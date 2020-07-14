«Исторический шанс». Путин пообещал новоселье миллионам россиян • 84 • Аналитика

На фоне сделанного во время состоявшегося 13 июля заседания президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам признания о том, что реализация некоторых из них, вероятно, будет сдвинута по времени из-за возникших в связи с пандемией проблем, более чем оптимистично прозвучало заявление Владимира Путина относительно исторического шанса, возникшего сегодня для решения одной из наиболее животрепещущих проблем россиян — жилищной.





К такому вдохновляющему выводу глава государства пришел после доклада вице-премьера Марата Хуснуллина, который как раз и является куратором национального проекта «Жилье и городская среда». По словам высокопоставленного чиновника, амбициозная цель этого начинания – ежегодный ввод в эксплуатацию не менее 120 миллионов квадратных метров жилья, что позволит справить новоселье 5 миллионам наших соотечественников, станет вполне реальным делом уже в 2026 году. Господин Хунсуллин считает, что о достижимости таких показателей свидетельствует, в частности, повышение темпов жилищного строительства в стране почти на 5%, достигнутое в 2019 году.



Впрочем, пандемия коронавируса и связанные с ней карантинные ограничения не могли не оказать негативное воздействие на отрасль. По признанию вице-премьера, в первом квартале нынешнего года темпы строительства снизились на 11%, однако, как он заверил собравшихся, упущенное наверстаем, и к концу года россияне получат 75-78 миллионов квадратных метров жилья. В дальнейшем, как считает руководитель нацеленного на обеспечение граждан нашей страны квартирами нацпроекта, для его успешной реализации потребуется «очень напряженная работа». Подъем с нынешних объемов до намеченных показателей в 120 миллионов квадратных метров ежегодно потребует от строительной отрасли роста производительности практически на 60%. Задача непростая, но как считает Хунсуллин, выполнимая.



В свою очередь, президент России подчеркнул, что одним из инструментов, с помощью которого возможно реализовать «исторический шанс», то есть «в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России, кардинально решить жилищный вопрос», должно стать повышение доступности являющихся мечтой, и, как сказал президент «фундаментальным условием нормальной жизни» наших сограждан, просторных и комфортных квартир. С одной стороны, эта цель должна быть достигнута через радикальное снижение издержек при самом строительстве, а с другой — путем продолжения и всемерного расширения ипотечных программ по приобретению россиянами жилья.



Следует отметить, что средневзвешенная ставка по таким кредитам уже опустилась ниже изначально закладывавшейся в 2018 году отметки в 8%. Добавим к этому программу по льготной ипотеке под 6,5% (действующей в течение 30 лет) на займы до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 – в Санкт-Петербурге и Москве. Кстати, Владимир Путин инициировал расширение ее рамок путем увеличения максимальных сумм кредитования до 6 миллионов на региональном уровне и 12 – в столице и городе на Неве. По оценке Марата Хунсуллина, благодаря этим меркам в российскую экономику было «влито» более 1,4 триллиона рублей, что стало мощным стимулом для развития строительства.



Упомянул в состоявшемся «квартирном» разговоре президент и о вступившем в действие с 1 июля 2019 года новом принципе работы российских застройщиков: не напрямую с деньгами дольщиков, а через эскроу-счета, получить средства с которых они могут лишь после официальной сдачи в эксплуатацию возведенного ими жилья. По мнению Владимира Путина, данная мера серьезно способствовала оздоровлению и очищению отрасли от недобросовестных «игроков», что, в свою очередь, стало стимулом для повышения доверия россиян к процедуре приобретения квартир в новостройках в кредит. Как сказал президент, «отруливать назад» в данном вопросе и снова перекладывать вероятные риски на плечи граждан никто в руководстве страны не намерен.



