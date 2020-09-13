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Источники рассказали о прогнозе Путина по поводу Лукашенко

13 сентября 2020, 11:45  •  214 • Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белорусского лидера будут подталкивать к передаче власти
Как рассказали несколько источников в Кремле, власти России ошеломлены ситуацией в Белоруссии. Масштаб протестов в стране оказался колоссальным, однако принять исход, что это приведет оппозицию к управлению не могут.
По сведениям Bloomberg, Владимир Путин убежден – протестующие будут не в силах свергнуть Лукашенко. На это указали сразу пять приближенных к изданию источников, пожелавших остаться анонимными.
По их словам, сейчас Москва не испытывает доверительных чувств к действующему президенту Белоруссии, однако приход к власти оппозиции – неприемлемый исход для Кремля, поэтому его будут поддерживать, поощряя шаги в пользу преемственной передачи власти.
Напомним, в понедельник должна состояться встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Сообщается, что лидеры намерены провести переговоры в Сочи. Они обсудят энергетические вопросы, а также сотрудничество и перспективы развития отношений между странами.
Как заявил украинский журналист Дмитрий Гордон, на деле Путин буквально "ненавидит" Лукашенко. Кремль намерен заменить его на другого лидера.

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