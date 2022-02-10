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Историческая речь Путина началась с личного обещания: Что мы не знали о Мюнхенской конференции 2007
10 февраля 2022, 10:55 • 85 • Политика
Историческая, более известная как Мюнхенская, речь президента России Владимира Путина, как оказалось, начиналась с личного обещания. Что именно мы не знали о Мюнхенской конференции - 2007?
Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности, экс-советник и соратник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик в беседе с "РИА Новости" рассказал то, о чём ранее было неизвестно. В частности, он рассказал о том, как именно удалось получить согласие Владимира Путина на участие в этой конференции.
"Когда президент Путин вступил в должность, меня спросили, не хочу ли я при случае поговорить с ним. Конечно, я согласился", - сказал он.
По словам политика, он встречался с президентом России неоднократно: в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В одну из таких встреч Тельчик и пригласил Путина на ту самую Мюнхенскую конференцию. В ответ глава России сказал о том, что теперь у него есть два приглашения: одно в Давос и одно в Мюнхен. При этом Владимир Путин сказал честно, что если бы и поехал, то сначала нанёс бы визит именно по приглашению Тельчика.
"И он сдержал своё слово", - сказал политик.
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