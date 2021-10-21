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Исторически Лукашенко обречен - Шендерович

21 октября 2021, 16:15  •  50 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
По словам писателя, власти Белоруссии начали действовать жестче
Непростые отношения складываются у президента Белоруссии Александра Лукашенко с гражданами страны. После скандальных выборов многие люди стали отрицательно относиться к действующему режиму. Писатель Виктор Шендерович уверен, что рано или поздно глава государства потеряет власть.
Российский публицист поддержал граждан, которые летом 2020 года участвовали в акциях протестов. Он считает, что мирные демонстрации тоже могут служить инструментом политических изменений в Белоруссии.
Меж тем, Шендерович подчеркнул, что "в таких запущенных случаях, как с Лукашенко" подобная мера практически не работает. По словам писателя, белорусский режим в итоге стал действовать жестче и перешел к "террору" по отношению к гражданам. 
Он отметил, что мирные протесты тоже рано или поздно могут привести к падению режима, однако это намного более длинный путь. В то же время публицист заявил, что Лукашенко не может просто так отказаться от власти, потому что уже перешагнул "кровавую черту".
"Думаю, что исторически Лукашенко обречен", – заявил Шендерович.
Он подчеркнул, что сегодня президент Белоруссии стал настоящим "тираном", перейдя стадию "батьки", имеющего связь с народом. Писатель не стал прогнозировать, сколько осталось до окончания правления Лукашенко. 
Напомним, ранее аналитик Сергей Чалый также высказался о массовых протестах в Белоруссии. Эксперт заявил, что граждане уже нанесли Лукашенко "серьезную рану", и призвал набраться терпения. 

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