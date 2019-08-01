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«Исторические спекуляции»: зачем Польша вновь подняла вопрос репараций за годы немецкой оккупации
01 августа 2019, 23:24 • 47 • В мире
В Польше считают по-прежнему актуальным вопрос репараций со стороны Германии за причинённый ущерб в годы Второй мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел страны Яцек Чапутович во время выступления, приуроченного к 75-летию Варшавского восстания. Ранее на пресс-конференции глава МИД ФРГ Хайко Маас, который также принял участие в памятных мероприятиях, заявил, что в Германии вопрос с репарациями польской стороне считают закрытым. По мнению экспертов, возвращаясь к этой теме, Варшава всерьёз надеется получить от Берлина какие-то средства. Аналитики также полагают, что тему репараций польские власти используют для отвлечения внимания населения от внутренних проблем.
Граждане Польши в исторической форме во время мероприятий, посвящённых 75-летию Варшавского восстания globallookpress.com © Kay Nietfeld/dpa
Вопрос выплаты репараций Польше со стороны Германии за ущерб, причинённый ей во время Второй мировой войны, ещё не закрыт. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, выступая на памятных мероприятиях, посвящённых 75-й годовщине начала Варшавского восстания.
«Ущерб, нанесённый Польше и полякам, не был устранён теми, кто его нанёс. Поляки сами, своими усилиями и трудом восстановили разрушенную столицу, — приводит слова министра ТАСС. — Этот факт является яркой иллюстрацией более широкой проблемы, которая не позволяет полякам признать вопрос репараций закрытым».
Таким образом он ответил на слова главы германского МИД Хайко Мааса, который на пресс-конференции заявил, что вопрос репараций «для Германии закрыт». 1 августа Маас посетил Варшаву, чтобы отдать дань уважения участникам восстания.
Выступая в Музее Варшавского восстания, он заявил, что ему стыдно за то, что «немцы, действуя от имени Германии, сделали с Польшей».
Тема репараций со стороны Германии вновь начала активно обсуждаться в Польше с приходом к власти националистически настроенного президента Анджея Дуды и партии «Право и справедливость». Лидер этой политической силы Ярослав Качиньский в 2017 году заявил, что его страна не отказывается от претензий к Германии и считает вопрос компенсаций открытым.
Эту точку зрения поддержал и тогдашний глава польского Министерства обороны Антоний Мачеревич, сообщивший, что у Польши есть юридические основания требовать от ФРГ возмещения ущерба. А глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик озвучил и приблизительную сумму, которую Варшава рассчитывает получить — $1 трлн. Эта цифра превышает сделанные ещё в 1947 году подсчёты, согласно которым нанесённый ущерб оценивался в $50 млн, что в пересчёте на сегодняшний курс составляет около $850 млрд.
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В дискуссию вмешался и глава государства: Анджей Дуда назвал тему репараций вопросом «истины и ответственности».
«На мой взгляд, тема репарационных выплат не закрыта. В польском парламенте, в сейме эту тему подняла группа экспертов. Парламентарии обсудят данный вопрос и решат, какие шаги предпринимать дальше», — цитирует Дуду РИА Новости.
Спустя десятилетия после окончания войны получить компенсацию от Германии пытается не только Польша. С аналогичным требованием в 2018 году выступила и Греция. Её президент Прокопис Павлопулос заявил тогда, что требования Афин по возмещению «оккупационного займа и выплате репараций» имеют под собой юридическое основание.
Позиция Берлина
Германия все претензии Польши отвергает. Как пояснил руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов, в Берлине считают этот вопрос закрытым и к нему возвращаться не собираются.
«Позиция Германии жёсткая и однозначная, она считает, что вопрос закрыт и обсуждаться он не будет, поскольку Польша в 1950-е годы получила часть Восточной Пруссии и подписала соглашение», — заявил эксперт.
Речь идёт о соглашении от 1953 года, согласно которому Варшава отказывалась от каких-либо претензий к Германии. Однако этот аргумент официальная Польша игнорирует, считая, что оно касалось только Германской Демократической Республики и Польской Народной Республики — ныне не существующих стран. Помимо этого, Варшава утверждает, что отказаться от репараций её вынудил СССР.
Точка зрения Берлина подкреплена так же и соглашениями, которые в начале 1990-х годов Польша подписала с уже объединённой Германией, отметил кандидат исторических наук и преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики ИАИ РГГУ Вадим Трухачёв.
Невосполнимый ущерб
Согласно докладу, подготовленному польским Бюро военных репараций в 1947 году, в результате действий Германии Польша потеряла 6 млн своих граждан, из которых более 600 тыс. погибли непосредственно во время военных действий, а остальные — в период оккупации. В это число входят и почти 3 млн евреев. Население Польской республики в 1939 году составляло около 34 млн человек.
Германия проводила целенаправленную политику по уничтожению польской культуры и образования. Тысячи представителей польской интеллигенции стали жертвами действий оккупантов. За годы войны было уничтожено около 43% всей образовательной и исследовательской инфраструктуры страны, а так же 14% музеев.
Почти 3 млн поляков были вывезены на работы в Германию. В Польшу же нацистское руководство направило 700 тыс. немецких колонистов, которые получили от оккупационных властей в собственность торговые и промышленные объекты, сельскохозяйственные угодья.
В результате боевых действий и неудачного восстания, предпринятого польской Армией Крайовой в 1944 году, 85% зданий Варшавы были уничтожены. Практически стёртым с лица земли оказался исторический центр города.
Вопрос репараций Польше решался в 1945 году на Потсдамской конференции. Тогда участники антигитлеровской коалиции пришли к соглашению, что Варшава получит компенсацию из доли СССР, которая поступала из восточной части Германии. В 1953 году Варшава отказалась от дальнейших претензий на выплаты со стороны ГДР.
Для внутреннего пользования
По мнению Владислава Белова, в данном вопросе Польша руководствуется исключительно корыстными интересами. Варшава всерьёз считает, что ей удастся получить от Берлина определённые финансовые средства, полагает аналитик.
В свою очередь, Вадим Трухачёв полагает, что, поднимая вопрос о репарациях, нынешние польские власти также пытаются решить и внутриполитические проблемы.
В обозримом будущем Польша не откажется от этой идеи, считает Белов. Вместе с тем он указал, что постоянно устраивать ревизию итогов Второй мировой войны — опасный путь.
«В ближайшее время Польша этот вопрос не закроет, она будет протестовать и постоянно давить на Германию, — сказал эксперт. — Пересматривать соглашения можно бесконечно, но в таком случае повторятся события, которые происходили в начале прошлого века».
Тема репараций может уйти в прошлое лишь с приходом к власти в Польше оппозиции, отметил Трухачёв. Однако пока этого не произошло, Варшава продолжит нынешний курс, регулярно поднимая этот вопрос на различных встречах в ЕС, но всякий раз будет получать отказ.
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