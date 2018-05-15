Исторический день: Путин принял участие в церемонии открытия Крымского моста

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия автодорожной части Крымского моста. Глава государства осмотрел Единый центр управления дорожным движением, проехал за рулём КамАЗа из Кубани в Керчь и поблагодарил строителей за их труд. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил уверенность, что открытие моста «превратит Юг России в единый большой курорт». Движение по автодороге над Керченским проливом будет запущено 16 мая.

«Исторический день»

15 мая состоялась торжественная церемония открытия Крымского моста. В мероприятии приняли участие строители сооружения через Керченский пролив, а также президент России Владимир Путин. Впрочем, движение по мосту легкового транспорта и автобусов будет запущено на следующий день, 16 мая.

В первую очередь глава государства осмотрел Единый центр управления дорожным движением. Сотрудники центра отслеживают ситуацию на Крымском мосту. Кроме того, здесь же обрабатываются данные о состоянии инженерных конструкций: опор, пролётных строений, арок и других элементов сооружения.

В ходе осмотра и. о. министра транспорта Максим Соколов и руководитель компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг доложили президенту о готовности к началу эксплуатации первой очереди Крымского моста.

После этого Владимир Путин пообщался со строителями и направился к колонне строительной техники из 35 машин, среди которых были самосвалы, автокраны, цементовозы, цистерны и другие.

«Поехали!» — сказал президент и сел за руль КамАЗа, начав движение во главе колонны. Рядом с Путиным на пассажирском сиденье ехал генеральный директор компании «СГМ-Мост» Александр Островский, который рассказал главе государства о ходе стройки.

«Я не знаю, такие сроки где-нибудь есть ещё — два года три месяца. Здорово!» — отметил Путин.

«Здесь все работали не за заработок, а за совесть. Вот так можно сказать. Заработок само собой, но совесть прежде всего», — отметил Островский.

Для того чтобы пересечь мост и из Краснодарского края добраться до Керчи, автоколонне потребовалось всего 16 минут. На крымской стороне президент России обратился к собравшимся строителям с речью. Путин поздравил их и поблагодарил за проделанную работу, а также выразил уверенность, что начало движения грузовых автомобилей, а также запуск железнодорожной части будут осуществлены в срок.

Россию обвинили в гибели «украинских боевых дельфинов» «Я искренне поздравляю вас с этим замечательным, праздничным, в полном смысле этого слова историческим днём. Историческим, потому что в разные исторические эпохи, ещё при царе-батюшке, люди мечтали о том, чтобы построить этот мост. Потом вернулись к этому в 30-е годы прошлого столетия, в 40-е, в 50-е. И вот наконец благодаря вашему труду, вашему таланту этот проект, это чудо свершилось. Спасибо вам большое!» — поблагодарил Путин строителей.

Он также пообещал, что проекты подобного рода будут реализовываться по всей стране.

«Мы будем строить новые дороги, новые мосты, новые аэропорты и порты. Будем делать жизнь наших людей лучше, достойнее. Мы обязательно в этом преуспеем», — заявил глава государства.

После этого для строителей был организован праздничный концерт с участием звёзд российской эстрады.

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«Превратит Юг России в единый большой курорт»

Между тем губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, который принимал участие в церемонии открытия моста, отметил, что число автотуристов на Кубани увеличится почти на треть — с 6,2 до 8 млн человек — благодаря транзитному потоку к Крымскому мосту.

«Открытие Крымского моста превратит Юг России в единый большой курорт. Суммарно мы принимаем свыше 21 млн человек в год, и эта цифра будет только расти. Туристы, которые будут отдыхать на полуострове, посетят и наш регион, проедут по нашим дорогам. По предварительным подсчётам, турпоток по трассам, проходящим по территории края, возрастёт с 6,2 до 8 миллионов человек в год», — заявил Кондратьев.

Глава Крыма Сергей Аксёнов в свою очередь отметил, что открытие автодорожной части моста — это символ единства полуострова и России. Об этом сенатор написал в своём Twitter.

«Мост — это символ нашего единства и нашей свободы. А ещё это наглядное свидетельство полного провала политики блокад и санкций. Сдержать развитие России и Крыма невозможно», — отметил Аксёнов.

Он также выразил уверенность в том, что ввод в эксплуатацию Крымского моста повысит инвестиционную привлекательность полуострова, придаст новый импульс его развитию и увеличит количество туристов.

«Вырастет туристический поток. Нам будет намного проще решать социально-экономические проблемы республики», — считает глава республики.

На Украине уже успели возмутиться открытием моста. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что «оба конца моста — это путь в никуда». А президент Украины Пётр Порошенко считает, что запуск движения по переправе является «очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля».

Он также напомнил, что в «Арбитражный трибунал Конвенции ООН по морскому праву было подано ходатайство о защите суверенных интересов Украины, в частности в связи с противоправным возведением» Крымского моста.

Это заявление Порошенко прокомментировала сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

«Хотелось бы напомнить господину Порошенко, что, помимо Конвенции ООН по морскому праву, существуют ещё иные нормы международного права, которые Украина обязана соблюдать. Страна, нарушающая права человека и гражданина, продолжает нас удивлять. Не Украине стоит сейчас высказываться о несоблюдении норм права. Подобного рода заявления, касающиеся Крымского моста, выглядят смешно», — отметила Ковитиди.

kremlin.ru

40 тысяч автомобилей в сутки

Решение о строительстве переправы через Керченский пролив было принято в 2014 году, фактически сразу после воссоединения полуострова с Россией.

Мостостроителям удалось реализовать крайне сложный проект. Как неоднократно подчёркивали специалисты, при проектировании учитывались многие факторы: неоднородные грунты морского дна, сейсмическая активность, экологические аспекты. Кроме того, мост идёт в обход участков тектонических разломов и грязевых вулканов, не затрагивает природные и исторические объекты.

Трасса, связывающая Краснодарский край и Республику Крым, начинается на Таманском полуострове близ станицы Тамань, а затем подходит к Керченскому проливу, острову Тузла и пересекает Керченский пролив, огибая мыс Ак-Бурун.

Длина моста составляет 19 километров, при этом автодорожная часть, открытая президентом Путиным во вторник, 15 мая, несколько короче. Её протяжённость составляет 17 километров, тогда как железнодорожного — более 18 километров.

Более шести километров дороги протянулось над морской акваторией. Над фарватером Керчь-Еникальского канала трасса проходит на высоте 35 метров и не мешает проходу судов.

Пропускная способность моста, согласно документации, — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки. Таким образом, в год переправой смогут воспользоваться около 14 миллионов человек.

Изначально запуск автомобильного движения по мосту был запланирован на декабрь 2018 года, однако строители завершили выполнение этого этапа на полгода раньше — к старту отпускного сезона.