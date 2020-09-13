Источники рассказали о прогнозе Путина по поводу Лукашенко

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Белорусского лидера будут подталкивать к передаче власти

Как рассказали несколько источников в Кремле, власти России ошеломлены ситуацией в Белоруссии. Масштаб протестов в стране оказался колоссальным, однако принять исход, что это приведет оппозицию к управлению не могут.

По сведениям Bloomberg, Владимир Путин убежден – протестующие будут не в силах свергнуть Лукашенко. На это указали сразу пять приближенных к изданию источников, пожелавших остаться анонимными.

По их словам, сейчас Москва не испытывает доверительных чувств к действующему президенту Белоруссии, однако приход к власти оппозиции – неприемлемый исход для Кремля, поэтому его будут поддерживать, поощряя шаги в пользу преемственной передачи власти.

Напомним, в понедельник должна состояться встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Сообщается, что лидеры намерены провести переговоры в Сочи. Они обсудят энергетические вопросы, а также сотрудничество и перспективы развития отношений между странами.

Как заявил украинский журналист Дмитрий Гордон, на деле Путин буквально "ненавидит" Лукашенко. Кремль намерен заменить его на другого лидера.