Исторические претензии

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас напомнил о территориальных претензиях к России, которые основываются на договоре столетней давности. По словам политика, Тартуский мирный договор между Советской Россией и Эстонской республикой до сих пор остается «в реестре в ООН».

Новогоднее поздравление, с которым выступил спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас, вызвало волну бурных обсуждений. Политик, поздравляя сограждан с праздником, напомнил о том, что между Эстонией и Россией имеются неразрешенные территориальные противоречия. Спикер обратил внимание, что 2 февраля исполняется 100 лет со дня подписания Тартуского мирного договора, в соответствии с которым устанавливалась граница между Советской Россией и Эстонской республикой.

Хенн Пыллуаас: «После восстановления независимости все государства признали нас правопреемником Эстонской Республики во всех ее проявлениях, включая государственную границу».

Политик подчеркнул, что Тартуский мирный договор «все еще в реестре действующих международных договоров ООН». Таким образом, в Эстонии в очередной раз дали понять, что не считают, будто в этом вопросе поставлена точка.

Принадлежит истории

В российском внешнеполитическом ведомстве придерживаются совершенно иного мнения. МИД РФ не раз подчеркивал, что после того, как Эстония вошла в состав СССР в 1940-м году, все территориальные споры были урегулированы, а заключенный за двадцать лет до этого Тартуский мирный договор утратил силу, оставшись исключительно историческим документом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Мы уже неоднократно отмечали, что эта тема закрыта раз и навсегда, обсуждать ее не намерены. Тартуский договор принадлежит истории».

После распада СССР переговоры возобновились, и в 2005 году вопрос о границе согласован, но не до конца. В его преамбулу, по инициативе эстонских депутатов, при подписании было включено упоминание Тартуского мира. После этого Москва отозвала свою подпись, и процесс остался незавершенным. В конце 2012 года переговоры снова продолжились, и через год с небольшим внешнеполитические ведомства России и Эстонии подписали договор. Документ был направлен на ратификацию в парламенте, но ее так и не последовало. В частности, как дает понять Москва, этот шаг будет предпринят только после того, как Таллинн откажется от «русофобской политики». В частности, речь идет о гонениях на русский язык и давлении на русскоязычные школы.

«Хотим, чтобы наши вернулись»

Пыллуаас, стоящий во главе Консервативной народной партии Эстонии, ранее уже выступал с требованием о пересмотре границы.

Хенн Пыллуаас: «У Эстонии нет территориальных претензий к России. Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись».

По мнению спикера, в настоящее время в «аннексии» у России находится примерно 5% территории Эстонии. Это часть Печорского района Псковской области и так называемой Эстонской Ингерманландии (ныне часть Кингисеппского района Ленинградской области), а также правобережье реки Нарва (в данный момент входит в состав Сланцевского района Ленинградской области). После того, как территория Эстонской ССР была освобождена от нацистских войск в годы Великой Отечественной войны, земли вернулись в состав РСФСР.

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Неприемлемые высказывания

В Кремле не согласились с высказанным Пыллуаасом требованиями. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам чиновника, подобные высказывания, которые допускают эстонские политические деятели, являются «неприемлемыми».

Отреагировали на заявление эстонского спикера и в российском парламенте. В частности, представитель думского комитета по международным делам Антон Морозов высказал мнение о том, что Тартуский мирный договор, на котором основываются претензии, представляет собой исторический документ, не имеющий реальной юридической силы. Он напомнил, что после заключения данного договора произошло множество событий, в том числе, Вторая мировая война. Депутат отметил, что СССР освободил Эстонию от немецко-фашистской оккупации, после чего она стала частью СССР. Что касается земель, на которые претендует Таллинн сейчас, стали неотъемлемой частью России. Как считает Морозов, эстонская сторона вполне может обратиться в ООН, инициировав обсуждение по спорному вопросу, но, скорее всего, уполномоченный орган изымет договор из реестра действующих. Парламентарий посчитал тот факт, что документ до сих пор туда включен, «технической ошибкой».

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также заявил, что российская сторона не признает никакие действия, направленные на попытку аннексии принадлежащих ей земель. Он выразил готовность оказывать противодействие антироссийским законам, принимающимся в Эстонии. Присутствие Тартуского договора в реестре действующих международных договоров ООН, по его мнению, «не имеет никакого значения», а все шаги со стороны Таллина лишь осложняют его отношения с Москвой.

Важный диалог

Ранее по вопросу российско-эстонских отношений высказалась президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она отметила, что Таллинну важен диалог «даже с самыми трудными партнерами», в том числе, с российской стороной. Она обрушилась на РФ с обвинениями в пренебрежении международными договоренностями, указав, что у НАТО будет совсем немного времени, если российская сторона захочет атаковать прибалтийские республики. В то же время, как признала эстонский президент, со стороны Москвы нет «непосредственной угрозы» для Эстонии, Латвии и Литвы. Она также выразила сожаление в связи с тем, что не получила приглашения на Парад Победы в Москве, который состоится в мае 2020 года в честь 75-й годовщины завершения Второй мировой войны в Европе.

Со стороны Кальюлайд постоянно звучат высказывания о важности диалога с Россией, однако говорить о потеплении в отношениях между Таллинном и Москвой еще слишком рано. К слову, ранее лидер Эстонии говорила, что, возможно, отказ от переговоров с Москвой может представлять собой неверную тактику. Она выразила готовность обсуждать с Россией вопросы, связанные с проблемой безопасности. Как заявила Кальюлайд, «я не хочу быть в меню, я хочу быть за столом переговоров».

У Кальюлайд уже имеется опыт общения с президентом РФ Владимиром Путиным. Она говорила о том, что во время встречи в Москве между ними состоялась «нормальная дискуссия». Также президент Эстонии заявила о неприятии критики со стороны других прибалтийских республик, связанной с ее визитом в Россию. Кальюлайд побывала в Москве в апреле 2019 года, чтобы побывать на торжестве по случаю открытия отреставрированного здания посольства Эстонии. После встречи с Путиным она заявила о возникшей надежде на «новое дыхание» в российско-эстонских отношениях. Она также отметила, что ее визит демонстрирует готовность к диалогу Эстонии с Россией.