|
Исторически Лукашенко обречен - Шендерович
21 октября 2021, 16:15 • 50 • Политика
По словам писателя, власти Белоруссии начали действовать жестче
Непростые отношения складываются у президента Белоруссии Александра Лукашенко с гражданами страны. После скандальных выборов многие люди стали отрицательно относиться к действующему режиму. Писатель Виктор Шендерович уверен, что рано или поздно глава государства потеряет власть.
Российский публицист поддержал граждан, которые летом 2020 года участвовали в акциях протестов. Он считает, что мирные демонстрации тоже могут служить инструментом политических изменений в Белоруссии.
Меж тем, Шендерович подчеркнул, что "в таких запущенных случаях, как с Лукашенко" подобная мера практически не работает. По словам писателя, белорусский режим в итоге стал действовать жестче и перешел к "террору" по отношению к гражданам.
Он отметил, что мирные протесты тоже рано или поздно могут привести к падению режима, однако это намного более длинный путь. В то же время публицист заявил, что Лукашенко не может просто так отказаться от власти, потому что уже перешагнул "кровавую черту".
"Думаю, что исторически Лукашенко обречен", – заявил Шендерович.
Он подчеркнул, что сегодня президент Белоруссии стал настоящим "тираном", перейдя стадию "батьки", имеющего связь с народом. Писатель не стал прогнозировать, сколько осталось до окончания правления Лукашенко.
Напомним, ранее аналитик Сергей Чалый также высказался о массовых протестах в Белоруссии. Эксперт заявил, что граждане уже нанесли Лукашенко "серьезную рану", и призвал набраться терпения.
Подпишитесь на нас
50
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 октября 2021, 14:50
|
16 октября 2021, 16:05
|
16 октября 2021, 00:55
|
20 октября 2021, 22:45
|
15 октября 2021, 00:25
|
16 октября 2021, 12:35
|
16 октября 2021, 00:55