Исторический поход Трампа уже назван фашистским • 122 • Аналитика © REUTERS / Alexander Drago Неожиданно для многих одной из центральных тем нынешних президентских выборов в США стала "война за историю". Пока мир наблюдает за ее внешним проявлением в виде сноса памятников известным американским деятелям, в политическом обществе разворачивается эпическая дискуссия о самой природе Соединенных Штатов, заложенной их отцами-основателями. Причем спор ведется уже и вокруг самого "отцовства" — и тут ДНК-тест не поможет. Данный спор был начат еще в прошлом году газетой New York Times, являющейся главной антитрамповской платформой. Отмечая 400-летие прибытия на Северо-Американский континент первых темнокожих рабов из Африки, это издание запустило так называемый "Проект 1619". Сложно сказать, какой смысл изначально закладывали его инициаторы (в частности, журналистка Николь Ханна-Джонс, уже успевшая в этом году получить за это Пулитцеровскую премию). Проект вносил определенные позитивные посылы: мол, 1619 год, на самом деле, является годом учреждения страны, ее расового разнообразия и многокультурности, ставшей основой ее нынешнего величия. Однако Ханна-Джонс одновременно строит свои доводы на том, что американские идеалы демократии и свободы изначально были пронизаны ложью, поскольку базировались на рабстве. И только темнокожие американцы своей многовековой борьбой за свободу сделали их реальностью. Такой тезис сразу вызвал бурные споры в обществе, и они в конечном итоге трансформировались в противопоставление двух частей страны: вся история США представляет собой борьбу "белой" и "черной" Америк, которая на деле является сражением всего регрессивного и тиранического против прогресса и истинной демократии. Собственно, внешние проявления этой дискуссии мы и увидели в текущем году в ходе повального уничтожения или переноса памятников, так или иначе символизирующих ту самую "белую" Америку. Стоит особо отметить, что это именно New York Times в ходе раскрутки истерии под названием "Рашагейт" громче всех обвиняла Россию в том, что та руками своих фантомных "троллей" поддерживала кампанию Black Lives Matter ("Черные жизни имеют значение") и пытается внести во внутриамериканский диалог те самые тезисы, раскалывающие общество, за которые в итоге эта газета и получила "Пулитцер-2020". То есть получается, что редакция NYT взяла на вооружение тактику "русских троллей", с которыми она так жестко борется? Но, похоже, никакого когнитивного диссонанса она при этом не ощутила. Как бы ее Белый дом не объявил "иностранным агентом" в этой связи. Демократы особо и не скрывали, что используют подогрев межрасовых страстей для мобилизации афроамериканского электората в предвыборных целях. Поэтому они на протяжении текущего года старательно вбрасывали темы "Проекта 1619" в политическую дискуссию. Неслучайно экс-президент Барак Обама, ставший главной звездой недавнего виртуального съезда Демпартии, сделал их ключевыми в своей речи в поддержку Джо Байдена. Он заявил: "Я нахожусь в Филадельфии, где была разработана и подписана наша Конституция. Этот документ не был идеальным. Он допускал бесчеловечность рабства и не гарантировал женщинам — и даже мужчинам, не владевшим собственностью, — право участвовать в политическом процессе. Но в этом документе была заложена Полярная звезда, которая затем будет направлять будущие поколения: демократия". То есть Обама фактически повторил тезисы Ханны-Джонс, определив их как базовые для кампании Демократической партии на выборы-2020. И на этот вызов уже не мог не ответить кандидат от республиканцев. Неожиданно для многих Дональд Трамп собрал в Национальном архивном музее научную конференцию на тему американской истории, где лично выступил с программной речью, в которой фактически объявил войну "Проекту 1619". В частности, президент заявил: "Левые извратили, исказили и осквернили американскую историю обманом, фальшью и ложью. Нет лучшего примера, чем полностью дискредитированный "Проект 1619" от New York Times. Этот проект переписывает американскую историю и учит наших детей тому, что мы были основаны на принципах угнетения, а не свободы". Трамп сказал, что благодаря этому проекту, который он назвал "токсичной пропагандой и идеологическим ядом", американским школам навязывают "марксистскую теорию" истории США. Вишенкой на торте в этом спиче стало объявление о том, что президент намерен подписать указ о создании "Комиссии 1776", целью которой станет подготовка к 250-летию подписания Декларации независимости 4 июля 1776 года и "патриотическое воспитание" в учебных заведениях. Сказать, что это заявление Трампа вызвало бурю в среде идеологов демократов, — это не сказать ничего. Уже несколько дней различные исторические общества, собрания интеллектуалов, демократические СМИ пишут и пишут гневные обращения. Американская историческая ассоциация (старейшая и одна из крупнейших организаций преподавателей истории в США) выступила со специальным заявлением, в котором мероприятие, организованное под эгидой Трампа, называет "конференцией" исключительно в кавычках, а спич президента объявляет "недостаточно информированным мнением на тему американской истории", яростно осуждая его. На момент написания этой статьи данное заявление подписали 43 исторических ассоциации и общества. Организация американских историков (еще одно из крупнейших профессиональных объединений ученых, специализирующееся непосредственно на истории США) в жестких выражениях выступила в защиту "Проекта 1619", а идею создания "Комиссии 1776" назвала "партийным ухищрением, целью которого является ограничение исторической педагогики, подавление совещательной дискуссии и возвращение нас в давнюю эру, характеризующуюся ограниченным видением прошлого США". И таких гневных заявлений в последние дни принято уже огромное множество. Не говоря уже о реакции американских и европейских СМИ. Базирующаяся в Нью-Йорке колумнистка британской The Guardian Арва Махдави договорилась даже до того, что идея создания "Комиссии 1776" является доказательством "стремительного низвержения Америки в фашизм". Само понятие "патриотическое образование" автор приравняла к "программе расистской пропаганды", вскрыв истинное намерение Трампа: "сделать Америку белой снова". Заметьте, какая бурная реакция на идею, которая пока еще является теоретическим прожектом и реализация которой вызывает большие сомнения хотя бы потому, что в США исполнительная власть не может влиять на учебные программы в образовательных заведениях. Нет никаких сомнений, что этот ожесточенный спор только обострится по мере приближения выборов. Во всяком случае, все ждут ответа от соперника Трампа. Например, Financial Times пишет: "Мистер Байден теперь должен показать, как он относится к призыву мистера Трампа о патриотическом образовании и к атаке президента против "Проекта 1619". Вряд ли Байдену дадут уклониться от ответа на этот вызов — уж больно горяча дискуссия в среде демократов и их идеологов. Таким образом, исторические войны уже стали составной частью предвыборной кампании-2020. И они уже внесли значительный раскол в американское общество, и без того расколотое на множество составных частей. Видимо, инициаторы этих войн надеются, что после достижения своей основной цели — свержения Трампа с его трона — они смогут как-то утихомирить данную ситуацию и вернуть дискуссии в более цивилизованные рамки. В крайнем случае есть ведь давно испытанное средство: обвинить русских в расколе общества. Просто главное потом — не вспоминать, что война была начата на страницах той самой газеты, которая в этом и будет традиционно обвинять русских. За что снова получит очередной "Пулитцер". Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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