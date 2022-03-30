Источники сообщили об обысках в немецких офисах "Газпрома"

Источники сообщили, что обыски касаются расследования ЕС о росте цен на газ в Европе.

В офисах "Газпрома" в Германии европейские представители провели обыски. Как сообщают источники, речь идёт о расследовании, ведущемся антимонопольным регулятором Евросоюза.

Отмечается, что само расследование начато ещё до спецоперации на Украине.

Обыски прошли в Gazprom Germania и дочерней компании Wingas. Как уточняет РИА ФАН, на неё приходится пятая часть поставок газа на немецком энергетическом рынке.

По данным Bloomberg, антимонопольщики ЕС намерены установить роль "Газпрома" в росте цен на газ в Европе до рекордных значений.

Ранее в марте еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила Европарламенту, что сейчас идёт процесс установления фактов в ходе расследования возможного антиконкурентного поведения "Газпрома". Расследование призвали начать законодатели и политики ЕС с тем, чтобы установить, злоупотребляет ли компания своим положением, передаёт РБК.