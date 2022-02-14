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Источники заявили о новом диагнозе Владимира Жириновского
14 февраля 2022, 15:15 • 113 • Политика
Источники заявили, что Владимиру Жириновскому якобы поставили новый диагноз. Официально информация не подтверждена.
Источники продолжают публиковать информацию о состоянии депутата Госдумы Владимира Жириновского. На этот раз авторы канала "112" настаивают, что самочувствие Жириновского вызывает опасения из-за неких воспалительных процессов в мозге.
Якобы сейчас Владимир Жириновский находится "на кислородной терапии" и "подача кислорода осуществляется с помощью аппарата высокопоточной ИВЛ". Что до воспаления в мозге, то это дополнительная проблема, которая сейчас беспокоит врачей. Поэтому политик остаётся под постоянным наблюдением.
Стоит подчеркнуть, что официальная информация о состоянии Владимира Жириновского поступает от Минздрава. И, согласно последней справке, чувствует себя Жириновский неплохо - он стабилен, подчеркнули в Минздраве.
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