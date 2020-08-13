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Источники сообщили о "поцелуе" фрегатов в Средиземном море

13 августа 2020, 22:20  •  12 • В мире
Archive.is со ссылкой на надёжные источники сообщает о "поцелуе" греческого и турецкого фрегатов в Средиземном море. В Twitter же обсуждают столкновение фрегата ВМС Греции Limnos F-451 с фрегатом ВМС Турции Kemal Reis F-247.
В греческих СМИ активно разошлась информация о внезапной смене курса турецкого исследовательского судна Oruc Reis, которое сначала покинуло материковую часть Греции, а после резко развернулось. И теперь снова направляется к греческому континентальному шельфу.
О причинах внезапной смены курса пока только гадают. Однако в соцсетях появилась другая новость, связанная с этим судном. Интернет-пользователи обсуждают в Twitter информацию о том, что один из фрегатов ВМС Турции из эскорта Oruc Reis - Kemal Reis F-247 - якобы столкнулся в Средиземном море с фрегатом ВМС Греции Limnos F-451.
Но сообщения несколько разнятся. В числе спорных моментов оказался и "виновник" столкновения: в частности, непонятно, кто кого попытался перехватить.
"Столкновение греческих и турецких военных кораблей. Греческий фрегат (F-451 LIMNOS) был перехвачен турецким фрегатом, сопровождавшим Oruc. В недавнем обновлении утверждается, что турецкий фрегат получил серьёзные повреждения", - пишет Barbara Raval @BarbaraRaval.
"По достоверной информации, греческий фрегат (F-451 LIMNOS) перехватил турецкий фрегат в сопровождении корабля Oruc Reis. Греческие корабли с самого начала внимательно следили за действиями Турции", - сообщает Andreas Mountzouroulias @andreasmoun.
Сайт archive.is со ссылкой на разные надёжные источники, пишет, что "два корабля "поцеловались". Автор публикации отмечает, что "на сленге это означает, что они каким-то образом соприкоснулись, но не обязательно столкнулись". Он также отметил, что подобный инцидент мог произойти при маневрировании в очень небольшом пространстве, при большой концентрации военных кораблей.
Там же приводится ответ представителя GEN, который утверждает, что нет ничего, чтобы указывало бы на столкновение корабля. В то же время должностные лица Министерства национальной обороны, пожелавшие остаться неизвестными, как утверждается в публикации, подтверждают инцидент.

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