неопознанных летающих объектов достаточно часто становится предметом обсуждения в США. Над изучением НЛО Пентагон работает долгие годы.

Так, в начале 1950-х Военно-воздушные силы Соединённых Штатов занялись проектом «Синяя книга», в рамках которого должны были изучаться сообщения о неопознанных летающих объектах, исследоваться этот феномен. Во время реализации программы, в 1952 году, два американских истребителя пытались догнать светящиеся объекты в небе над Вашингтоном. Закрыли «Синюю книгу» в 1969 году. В итоговом докладе говорилось, что появление НЛО объясняется оптическими иллюзиями или атмосферными явлениями, которые не представляли опасности для Соединённых Штатов.

После этого периодически информация о неопознанных воздушных объектах появлялась в американских СМИ.

Очередная волна такого рода сообщений возникла в 2017 году, как и данные о программе Пентагона, одной из задач которой было изучение НЛО. Позже в Минобороны США подтвердили, что Расширенная программа идентификации угроз авиации (The Advanced Aviation Threat Identification Program — AATIP) существовала с 2007 по 2012 год.

В 2019 году Центр по разработке наземных транспортных систем командования по развитию боевого потенциала Сухопутных войск США подтвердил своё участие в совместном исследовательском проекте с компанией To The Stars Academy (TTSA), изучающей НЛО и неустановленные атмосферные явления. Американские власти заинтересовало исследование этой организации, именуемое ADAM, целью которого был сбор и анализ информации о метаматериалах, полученных в том числе во время исследования НЛО.

Помимо Пентагона изучением неопознанных летающих объектов занимается и разведсообщество США. Так, 25 июня 2021 года офис директора Национальной разведки США (ODNI) представил конгрессу отчёт о неопознанных воздушных явлениях. В документе говорится, что американские разведывательные службы пока не могут дать точное объяснение природы происхождения НЛО, увиденных ранее военными США. В отчёте было проанализировано 144 инцидента, произошедших с 2004 по 2021 год.

«Ограниченное количество высококачественных свидетельств неопознанных воздушных явлений затрудняет получение однозначных выводов о характере этих явлений или соотносимых с ними намерений», — говорится в отчёте.

Сообщается также о нескольких типах неопознанных воздушных явлений (НВЯ), которые требуют разных объяснений, исходя из того, как в имеющихся свидетельствах описывается «процесс их возникновения и протекания».

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«Наш анализ данных говорит в пользу версии о том, что после выяснения обстоятельств отдельно взятых инцидентов с НВЯ они будут отнесены к одной из пяти категорий возможных объяснений: наличие помех в воздухе, природные атмосферные явления, американские государственные и отраслевые программы развития, системы зарубежных противников, а также всеобъемлющий пункт «прочее», — отмечается в отчёте.

Американская разведка также считает, что как минимум некоторые из случаев наблюдения НЛО могут быть связаны с испытаниями экспериментальных разработок России и Китая.

Отвлекающий манёвр

Как отметил политолог Александр Асафов, тема НЛО, так часто поднимаемая в американском обществе Пентагоном, разведкой и СМИ, нужна Вашингтону, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем США.

«Истории про неопознанные летающие объекты, их идентификацию и изучение всегда перетягивают на себя много внимания из-за своей некоторой сенсационности. И Пентагон, а также другие ведомства Соединённых Штатов этим привыкли пользоваться», — сказал эксперт в беседе с RT.

Асафов также констатировал, что Пентагон, в распоряжении которого колоссальный военный бюджет, нередко тратит деньги достаточно необдуманно на крайне парадоксальные проекты, эффективность которых неочевидна.

«Это же касается и программ, различных отчётов и даже оперативных спецгрупп Пентагона, направленных на каталогизацию НЛО», — заявил аналитик.

Как пояснил военный обозреватель ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин, создание Группы опознавания и координации мер в отношении воздушных объектов (AOIMSG) для обнаружения и изучения НЛО — «бюрократическая мера».

«Эта структура призвана реорганизовать сферу, связанную с обнаружением и изучением неопознанных летающих объектов. Речь идёт о том, чтобы координировать действия по этому направлению сразу нескольких ведомств, включая Пентагон. Если раньше разные структуры работали над этим по большей части параллельно, не всегда согласованно, то теперь задача — сконцентрироваться на объединении усилий», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Как считает политолог-американист Малек Дудаков, Пентагон за счёт создания AOIMSG хочет показать миру, что тема НЛО вполне может быть в военно-политическом дискурсе, причём далеко не на последнем месте.

«Мы видим, как Минобороны США в течение нескольких лет более активно продвигает вопрос важности идентификации и изучения неопознанных летающих объектов. Ещё около десяти лет назад разговоры на эту тему считались конспирологическими. Имелось в виду, что люди, которые всерьёз говорят об НЛО, немного сумасшедшие. Сейчас же мы видим, как Пентагон, разведка и другие ведомства акцентируют на этом внимание и делают конкретные шаги», — сказал аналитик в комментарии RT.

Дудаков напомнил, что в американских медиа всё чаще публикуются материалы, в которых действующие офицеры США, лётчики Пентагона признают, что они нередко встречают неопознанные объекты, которые двигаются очень быстро и могут носить внеземной характер.

Здание Пентагона

Reuters

© Al Drago

При этом аналитики сходятся во мнении, что Группа опознавания и координации мер в отношении воздушных объектов (AOIMSG) будет заниматься обнаружением не только НЛО, но и слежкой за разработками и новейшими образцами военной техники других стран, включая Россию и Китай.

«Безусловно, новая структура займётся и этой задачей, одно другому не мешает», — считает Литовкин.

Аналогичной позиции придерживается и Дудаков. По его словам, необходимость таких действий может оправдываться «какими-то байками» про тайные разработки России, Китая и других стран.