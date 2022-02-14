Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Донецке разгадали действия Запада. Теперь понятно, куда перенесут столицу Укра...
Олигархи бегут: Украина хотела войны и получила её
"Чёрная" схема: Стало известно, куда ушло западное оружие с Украины
Боррель, Кулеба и "тяжёлые" санкции. Шойгу доходчиво ответил
Главная / Политика

Источники заявили о новом диагнозе Владимира Жириновского

14 февраля 2022, 15:15  •  113 • Политика
Источники заявили, что Владимиру Жириновскому якобы поставили новый диагноз. Официально информация не подтверждена.
Источники продолжают публиковать информацию о состоянии депутата Госдумы Владимира Жириновского. На этот раз авторы канала "112" настаивают, что самочувствие Жириновского вызывает опасения из-за неких воспалительных процессов в мозге.
Якобы сейчас Владимир Жириновский находится "на кислородной терапии" и "подача кислорода осуществляется с помощью аппарата высокопоточной ИВЛ". Что до воспаления в мозге, то это дополнительная проблема, которая сейчас беспокоит врачей. Поэтому политик остаётся под постоянным наблюдением.
Стоит подчеркнуть, что официальная информация о состоянии Владимира Жириновского поступает от Минздрава. И, согласно последней справке, чувствует себя Жириновский неплохо - он стабилен, подчеркнули в Минздраве.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


113
Источник
Похожие новости
14 февраля 2022, 00:05
Олигархи бегут: Украина хотела войны и получила её
14 февраля 2022, 00:05
Почему АПЛ США вынуждена была покинуть воды России у Курил? Пояснение военного эксперта
14 февраля 2022, 02:25
Ещё одна тайна переговоров Путина и Макрона раскрыта. Хватило 20 секунд
14 февраля 2022, 00:05
Зеленский пригласил Байдена на Украину: "Как можно быстрее". В США дали ответ
14 февраля 2022, 07:40
Зеленский одним предложением выставил Байдена трусом
14 февраля 2022, 07:40
Депутат бундестага разоблачила абсурд с "Северным потоком - 2"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 февраля 2022, 16:15
Как задержанный сотрудник СБУ Олег Сугерей, организовавший убийство Михаила Толстых, улизнул из Донецка
09 февраля 2022, 08:40
В Киеве начали паниковать из-за размещения у границ Украины ядерных гаубиц
11 февраля 2022, 07:55
Байден публично оскорбил Путина: "Это черта?"
09 февраля 2022, 12:10
Маргарита Симоньян - американцу Макфолу: "Вас мы не потянем"
09 февраля 2022, 15:40
Военкор показал тревожную запись с беспилотника ВСУ: "Случайность?"
14 февраля 2022, 00:05
Почему АПЛ США вынуждена была покинуть воды России у Курил? Пояснение военного эксперта
11 февраля 2022, 00:20
Решение Путина по мигрантам. Военкор оценил ход: "Полетят клочки"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.