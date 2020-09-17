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Исторический раванш: Польша намерена захватить Калиниград - эксперт
17 сентября 2020, 12:55 • 36 • Политика
Ущемленные интересы Варшавы дают знать о себе 300 лет спустя
Отдельные политические силы Варшавы жаждут победы в борьбе за лидерство в "славянском мире" – после краха гегемонии Речи Посполитой на территории Европы Польша неоднократно подвергалась разделу Пруссией, Австро-Венгрией и Россией. Поэтому ее политическая идентичность сводится к противопоставлению РФ и Советскому Союзу – здесь поляки не делают никаких различий, сообщил политолог Александр Камкин.
Впрочем, Варшава не стремится отдать территории, которыми обжилась благодаря СССР. А антироссийские настроения растут среди поляков с каждым годом.
По этой причине Варшава возлагает определенные надежды на события, происходящие на территориях Украины и Белоруссии, считает специалист.
По словам гражданского активиста Михаила Костяева, в Калининграде расположен ряд центров по обучению польскому языку. Там студентам помогают поступить в вузы Польши, котируемые благодаря уровню образования и возможности евроинтеграции. Варшава весьма охотно выдает желающим визы – в Калининграде большое количество людей, реализовавшихся на польские гранты. Многие жители города постоянно проводят выходные и праздники в Польше, закупаясь там дешевыми товарами.
Поляки же, продолжил Костяев, поддерживают такое развитие событий. Для жителей Калининграда в одно время действовал безвиз с восточной Польшей. Ситуация изменилась после воссоединения Крыма с РФ, передает "СвободнаяПресса".
Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Польша мечтает о возрождении Речи Посполитой, и ради этого Варшава готова пойти на распространение русофобии по всему миру.
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