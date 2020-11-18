Исторический бред от украинского Института национальной памяти

В частности, в материалах, опубликованных Институтом, упоминаются немецко-польская война 1939 - 1945 гг, польско-советская война 1939 г, советско-румынская война 1940−1945 гг, немецко-советская, 1941−1945 гг, немецко-украинская война 1941−1944 гг, советско-венгерская война 1941−1945 гг, советско-словацкая война 1941- 1945 гг, польско-украинская война 1942−1947 гг и советско-украинская война 1939−1954 гг.Согласно этой новой, если ее можно так назвать, историографии, полумифическое воинственное украинское государство в годы Второй мировой войны сражалось аж на три фронта – против СССР, Польши, Германии и ее союзников. Если следовать такой логике, то странно, что в число противников Украины «историки» не включили милитаристскую Японии.А что, очень складно получается: именно уроженцев Украины было больше всего в числе военнослужащих Забайкальского и 1-го и 20-го Дальневосточного фронтов. Командовал ими тоже Украине – маршал Родион Яковлевич Малиновский, а капитуляцию принимал еще один уроженец этой страны – генерал советской разведки Кузьма Николаевич Деревянко — генерал советской разведки, блестящий знаток японского языка и культуры.Правда, тогда придется рассказать и о том, что другая часть доблестных украинцев воевала как раз на стороне милитаристской Японии – Организация украинских националистов ) ОУН, запрещена в России) еще в 1920-х гг начала сотрудничать с японской военной разведкой и планировала с ее помощью забрать у СССР территории от Амура и Байкала до Сахалина с тем, чтобы создать на них свою «Новую Украину» и до конца войны не оставляла своих планов.Вероятно, «историки» Института национальной памяти все же немного, но знают историю, поэтому и обошли Японию стороной. Хотя поверить в это, конечно, трудно – настолько порой далеко их заявления находятся от границ разума. Видимо, учеными из этого учреждения уже давно правит не любовь к истине, а политическим амбиции их руководителей.