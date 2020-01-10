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Историческое беспамятство

10 января 2020, 18:54  •  116 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Научный директор РВИО Михаил Мягков назвал польскую резолюцию об ответственности СССР за начало Второй мировой "позорной". По его мнению, Варшава занимается открытой фальсификацией и ведет информационную войну против Москвы.

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