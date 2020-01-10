|
Историческое беспамятство
10 января 2020, 18:54 • 116 • Карикатуры
Научный директор РВИО Михаил Мягков назвал польскую резолюцию об ответственности СССР за начало Второй мировой "позорной". По его мнению, Варшава занимается открытой фальсификацией и ведет информационную войну против Москвы.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
116
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 января 2020, 11:39
|
05 января 2020, 15:24
|
09 января 2020, 16:54
|
04 января 2020, 16:39
|
05 января 2020, 05:39
|
10 января 2020, 02:39
|
05 января 2020, 21:54