Будут ли выполнены воистину грандиозные по своему размаху и социальной значимости планы? В первую очередь это зависит от готовности и возможности государства и дальше подставлять плечо тем, кто обеспечивает россиянам возможность справить новоселье. Напомним, только на поддержку банков для компенсации их финансовых потерь при выдаче льготных кредитов застройщикам в соответствии с поручением президента правительство направило 12 миллиардов рублей. И это лишь один из пунктов достаточно объемной программы поддержки жилищной программы. Тех же ипотечных кредитов в прошлом году было выдано на 2,7 триллиона рублей. Будем надеяться на то, что нашей стране хватит на задуманное и сил, и средств, и воли, и упорства. На фоне сделанного во время состоявшегося 13 июля заседания президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам признания о том, что реализация некоторых из них, вероятно, будет сдвинута по времени из-за возникших в связи с пандемией проблем, более чем оптимистично прозвучало заявление Владимира Путина относительно исторического шанса, возникшего сегодня для решения одной из наиболее животрепещущих проблем россиян — жилищной.К такому вдохновляющему выводу глава государства пришел после доклада вице-премьера Марата Хуснуллина, который как раз и является куратором национального проекта «Жилье и городская среда». По словам высокопоставленного чиновника, амбициозная цель этого начинания – ежегодный ввод в эксплуатацию не менее 120 миллионов квадратных метров жилья, что позволит справить новоселье 5 миллионам наших соотечественников, станет вполне реальным делом уже в 2026 году. Господин Хунсуллин считает, что о достижимости таких показателей свидетельствует, в частности, повышение темпов жилищного строительства в стране почти на 5%, достигнутое в 2019 году.Впрочем, пандемия коронавируса и связанные с ней карантинные ограничения не могли не оказать негативное воздействие на отрасль. По признанию вице-премьера, в первом квартале нынешнего года темпы строительства снизились на 11%, однако, как он заверил собравшихся, упущенное наверстаем, и к концу года россияне получат 75-78 миллионов квадратных метров жилья. В дальнейшем, как считает руководитель нацеленного на обеспечение граждан нашей страны квартирами нацпроекта, для его успешной реализации потребуется «очень напряженная работа». Подъем с нынешних объемов до намеченных показателей в 120 миллионов квадратных метров ежегодно потребует от строительной отрасли роста производительности практически на 60%. Задача непростая, но как считает Хунсуллин, выполнимая.В свою очередь, президент России подчеркнул, что одним из инструментов, с помощью которого возможно реализовать «исторический шанс», то есть «в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России, кардинально решить жилищный вопрос», должно стать повышение доступности являющихся мечтой, и, как сказал президент «фундаментальным условием нормальной жизни» наших сограждан, просторных и комфортных квартир. С одной стороны, эта цель должна быть достигнута через радикальное снижение издержек при самом строительстве, а с другой — путем продолжения и всемерного расширения ипотечных программ по приобретению россиянами жилья.Следует отметить, что средневзвешенная ставка по таким кредитам уже опустилась ниже изначально закладывавшейся в 2018 году отметки в 8%. Добавим к этому программу по льготной ипотеке под 6,5% (действующей в течение 30 лет) на займы до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 – в Санкт-Петербурге и Москве. Кстати, Владимир Путин инициировал расширение ее рамок путем увеличения максимальных сумм кредитования до 6 миллионов на региональном уровне и 12 – в столице и городе на Неве. По оценке Марата Хунсуллина, благодаря этим меркам в российскую экономику было «влито» более 1,4 триллиона рублей, что стало мощным стимулом для развития строительства.Упомянул в состоявшемся «квартирном» разговоре президент и о вступившем в действие с 1 июля 2019 года новом принципе работы российских застройщиков: не напрямую с деньгами дольщиков, а через эскроу-счета, получить средства с которых они могут лишь после официальной сдачи в эксплуатацию возведенного ими жилья. По мнению Владимира Путина, данная мера серьезно способствовала оздоровлению и очищению отрасли от недобросовестных «игроков», что, в свою очередь, стало стимулом для повышения доверия россиян к процедуре приобретения квартир в новостройках в кредит. Как сказал президент, «отруливать назад» в данном вопросе и снова перекладывать вероятные риски на плечи граждан никто в руководстве страны не намерен.Будут ли выполнены воистину грандиозные по своему размаху и социальной значимости планы? В первую очередь это зависит от готовности и возможности государства и дальше подставлять плечо тем, кто обеспечивает россиянам возможность справить новоселье. Напомним, только на поддержку банков для компенсации их финансовых потерь при выдаче льготных кредитов застройщикам в соответствии с поручением президента правительство направило 12 миллиардов рублей. И это лишь один из пунктов достаточно объемной программы поддержки жилищной программы. Тех же ипотечных кредитов в прошлом году было выдано на 2,7 триллиона рублей. Будем надеяться на то, что нашей стране хватит на задуманное и сил, и средств, и воли, и упорства. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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