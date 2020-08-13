Источники сообщили о "поцелуе" фрегатов в Средиземном море

В греческих СМИ активно разошлась информация о внезапной смене курса турецкого исследовательского судна Oruc Reis, которое сначала покинуло материковую часть Греции, а после резко развернулось. И теперь снова направляется к греческому континентальному шельфу.

О причинах внезапной смены курса пока только гадают. Однако в соцсетях появилась другая новость, связанная с этим судном. Интернет-пользователи обсуждают в Twitter информацию о том, что один из фрегатов ВМС Турции из эскорта Oruc Reis - Kemal Reis F-247 - якобы столкнулся в Средиземном море с фрегатом ВМС Греции Limnos F-451.

Но сообщения несколько разнятся. В числе спорных моментов оказался и "виновник" столкновения: в частности, непонятно, кто кого попытался перехватить.

"Столкновение греческих и турецких военных кораблей. Греческий фрегат (F-451 LIMNOS) был перехвачен турецким фрегатом, сопровождавшим Oruc. В недавнем обновлении утверждается, что турецкий фрегат получил серьёзные повреждения", - пишет Barbara Raval @BarbaraRaval.

"По достоверной информации, греческий фрегат (F-451 LIMNOS) перехватил турецкий фрегат в сопровождении корабля Oruc Reis. Греческие корабли с самого начала внимательно следили за действиями Турции", - сообщает Andreas Mountzouroulias @andreasmoun.

Сайт archive.is со ссылкой на разные надёжные источники, пишет, что "два корабля "поцеловались". Автор публикации отмечает, что "на сленге это означает, что они каким-то образом соприкоснулись, но не обязательно столкнулись". Он также отметил, что подобный инцидент мог произойти при маневрировании в очень небольшом пространстве, при большой концентрации военных кораблей.

Там же приводится ответ представителя GEN, который утверждает, что нет ничего, чтобы указывало бы на столкновение корабля. В то же время должностные лица Министерства национальной обороны, пожелавшие остаться неизвестными, как утверждается в публикации, подтверждают инцидент.